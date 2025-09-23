Сделал Джоковича звездой, спровоцировал бойкот Уимблдона. Теннис потерял настоящую легенду

В Риеке в возрасте 86 лет скончался легендарный югославский теннисист и тренер Никола Пилич. В первую очередь Пилич известен как человек, проложивший Новаку Джоковичу путь на вершину. Именно в его академии Новак делал первые шаги в профессиональном спорте.

«Пилич был отцом Новака Джоковича в теннисе. Он помог Джоковичу развиться, приобрести необходимые знания и создать условия для того, чтобы Новак стал тем, кем является сегодня», — отмечает сербское издание Sportgsklub.

Теннисное наследие Пилича не ограничивается только работой с Джоковичем. Никола тренировал хорвата Горана Иванишевича и немца Михаэля Штиха. В качестве капитана он привёл три разные сборные к титулам на Кубке Дэвиса. Во время игровой карьеры Никола Пилич был шестой ракеткой мира, взял девять титулов ATP, выходил в финал «Ролан Гаррос» — 1973 в одиночном разряде, выиграл US Open — 1970 в паре.

Пилич был одним из самых заметных теннисистов своей эпохи по результатам на корте, однако его имя стало нарицательным в истории вида спорта из-за беспрецедентного скандала. В 1973 году 80 игроков бойкотировали Уимблдон в знак поддержки Николы. Это случилось после того, как Пилич не поехал выступать за сборную на матчи Кубка Дэвиса с Новой Зеландией, предпочтя коммерческий турнир в Монреале.

Никола Пилич в 1973 году Фото: Hulton Archive/Getty Images

Югославия, лишившись своего лучшего игрока, уступила 1-3. Федерация тенниса страны сразу же дисквалифицировала Николу на девять месяцев. Ему запретили участвовать во всех турнирах под эгидой ITF, в том числе в «Больших шлемах». Пилича не спас даже тот факт, что глава югославской федерации тенниса Душан Ковач был действующим генералом армии и по совместительству его дядей. Сейчас подобное решение игрока максимум сопровождалось бы публичной критикой, но без применения каких-то санкций. Тогда времена были совсем иные.

Действия югославской федерации вызвали большой международный резонанс. 33-летний Пилич подал апелляцию, однако спортивные чиновники страны пошли лишь частично смягчили наказание. Дисквалификацию Николы сократили до месяца, она отсчитывалась с периода после «Ролан Гаррос» – 1973. Это был самый успешный мэйджор в карьере Николы. В Париже он дошёл до финала, где уступил румыну Илие Настасе. Пилич набрал солидный ход и считался реальным претендентом на титул Уимблдона, но месячное отстранение не позволяло ему выступить в Лондоне.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) тогда только набирала вес и не имела огромного влияния, хотя за права Пилича пыталась бороться. Организация называла санкции югославской федерации произволом и постановила, что Уимблдон пропустят все её представители, если ситуация с югославом не изменится. 20 июня 1973 года, за четыре дня до старта Уимблдона, ATP объявила о бойкоте турнира. Пилич с женой уехал домой в Югославию. Уимблдон лишился 80 теннисистов, в том числе 12 из 16 сеяных. В их число входил первая ракетка мира и на тот момент действующий чемпион турнира американец Стэн Смит. Это был один из ярчайших примеров солидарности в истории всего спорта.

«Дело Пилича» повлияло на дальнейшее развитие тенниса. После Уимблдона-1973 в руководстве ITF появились представители ATP и WTA, к их мнению начали реально прислушиваться. В 1990 году ATP запустила собственный тур. Ассоциация превратилась из профсоюза в организатора теннисных турниров. Идею поддержали все игроки топ-25. Это случилось бы в какой-то момент при любых раскладах, но определённо позже без кейса Пилича.

Пилич гордился случившимся в 1973 году. По его мнению, бойкот Уимблдона другими теннисистами привёл к тому, что «к игрокам перестали относиться, как к овощам». Турниры «Большого шлема» после этого Пилич так и не выиграл, однако довольно долго выступал в туре и зачехлил ракетку только в сезоне-1978.

Никола Пилич привёл сборную Хорватии к победе на Кубке Дэвиса в 2005 году Фото: Phil Cole/Getty Images

Вскоре после ухода из тенниса Пилич занялся тренерской деятельностью. Он стал первым капитаном, выигравшим Кубок Дэвиса для трёх разных сборных: Германии (1988, 1989, 1993), Хорватии (2005) и Сербии (2010). В 2020 году он был награждён Золотой медалью «За заслуги перед Республикой Сербия».

Даже в преклонном возрасте Пилич продолжал руководить частной теннисной академией в Мюнхене. Среди его воспитанников за примерно четыре десятилетия работы значатся более 40 игроков первой сотни мирового рейтинга, в том числе экс вторая ракетка мира Горан Иванишевич и 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович.

«Спасибо за всё, мистер Нико. Мы вместе прошли через многое, смеялись и плакали вместе, немного ссорились, но знаю, что без тебя я никогда бы не сделал то, что сделал. Покойся с миром», — отметил в соцсетях Горан Иванишевич.

«Вечная память, Нико. Спасибо за бесчисленные советы. Спасибо, что ты показал нам путь. Спасибо, что ты был опорой. Спасибо, что ты научил нас жизни», — трогательно написал бывший хорватский теннисист Иван Любичич, мнение которого разделяет ещё множество представителей спортивного сообщества.