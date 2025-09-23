Ещё одна победа России на WTA-125! Кто такая Полина Яценко, которая ворвалась в топ-200?

Список чемпионок турниров серии WTA-125 с каждой неделей пополняется нашими теннисистками. И если до сентября в одиночном разряде никто из юных россиянок не выигрывал на соревнованиях этой категории, то за последние пару недель титулы взяли сразу несколько девушек. Сначала – Оксана Селехметьева в Сан-Себастьяне, теперь – Полина Яценко в Калдаш-да-Раинье.

Сразу стоит напомнить, что турниры серии WTA-125 – последняя ступень перед крупными про-соревнованиями. Дальше по масштабу идут уже привычные и знакомые нам турниры категории WTA-250.

Возвращаясь к чемпионкам. На этой неделе в португальском городке Калдаш-да-Раинья свой крупнейший титул в карьере взяла 21-летняя Полина Яценко. На пути она обыграла бывшую первую ракетку мира финалистку Уимблдона и US Open Каролину Плишкову, а также четырёх соперниц из топ-250.

Рассказываем, что нужно знать о пробивной и амбициозной россиянке.

Финалистка Габриэла Кнутсон и чемпионка Полина Яценко в Калдаш-да-Раинье Фото: WTA

Полина родом из Мурманска, откуда они с семьёй перебрались в частный дом в село Новоподклетное под Воронежем. Как признаётся сама теннисистка, свободное от турниров время она всегда любила проводить именно дома с близкими. А ещё она учится в Воронежской государственной академии спорта.

Но географически теннисная жизнь Яценко растянулась на три города – и даже так вышло, что на две страны. Полина уже несколько лет тренируется в Минске, в академии «Теннис в Солнечном», что нельзя назвать классической точкой для базирования теннисиста.

Команду спортсменки возглавляет Иван Кобзарь – главный тренер академии, бывший теннисист, чемпион турниров ITF и игрок молодёжных сборных Беларуси. С Полиной также работает специалист по ОФП Василий Жариков.

В теннис Яценко пришла в четырёхлетнем возрасте, но все силы и внимание бросила на профессиональную карьеру только ближе к 12 годам. По юниорам она максимум стояла №26 в мире, играла в основе «Ролан Гаррос» (2020, 2021) и Уимблдона (2021). Лучший результат пришёл в Париже в сезоне-2021 – тогда Полина добралась до третьего круга.

Но переход в про-тур дался Яценко непросто. Да, здорово всё складывалось на уровне ITF: в сезонах 2022-2023 годов Полина взяла в сумме шесть титулов, пять из которых – что примечательно – на турнирах W15 в Шарм-эль-Шейхе. А ещё в составе сборной России выиграла золото на Играх стран БРИКС (2023).

Сложным получился 2024 год, на старте которого Полина проиграла в финале соревнований категории W35 в Монастире, а затем попала в череду неудач, когда не получалось пробиться даже в основную сетку турниров ITF.

Однако всё стало меняться к лучшему весной 2025-го, когда вновь пришла победа на соревнованиях (W35 в фартовом Шарм-эль-Шейхе), высокие стадии и ещё один титул на турнире категории W50 в Испании в начале августа. А также Полина приняла участие в Универсиаде в Германии.

Полина Яценко с тренером Иваном Кобзарем Фото: Из личного архива Полины Яценко

Наконец, Полине удалось попасть на турнир серии WTA-125 и с хорошей формой сразу добраться до титула. Важно, что в интервью перед этими соревнованиями спортсменка признавалась, что как теннисистка нравится себе в этом сезоне. Так что триумф этот точно не случайный.

«Я нравлюсь себе в этом сезоне. Замечаю, как расту, совершенствуюсь, как развивается мой потенциал. И мне нравится, что я могу ещё больше и лучше», — сказала Полина в эфире канала «TV Губерния».

Такой титул, крупнейший в карьере, позволил Яценко взлететь на 77 строчек и дебютировать на 190-м месте, что позволит ей попадать в квалификации на турнирах «Большого шлема». Теперь в промежутке с 100-й по 200-ю строчку рейтинга WTA находятся семь молодых россиянок, которые рвутся всё выше, к первой сотне и турнирам высшей категории.

И об этих девушках мы точно услышим ещё не раз.