Медведев в кризисе, но есть с кого брать пример. Первым на ум приходит легендарный Агасси

Чемпион US Open – 2021 и бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев в этом сезоне переживает игровой спад. Даниил занимает 17-е место в рейтинге ATP, а в Чемпионской гонке идёт на 22-й позиции и практически наверняка пропустит Итоговый турнир, неизменным участником которого являлся с 2019 года.

Недавно Медведев решился на смелый шаг, уволив многолетнего тренера Жиля Сервара и заменив его Томасом Юханссоном. Моментального результата это не принесло. В четвертьфинале турнира категории 250 в Ханчжоу Даниил потерпел разочаровывающее поражение от 196-й ракетки мира У Ибина.

Уровень игры 29-летнего Медведева вызывает беспокойство, но хоронить лучшего российского теннисиста последних лет пока преждевременно. Даниил всё ещё остаётся в топ-20 рейтинга ATP. Да, в ближайшее время ему светит падение несколько ниже, но вряд ли за пределы первой тридцатки. Периодические вспышки вроде выхода в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе или финал «пятисотника» в Галле у него ещё случаются, что позволяет избежать тотальной потери позиций.

Просто Медведев приучил всех к высоким стандартам, а именно к стабильному пребыванию как минимум в топ-5, регулярному участию в поздних стадиях турниров «Большого шлема» и довольно частому завоеванию титулов, которых у него набралось 20 за карьеру, а сейчас всё это пропало и наблюдается тенденция к дальнейшему регрессу.

Даниил Медведев Фото: Elsa/Getty Images

Андре Агасси — самый яркий пример преодоления игрового кризиса в теннисе

История тенниса знает немало случаев, когда игроки выбирались из ямы покруче той, в которой сейчас оказался Медведев. Самым ярким примером, пожалуй, можно назвать легендарного Андре Агасси в сезоне-1997. Американец настолько запустил свою форму, что выпал далеко за пределы первой сотни рейтинга ATP, но нашёл в себе силы вернуться на вершину.

Основная причина неудач Агасси заключалась в личной жизни. В январе 1994 года Андре начал встречаться с голливудской актрисой Брук Шилдс. Агасси называл её «порочным ангелом». Изначально отношения с Шилдс никак не мешали ему на корте. Андре выиграл US Open – 1994 и Australian Open – 1995, после чего стал первой ракеткой мира. Но очень быстро вспыхнувшая страсть начала улетучиваться и вылилась в проблемы спортсмена на корте.

19 апреля 1997 года Агасси и Шилдс отгуляли свадьбу. Это случилось за 10 дней до 27-летия Андре. На церемонии Агасси и Шилдс выглядели счастливыми, однако в реальности уже около года не испытывали особых чувств друг к другу. Они поженились «по инерции», поскольку начали планировать праздничное мероприятие очень давно. Оба осознали свою ошибку, но не решались отменять церемонию.

Андре Агасси и Брук Шилдс в 1997 году Фото: John Russell/Getty Images

Агасси не нравились постоянные путешествия Шилдс для участия в съёмках фильмов, при этом он сам тоже много колесил по миру на различные турниры. Андре стал пропускать ряд второстепенных соревнований, однако Брук не ценила его старания проводить с ней больше времени. Это приводило к моральному упадку теннисиста с участившимися сенсационными поражениями.

Агасси женился на Шилдс, после чего переживал ещё более глубокий личностный кризис. Андре множество времени проводил в доме в Лас-Вегасе, где пристрастился к запрещённым законом веществам. Он фактически забыл о теннисе и пропустил три первых турнира «Большого шлема» в сезоне-1997, ссылаясь на травмы и желание отдохнуть.

Через три недели после Уимблдона-1997 Агасси всё-таки выступил на «пятисотнике» в Вашингтоне, моментально вылетев от 174-й ракетки мира Дуга Флэча. После этого Андре отправил всю команду во главе с тренером Брэдом Гилбертом в неоплачиваемый отпуск до конца лета. Агасси всё больше убеждался, что Шилдс потеряла к нему интерес. Он считал, что Брук как актриса занимается притворством, изображая сочувствие и радость, а на самом деле абсолютно безразлично относится к проблемам в его спортивной карьере.

Андре осел в Лас-Вегасе и ещё сильнее пристрастился к запрещённым веществам, на которые его подсадил домоуправляющий и его доверенное лицо Рич Макки по прозвищу Слим. Брэд Гилберт уговорил Агасси прервать свой «отпуск» и выступить на «Мастерсе» в Цинциннати, где теннисист за 48 минут сразу же проиграл бразильцу Густаво Куэртену (3:6, 1:6). Этот матч до сих пор является наиболее коротким в истории турнира, а самого Агасси ни один соперник никогда не одолевал столь быстро.

