Сразу 4 россиянки бьются за путёвки на Итоговый в Эр-Рияде. А Кудерметова в паре — уже там

Стремительно промчавшийся «пятисотник» в Сеуле ознаменовал начало азиатской серии турниров у женщин – последней группы соревнований, где теннисистки могут набрать недостающие рейтинговые очки и попасть в восьмёрку сильнейших, которая с 2024 по 2026 год разыгрывается в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Две теннисистки уже гарантировали себе путёвки на Итоговый-2025 – лидер мирового рейтинга Арина Соболенко и шестикратная чемпионка ТБШ Ига Швёнтек. Остальные шесть мест пока вакантны, и на них претендуют 18 теннисисток, среди которых четыре россиянки. Но обо всём по порядку.

Кто попадает на Итоговый?

Критерием для отбора на Итоговый чемпионат WTA (или WTA Finals) служит положение в Чемпионской гонке сезона, которая к концу года стремительно приближается к рейтингу 52 недель WTA. Есть одна оговорка – результаты, показанные на WTA Finals прошлого сезона, получается, что никуда не попадают и, по сути, превращаются в приятные бонусы, добавляемые к рейтингу 52 недель WTA. Но это, как говорится, мелкая деталь.

Ещё одна оговорка заключается в том, что на Итоговую восьмёрку попадают только семь лучших теннисисток в Чемпионкой гонке WTA, а восьмая путёвка достаётся чемпионке ТБШ с наивысшим рейтингом, если она занимает места с восьмого по 20-е. Следующая по рейтингу чемпионка ТБШ такими льготами уже не пользуется. Если же на места с восьмого по 20-е не попадает ни одна чемпионка ТБШ, то восьмая путёвка на Итоговый достаётся теннисистке, идущей в Чемпионской гонке следом за семёркой, то есть восьмой.

Эта оговорка важна, поскольку в этом году на мэйджорах побеждали четыре разные теннисистки. Две из них – Арина Соболенко (победительница US Open) и Ига Швёнтек (Уимблдон) уже выполнили норматив по попаданию на Итоговый, а ещё две пока находятся, что называется, в процессе. Мэдисон Киз (Australian Open) занимает пока пятое место, а Кори Гауфф («Ролан Гаррос») – третье. Киз, кстати, пропускает стартующий в среду «тысячник» в Пекине. Но даже если её вытолкнут за пределы топ-7, в дело вступит опция «Чемпионки ТБШ» и она всё равно почти наверняка попадёт в Эр-Рияд.

Как считаются очки?

Этот момент, казалось бы, немного запутанный, но если разобраться, то всё становится довольно понятным. Учитываются 18 лучших результатов за сезон, исключая соревнования под эгидой ITF и так называемые «челленджеры» – турниры категории WTA-125. В этой связи двукратная финалистка ТБШ этого сезона Аманда Анисимова не может рассчитывать на 27 очков, набранных во время второй недели «тысячника» в Риме – на турнире WTA-125 в Париже за попадание в четвертьфинал. Но, думается, американка вряд ли этим фактом огорчена. Она в экстренном порядке искала игровую практику перед «Ролан Гаррос» и получила её, судя по выходу в четвёртый круг на этом грунтовом мэйджоре, где её остановила только Арина Соболенко.

Есть и другие оговорки. Для удобства разделим их по пунктам:

Пункт 1. В 18 «лучших» результатов обязательно входят все четыре ТБШ, даже если на них получился чуть ли не провал. Как допустим, у Елены Остапенко из Латвии – два поражения в первом круге, одно во втором и одно – в третьем. И даже если теннисистка пропустила какой-то мэйджор – как, например, Белинда Бенчич «Ролан Гаррос», то всё равно этот слот с нулём очков для неё уже остаётся занятым.

Пункт 2. Из 14 оставшихся слотов сразу шесть приходится на лучшие из семи обязательных турниров категории WTA-1000. К ним относятся Индиан-Уэллс, Майами, Мадрид, Рим, Торонто/Монреаль, Цинциннати и Пекин. К этому моменту прошло как раз шесть из них, и все они пока учтены у теннисисток. Но, скажем, у Екатерины Александровой был пропуск Рима, и пока у неё посчитан «0», но всеми очками, которые она наберёт в Пекине, она сможет вытеснить этот «0» и добавить себе необходимых очков.

Пункт 3. Из восьми оставшихся слотов один относится к лучшему турниру из трёх остальных «тысячников», которые считаются как бы необязательными, но, если ни на один из них не приехать, в этом слоте тоже будет красоваться «0». Это Доха, Дубай и Ухань, который пройдёт вслед за Пекином.

Пункт 4. И, наконец, последние семь слотов. Туда попадают просто семь лучших результатов на неучтённых в более ранних пунктах «тысячниках», а также на всех турнирах WTA-500 и WTA-250. Нетрудно догадаться, что, даже если найдётся теннисистка со «своей стратегией» и начнёт ездить по «водокачкам» (как на теннисном жаргоне называют мелкие турниры) в надежде собрать там с десяток титулов, далеко не все эти результаты попадут в Чемпионскую гонку WTA. Необходимо хорошо выступать на больших турнирах.

Как дела в Чемпионской гонке?

