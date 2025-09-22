Мирре Андреевой по пути к финалу достались Чжэн Циньвэнь и Швёнтек. Обзор сетки Пекина

В середине этой недели стартует крупный объединённый турнир в столице Китая — Пекине. Женские соревнования там начнутся в среду, 24 сентября, а днём позже в игру вступят и мужчины. При этом мужской турнир здесь относится к категории 500, а вот женский является «тысячником». О последнем мы сейчас и поговорим, тем более что жеребьёвка его основной сетки уже состоялась.

Старт посреди недели связан с размером сетки. Турнир рассчитан на семь кругов и 96 участниц, так что занимает в календаре не одну, а полторы недели с финалом в воскресенье, 5 октября. Все 32 сеяные пропускают первый круг, в том числе шесть россиянок: Мирра Андреева (4), Екатерина Александрова (9), Диана Шнайдер (17), Людмила Самсонова (19), Вероника Кудерметова (24) и Анна Калинская (28). В таком виде соревнования в Пекине существуют только второй год – до 2023-го включительно сетка была на шесть кругов, а первый из них пропускали только четыре теннисистки, получившие performance bye. Предоставлялась такая привилегия тем, кто на предшествовавшей Пекину неделе дошёл на турнире в Токио как минимум до полуфинала, чтобы девушки успели немного отдохнуть.

Кстати, история пекинского турнира началась в 1993 году. Тогда играли там исключительно мужчины, а чемпионами успели стать такие известные теннисисты, как Майкл Чанг (трижды), Грег Руседски и Джим Курье. С 1998-го по 2003-й соревнования исчезли из календаря, а сразу после возвращения получили единственного российского чемпиона в истории – Марат Сафин обыграл в финале-2004 Михаила Южного. В 2005 году один из своих первых титулов на харде здесь завоевал Рафаэль Надаль, а затем побеждали в том числе Энди Роддик, Новак Джокович, Энди Маррей, Янник Синнер и Карлос Алькарас.

Корт Пекина Фото: Charle He/Getty Images

Женский турнир появился в 2004-м, то есть одновременно с возвращением мужского. Первые пять лет он относился ко второй категории – по нынешней системе это аналог «пятисотника». Среди чемпионок тогда были Серена Уильямс, Мария Кириленко и Светлана Кузнецова. Уильямс-младшая и Кузнецова успели победить в Пекине и после повышения его категории до Premier Mandatory (сейчас это «тысячники») в 2009 году. Также здесь выигрывали Мария Шарапова, Виктория Азаренко, Наоми Осака, Ига Швёнтек, Кори Гауфф – а вот у Арины Соболенко титула Пекина нет. Отметим, что в 2020-2022 годах турнир не проводился из-за COVID-19, как и все остальные старты в Китае.

Соболенко, кстати, в этом сезоне в Пекин вообще не приехала, решив подольше отдохнуть после победы на US Open. Год назад Арина проиграла здесь Каролине Муховой в четвертьфинале и теряет всего 215 очков, так что даже в случае триумфа Швёнтек останется более чем на 1500 очков впереди польки в рейтинге. Отсутствие белоруски позволило Мирре Андреевой попасть в первую четвёрку посева и, соответственно, возглавить одну из четвертей сетки. Это на самом деле достаточно важный момент, поскольку в противном случае можно было получить топ-игрока уже в четвертьфинале, а так она гарантированно не встретится ни с кем выше себя по рейтингу до полуфинальной стадии. Ранее Мирра уже была четвёртой сеяной на «тысячнике» в Монреале этим летом, но там фактически сразу уступила Маккартни Кесслер – в третьем круге, пройдя второй без игры. При этом тогда Андреева занимала в рейтинге седьмую строчку, а сейчас пятую – просто в Канаду не приехало куда больше топов, чем в Китай.