За полгода Агасси выдал результат 1-8 на турнирах ATP, пять поражений ему нанесли соперники вне топ-75 мирового рейтинга. Сам Андре тоже опустился примерно туда же после Цинциннати, став 74-й ракеткой мира. Только после этого Агасси серьёзно задумался о том, что с ним происходит. Американец начал чрезвычайно старательно работать на тренировках, чтобы вывести из организма токсичные вещества. Конечно, моментального результата это не принесло, но на US Open – 1997 он всё-таки смог дойти до четвёртого круга. В конце сезона Андре в основном сосредоточился на работе в зале, а игровую форму предпочитал набирать на «челленджерах». Это привело к сгоранию прошлогодних рейтинговых очков за крупные турниры. В момент низшей точки падения Андре был 141-й ракеткой мира. Даже 11 лет назад он, являясь незрелым 16-летним парнем, не опускался ниже 103-го места в рейтинге.

Андре Агасси ужасно выступал на корте в сезоне-1997 Фото: Getty Images

Андре потерял спонсорский контракт с Mazda Motor и чудом отговорил Nike разрывать с ним крупное 10-летнее соглашение. В октябре после вылета от Тодда Мартина в первом круге турнира в Штутгарте в организме у него нашли остатки кристаллического амфетамина. Это не стимулятор, помогающий лучше выступить на корте, а скорее наоборот — мешающий. Но Андре грозила дисквалификация как минимум на три месяца за допинг. Повезло, что теннисные чиновники сделали игроку поблажку и приняли его версию о том, что тот неосознанно принял запрещённое вещество. Реальность была совсем иной – Агасси всё делал намеренно, о чём признался годы спустя в автобиографии.

Интересно, что тогда в Штутгарте произошёл во многом переломный момент для Агасси. Андре проделал немалую работу и более-менее набрал форму, однако у него впервые возникли сомнения в способности выступать на топ-уровне в теннисе.

«Наверное, самый интересный период в моей тренерской карьере произошёл в 1997 году в Штутгарте. Андре только что провёл ужасный матч и получил пинка под зад от Тодда Мартина. Он был напуган. Я был у него в комнате, и он спросил меня, не прошла ли игра мимо него. Я сказал: «Андре, игра не прошла мимо тебя. Если ты приложишь 3% усилий, ты получишь 3% результата. Ты обманываешь себя, теряя форму и не прикладывая тех усилий, которые можешь получить от этой игры. Если ты посвятишь себя игре, если ты наберёшь форму и начнёшь всё заново, тебе, вероятно, потребуется 12 месяцев, чтобы вернуться туда, где ты хочешь быть, и осуществить все свои мечты. Нужно просто выкладываться на все 100%». Он просто посмотрел на меня, и всё. Он взял перерыв примерно на месяц, а в целом ему потребовалось 18 месяцев, чтобы вернуться на вершину», — сказал Гилберт.

Ключевой элемент успеха Агасси — американец всегда старался использовать не слабые стороны соперника, а нивелировать сильные стороны оппонента.

«Меня как игрока всегда волновало, что соперник делает хуже всего. Я хотел это выяснить, найти его слабое место. Когда я объяснял это Андре при обсуждении тактики, он всегда останавливал меня и говорил: «Ты всегда сначала говоришь мне о слабости. Давай начнём с силы». Он всегда хотел сначала разобраться с силой и говорил: «Если я смогу сломить чью-то силу в первом гейме, то, возможно, смогу и полностью его разгромить». Поскольку у меня не было его навыков, я не видел в этом никакого смысла. Но, взглянув на это с его точки зрения и увидев, как он смог осуществить подобное, я понял, что это гениально. У Андре Агасси была фотографическая память. Мы с ним могли иногда по три часа разговаривать накануне матча о стратегии и тактике. С Энди Роддиком, наоборот, всё было как в фильме «Миссия невыполнима»: «Это послание взорвётся через 10 секунд», — вспоминал Гилберт в 2023 году.

Межсезонье прошло для Агасси под знаком усердной работы, что быстро окупилось на корте. Андре вылетел в четвёртом круге AO, но сразу после этого взял титул на турнире в Сан-Хосе, одолев в финале первую ракетку мира и своего главного соперника Пита Сампраса (6:2, 6:4), прервав серию из четырёх неудач в личных встречах с ним.

«Теннису нужен Агасси. Я очень скучал по соперничеству с Андре и рад, что он вернулся на топ-уровень. Я чувствовал себя ужасно одиноким в этом такси», — отмечал не так уж расстроившийся поражению Сампрас игровой прогресс Агасси.