Теперь, когда с теорией немного разобрались и, казалось бы, даже немного запутались, самое время обратиться к практике, то есть взглянуть на положение дел в Чемпионской гонке WTA за последний понедельник, 22 сентября – сразу после завершения «пятисотника» в Сеуле. Там чемпионкой стала Ига Швёнтек, которая, напомним, уже отобралась на Итоговый, но гонится за Ариной Соболенко, чтобы отобрать у неё первое место в рейтинге 52 недель WTA. Эту пару мы не будем вносить в нашу табличку, поскольку для них гонка закончилась.

Зато добавим вспомогательные столбцы, чтобы удобнее было ориентироваться – кому из теннисисток легче будет добрать недостающие баллы, а кому придётся новыми хорошими результатами вытеснять уже набранные, но похуже. Это столбцы с количеством проведённых турниров, а также с двумя худшими результатами (18-й и 17-й), которые можно вытеснить, удачно сыграв на «пятисотниках» или оставшихся «тысячниках», которые не попадут в Пункты 2 и 3 из прошлой главы.

Положение в Чемпионской гонке WTA на 22 сентября:

№ Теннисистка Очки турниров 18-й 17-й 3 Гауфф 5184 16 - - 4 Анисимова 4908 17 - 1 5 Киз 4450 17 - - 6 Пегула 4209 20 1 108 7 М. Андреева 4189 16 - - 8 Рыбакина 3751 18 108 108 9 Паолини 3526 16 - - 10 Александрова 3136 22 98 108 11 Таусон 2660 20 10 54 12 Свитолина 2606 16 - - 13 Наварро 2310 23 60 108 14 Осака 2244 14 - - 15 Бенчич 2229 16 - - 16 Самсонова 2031 20 1 1 17 Мертенс 1964 20 60 65 18 Шнайдер 1921 23 60 60 19 Остапенко 1782 19 1 1 20 Носкова 1670 21 54 60

Начнём как раз с финалистки только что завершившегося турнира в Сеуле – Екатерины Александровой. За финал она набрала 325 очков, но осталась 10-й в Чемпионской гонке. Могла она подойти поближе к идущей на девятом месте Жасмин Паолини, однако россиянка как раз относится к тем теннисисткам, которые играют больше турниров, чем многие другие претендентки на попадание в Восьмёрку. У Екатерины их уже 22, и у неё довольно давно новые хорошие результаты вытесняют какие-то из предыдущих, но похуже. В частности, до этого у неё учитывались 60 очков за второй круг «пятисотника» в Аделаиде. Следующие в очереди на замену – 98 очков за полуфинал турнира WTA-250 в Хертогенбосхе и 108 очков за четвертьфинал WTA-500 в Бад-Хомбурге. Так что выступать на соревнованиях категории 250 Екатерине практически нет смысла, если она не гарантирует себе попадание в финал.

Екатерина Александрова Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

То же касается и американки Эммы Наварро, у которой 23 турнира, и, как ни странно, Елены Рыбакиной. Теннисистка из Казахстана сыграла на этот момент только 18 соревнований, но выступила она на необязательных стартах так стабильно, что первый из вытесняемых результатов у неё – 108 очков. Если она хорошо выступит в Пекине, то всем, что там наберёт, заметит 10 очков за Майами (см. Пункт 2 из предыдущей главы), за все остальные турниры ей придётся вытеснять уже более значимые очки.

Какие турниры остались?

И тут мы подошли к важному вопросу – сколько можно ещё набрать очков до конца регулярного сезона со всеми этими оговорками про сгорающие худшие из 18 результатов? Вот какие турниры ещё пройдут до конца азиатской серии:

WTA-1000 в Пекине – с 24 сентября по 5 октября;

WTA-1000 в Ухане – с 6 по 12 октября;

WTA-500 в Нинбо и WTA-250 в Осаке – с 13 по 19 октября;

WTA-500 в Токио и WTA-250 в Гуанчжоу – с 20 по 26 октября.

Итоговый турнир в Эр-Рияде состоится с субботы, 1 ноября по субботу, 8 ноября, поэтому три соревнования категории WTA-250, начинающиеся с 27 октября, на отбор в Восьмёрку сильнейших повлиять уже не смогут – они попросту к тому времени не закончатся (финалы будут 2 ноября).

Путём нехитрых подсчётов мы получаем, что теннисистка, которая исхитрится выиграть четыре самых крупных из оставшихся соревнования подряд, наберёт 3000 очков (за вычетом очков из столбцов 18, 17, а то и 16 и 15). Так что даже у Дианы Шнайдер и Людмилы Самсоновой есть шанс попасть в Эр-Рияд, однако для этого надо очень сильно постараться. Все четыре россиянки даже теоретически туда вряд ли одновременно попадут, но если их там окажется хотя бы две, то это будет большой успех.

Приятный бонус

Не стоит забывать, что на Итоговой восьмёрке разыгрывается главный трофей не только в одиночном разряде, но и в парном. И по итогам рейтинга, опубликованного 22 сентября, четвёртой парой, попавшей в Эр-Рияд, стали чемпионки Уимблдона Вероника Кудерметова (Россия)/Элисе Мертенс (Бельгия). На пятом месте идёт полностью российский дуэт МиДи – Мирра Андреева/Диана Шнайдер. Так что у каждой из них остаются шансы оказаться на Итоговом сразу в двух разрядах – одиночном и парном. И ещё несколько наших теннисисток претендуют на поездку в Эр-Рияд со своими напарницами. Александра Панова идёт в Чемпионской гонке WTA девятой, Анна Калинская – 15-я, а Ирина Хромачёва – 17-й.