Европа с Алькарасом осталась без Кубка Лэйвера. Зверев спорил с судьёй и провалил турнир

Титул в третий раз в истории завоевала сборная мира во главе с Тейлором Фрицем и Алексом де Минором.

Пока Екатерина Александрова сражалась с Игой Швёнтек в финале Сеула, где была в двух мячах от титула, а Даниил Медведев и Андрей Рублёв без особого успеха бились с соперниками в Ханчжоу, в Сан-Франциско состоялся очередной розыгрыш Кубка Лэйвера, уже восьмой по счёту. Это уникальный турнир, являющийся одновременно официальным (присутствует в календаре ATP) и выставочным (очки за него не начисляются), и в нём принимают участие сборная Европы и сборная мира.

Первые четыре розыгрыша, проходившие с 2017 по 2021 год (в 2020-м турнир не проводился из-за пандемии), выиграли европейцы, причём в 2021-м за команду выступали Медведев и Рублёв. Следующие два турнира выиграла сборная мира — в 2023-м за Европу играл Андрей. Год спустя он выбыл из команды, но вернулся Даниил — и вновь стал чемпионом, хотя сам проиграл два матча из двух.

В этом году на Кубке Лэйвера россиян не было. Команда Европы собрала внушительный состав во главе с Карлосом Алькарасом (в скобках — место в рейтинге):

Карлос Алькарас (Испания, 1);

Александр Зверев (Германия, 3);

Хольгер Руне (Дания, 11);

Каспер Рууд (Норвегия, 12);

Якуб Меншик (Чехия, 17);

Флавио Коболли (Италия, 25).

В сборной мира тоже оказалось два представителя первой десятки, только чуть пониже:

Тейлор Фриц (США, 5);

Алекс де Минор (Австралия, 8);

Франсиско Серундоло (Аргентина, 21);

Алекс Михельсен (США, 32);

Жоао Фонсека (Бразилия, 42);

Райлли Опелка (США, 62);

Состоялись замены и на капитанских мостиках. В предыдущих розыгрышах сборную Европы возглавлял Бьорн Борг, а команду мира — Джон Макинрой. Теперь теннисистами руководят француз Янник Ноа и американец Андре Агасси.

Первый игровой день не принёс сенсаций. Представители Европы выиграли три матча из четырёх и повели 3:1. Карлос Алькарас принял участие в парной встрече, в которой его напарником был Якуб Меншик. Испанец и чех победили американцев Тейлора Фрица и Алекса Михельсена — 7:6 (9:7), 6:4.

Во второй день, в котором команда за победу в каждом из матчей получала не одно очко, а два, всё перевернулось с ног на голову. Сборная мира выиграла все четыре встречи и оторвалась на внушительное расстояние — 9:3. Проиграли даже Зверев и Алькарас! Александр во время матча с Алексом де Минором успел поспорить с судьёй — мол, тот не заметил, как австралиец в одном из эпизодов коснулся сетки — и потерпел поражение со счётом 1:6, 4:6.

А Карлос сенсационно уступил Тейлору Фрицу — 3:6, 2:6. «Я не ожидал такой игры, но должен отдать ему должное, он играл отлично. Я был не так собран, как хотел бы, а условия здесь довольно медленные. Мячи очень большие, поэтому мне нужно было быть собранным, но сегодня у меня это не получилось. Он был собраннее меня на корте. Первый и второй удар в розыгрыше были очень важны, а он выполнял их намного лучше меня. В этом был ключ, потому что в таких условиях первые удары очень важны. Когда защищаешься, бегаешь по корту, очень трудно переломить ситуацию. Перейти в атаку очень сложно из-за мячей и условий, они очень медленные. Он был агрессивнее меня.

Сегодня я чувствовал, что должен принести команде очки, учитывая, как складывается день. Учитывая два поражения команды, я чувствовал, что должен выиграть свой матч. Было небольшое дополнительное давление из-за того, как складывалось противостояние, но не потому, что я первая ракетка мира. Рейтинг — это всего лишь цифра. Он не должен давить на тебя необходимостью выигрывать всё», — приводит слова Карлоса Punto de Break.

При этом Джон Макинрой, бывший капитан сборной мира, отметил, что корт вообще-то больше подходит европейцам. «Корт слишком медленный, насколько я могу судить, это играет на руку европейцам. Они более терпеливы, чем мы в целом, — я говорю за себя. Я не знаю, дело в покрытии, в мячах или в их сочетании, но это действительно что-то особенное. Просто странно. Покрытие словно наждачная бумага, а мяч сильно раздувается.

В то же время это работает для обеих сторон. Да, я, может, не подам 25 эйсов на этом корте, но у меня появится больше шансов, вторые и третьи попытки в розыгрышах, которых обычно не бывает. Он медленнее, чем любой другой корт, который можно найти в теннисе», — цитирует его The Tennis Gazette.

У сборной Европы оставалась возможность победить, ведь за каждый выигранный матч в третий день команда получала три очка. Однако титул всё же достался их соперникам. Алькарас-то со своей задачей справился. Сперва они с Каспером Руудом обыграли Алекса Михельсена и Райлли Опелку — 7:6 (7:4), 6:1. Европейцы сократили отставание до 6:9.

Во второй встрече де Минор оказался сильнее Якуба Меншика — 6:3, 6:4. Сборная мира восстановила прежний отрыв — 12:6.

Таким образом, команде Европы необходимо было брать оба оставшихся матча, чтобы сравнять счёт. В этом случае победителя турнира определил бы дополнительный сет. Но этого не понадобилось. Алькарас разгромил Франсиско Серундоло — 6:2, 6:1. Европейцы снова сократили отставание — 9:12.

Однако в заключительном матче Тейлор Фриц оказался сильнее Зверева — 6:3, 7:6 (7:4). И титул в третий раз в истории завоевала сборная мира, одержавшая победу со счётом 15:9.

Главный вклад в победу сборной мира внёс Алекс де Минор. Он выиграл два одиночных матча и один парный, не потерпев ни одного поражения. В общей сложности австралиец принёс семь очков своей команде. Карлос Алькарас провёл четыре встречи — две одиночных (1-1) и две парных (2-0) — и тоже заработал семь очков. А главным неудачником турнира стал Александр Зверев, проигравший оба одиночных матча, в которых его соперники заработали пять очков (два в субботу и три в воскресенье).

В сезоне-2026 Кубок Лэйвера, как и в 2022 году, пройдёт в Лондоне. Столица Великобритании станет первым городом, дважды принявшим эти соревнования.