Первой соперницей россиянки будет либо Чжу Линь, получившая уайлд-кард, либо кто-то из квалификации. Такая жеребьёвка словно напоминает о проблемах игры Мирры против публики – на «Ролан Гаррос» она уступила местной Лоис Буассон, на US Open не справилась с Тэйлор Таунсенд, отчасти снова не выдержав давления трибун. Однако будем надеяться, что в этот раз всё сложится благополучно – по уровню игры серьёзных проблем Мирра в таком матче испытывать не должна. В третьем круге Андреева, скорее всего, выйдет на Даяну Ястремскую, а в случае победы над украинкой может сыграть против Дианы Шнайдер – второй раз в карьере и впервые с момента образования тандема «МиДи». Первый матч между ними состоялся ещё на старте сезона-2024, в Брисбене, и закончился убедительной победой Андреевой в двух сетах.

Диана Шнайдер Фото: Hector Vivas/Getty Images

Правда, Диане перед этим нужно преодолеть двойной австралийский барьер – Майю Джойнт и бывшую первую ракетку России Дарью Касаткину. И ещё вопрос, кто из них сейчас опаснее – у Дарьи игра в последние месяцы не очень-то ладится, а Майя очень неплохо показывает себя в этом сезоне и уже завоевала два титула, а в Сеуле только что дошла до полуфинала. Что касается дальнейшей сетки для Андреевой (или Шнайдер), то в четвертьфинале по номеру посева соперницей должна стать Чжэн Циньвэнь. Однако есть нюанс – она не играла почти три месяца, с первого круга Уимблдона, сделав в это время операцию на локте. Конечно, дома стены (и болельщики) помогают, но далеко не факт, что Циньвэнь уже достаточно восстановилась и набрала форму, чтобы с ходу дойти до четвертьфинальной стадии. Тем более что соперницы у неё намечаются не слишком простые – и Линда Носкова, и Клара Таусон либо Виктория Мбоко.

Всё это вторая четверть сетки Пекина, а первую, в отсутствие лидера мирового рейтинга Арины Соболенко, конечно, возглавляет Ига Швёнтек. Кстати, в четверти польки, получившей первый номер посева, оказалась Джессика Пегула, посеянная пятой – к вопросу о том, что важно быть в топ-4. С Игой уже в третьем круге может сыграть Анна Калинская, и это будет их третья встреча за полтора месяца. Россиянка ранее сенсационно победила польку в полуфинале Дубая-2024, однако в нынешнем сезоне оба поединка остались за Швёнтек – в четвертьфинале Цинциннати и в третьем круге US Open. Калинской нужно будет победить Камилу Осорио или Энн Ли, а Швёнтек – Юлию Путинцеву или Юань Юэ. Рядом в сетке находится Самсонова – Людмила может выйти на Игу в 1/8 финала. Первой соперницей россиянки, скорее всего, станет Лоис Буассон, а дальше вероятна встреча с Эммой Наварро. Также отметим наличие в этой четверти сетки чемпионок ТБШ Наоми Осаки и Эммы Радукану.

Анна Калинская Фото: Elsa/Getty Images

Из сеяных россиянок в нижнюю половину попали только Александрова и Кудерметова. Екатерина получила высокий девятый номер посева и может начать с дерби с Анной Блинковой (либо сыграть с Барборой Крейчиковой), а в третьем круге выйти на Элисе Мертенс. Здесь остаётся лишь выразить надежду, что поединок с Мертенс в полуфинале Хертогенбосха этим летом не будет давить на Александрову – там Екатерина проиграла с 11 (!) матчболов. В четвёртом раунде россиянка может встретиться с Еленой Рыбакиной, а дальше – сразиться с Кори Гауфф. Отметим, что Екатерина и Елена ведут борьбу за путёвки на Итоговый чемпионат WTA и, по сути, являются в этом прямыми конкурентками.

Кудерметова на участие в Итоговом турнире в одиночном разряде, конечно, не претендует, зато квалифицировалась туда в паре как раз с Мертенс – в этом сезоне они выиграли в том числе Уимблдон. Вероника может начать Пекин матчем с возвращающейся после очередной травмы Бьянкой Андрееску, в третьем круге выйти на Элину Свитолину, а в четвёртом – на Жасмин Паолини. Кстати, с Паолини может сыграть и младшая сестра Вероники, Полина, только в третьем круге. Однако у Полины дела после финала Брисбена совсем не ладятся, так что для неё сейчас и выход в третий круг уже будет заметным успехом.