«Возвращение Агасси ради спасения мужского тенниса? Андре такой, какой есть, и это не изменить. Но не стоит беспокоиться о необходимости спасать спорт. Такие вещи приводят к выгоранию, безумию и тому подобному. Я думаю, он сейчас совершает рывок, потому что стал правильно относиться к работе. Он хочет быть на вершине. Андре из тех парней, которые пытаются выложиться по полной и добиться успеха», — заявил тренер Брэд Гилберт.

За сезон-1998 Агасси выиграл пять титулов ATP и ещё столько же раз выходил в финал, в том числе добрался до решающего поединка на Итоговом, но в пяти сетах уступил чилийцу Марсело Риосу. В первом круге Мюнхена Агасси разгромил звёздного француза Седрика Пьолина, повесив тому две «баранки» за 34 минуты. Это четвёртый самый короткий матч в истории тенниса. Андре сполна реабилитировался за провал с Куэртеном в Цинциннати. Самая быстрая победа в карьере Агасси перебила наиболее скоротечное поражение – 34 минуты против 48.

«Впервые после прошлого, разгульного для себя года почувствовал вкус к игре, а главное – к победам», – говорил Андре.

Сезон-1998 Агасси завершил в статусе шестой ракетки мира, хотя начинал год на 110-й позиции. Это самый стремительный взлёт в топ-10 в течение календарного года за всю историю тенниса. Андре даже получил награду «Прогресс года», которую обычно дают начинающим молодым теннисистам. Личную жизнь с Брук Шилдс он при этом не наладил. Агасси ещё сильнее от неё отдалился, а окончательный развод был оформлен в апреле 1999 года. Вскоре после этого Андре начал встречаться с любовью всей своей жизни 22-кратной чемпионкой ТБШ Штеффи Граф, с которой они сейчас растят двух детей.

Интересно, что Агасси уже переживал спад в сезоне-1993, когда у него изначально развился тендинит правой кисти и боль приходилось снимать инъекциями кортизона. А затем после Уимблдона было болезненное расставание с легендарным тренером Ником Боллетьери. Новым наставником стал Панчо Сегура, но их сотрудничество продолжалось менее года и изначально не заладилось из-за отсутствия надлежащей «химии». В первой половине сезона Андре стабильно держался в топ-10, однако проблемы со здоровьем и тренером дали о себе знать. Год он закончил в качестве 24-й ракетки мира, а в декабре всё-таки пришлось сделать постоянно откладываемую операцию на запястье.

Физически и эмоционально травмированный Агасси решил во время реабилитации воспользоваться услугами психотерапевта, у которого он прошёл восьмимесячный курс лечения. В каком-то смысле эта ситуация больше похожа на ту, что сейчас у Медведева. Даниил жаловался на боли в плече, что мешает ему нормально подавать и в целом влияет на уровень игры. Ещё произошла смена тренера. С психотерапевтом Даниил тоже общается, стараясь сдерживать себя в трудные моменты на корте. Хотя, конечно, всё это меркнет на фоне второго игрового спада Агасси.

Андре Агасси — восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема». Первые три он взял до того самого кризиса в сезоне-1997, а ещё пять – после него. Последний мэйджор был выигран на AO-2003, когда теннисисту было 32 года. Позже в возрасте 33 лет 4 месяцев Андре снова стал первой ракеткой мира – на тот момент это был возрастной рекорд для лидера рейтинга ATP за всю историю тенниса. А ведь всё могло быть совсем иначе, если бы Агасси тогда морально сдался и досрочно ушёл из тенниса. Уже после завершения карьеры Андре назвал подобный, к счастью для него, несбывшийся сценарий «бесславным концом».

«Если бы я завершил карьеру в 1997-м, это был бы печальный конец. Бесславный. Это был критический момент. Если бы я сделал ещё один неверный шаг, то не получил бы шанса вернуться на корт. И попытка вернуться на вершину рейтинга стала бы невозможной. Так что я дал себе зарок – я целиком посвящаю себя себе и становлюсь хозяином собственной жизни. Я ставил перед собой задачу на каждый день и посвящал себя её решению. Вопрос был не в цели снова стать первой ракеткой. Как раз это – я был уверен – мне не светило. Но этот подъём с самого низа снова на вершину был для меня невероятным достижением. Если бы его не случилось в моей жизни, не думаю, что стал бы так уверен в себе и смог бы сейчас так же уверенно противостоять иным серьёзным вызовам, которые подбрасывает жизнь», — сказал Агасси.