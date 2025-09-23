Бублик победил обидчика Рублёва в финале. Обошёл Медведева и побил свой рекорд в рейтинге

Сегодня, 23 сентября, на турнире ATP-250 в Ханчжоу, Китай, состоялся финальный матч. Первыми сеяными были Андрей Рублёв и Даниил Медведев, так что российские болельщики могли надеяться, что хотя бы один из них поборется за титул. Но не сложилось. Рублёв в первом же матче (во втором круге) проиграл французскому квалифаеру Валентену Руае — 4:6, 6:7 (2:7). А Медведев в четвертьфинале уступил 196-й ракетке мира У Ибину — 7:5, 6:7 (5:7), 4:6.

Руае, обидчик Рублёва, в итоге добрался до финала, где его соперником стал Александр Бублик из Казахстана, третий сеяный. Бублик считался фаворитом — и не только потому, что занимает 19-е место в рейтинге, а Руае идёт 88-м. Француз впервые в карьере сражался за титул на высшем уровне, а представитель Казахстана проводил свой 15-й финал. Из предыдущих 14 матчей за трофей Александр выиграл семь и столько же проиграл.

Кроме того, выйдя в финал, Бублик установил любопытное достижение. В этом сезоне лишь четверо теннисистов могут похвастаться, что выходили в финал на всех трёх покрытиях. Помимо Александра, это Карлос Алькарас, Янник Синнер и Александр Зверев, занимающие места с первого по третье в мировой классификации.

Александр Бублик на US Open — 2025 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

На пути к финалу Бублик ни разу не отдал подачу, выиграв все 32 своих гейма — тем сложнее была задача для Руае. Однако в начале встречи преимущество было у француза. Он почти не дарил очков в своих геймах, а казахстанец, у которого процент попадания первой подачи был выше, как ни странно, сталкивался с проблемами — именно в тех довольно редких случаях, когда приходилось играть вторым мячом. Стоит ещё отметить, что у Александра не лучшим образом работал форхенд в первом сете, в отличие от его соперника. Валентен цеплялся на приёме и трижды за два гейма выходил на «ровно», но до брейк-пойнтов не добрался — 3:3.

Во второй половине первого сета у Бублика стало кое-что получаться и на приёме, однако лишь эпизодически, и о брейк-пойнтах по-прежнему речь не шла. Тай-брейк виделся неизбежным и спустя ещё несколько геймов стал реальностью. В начале 13-го гейма соперники обменялись мини-брейками, а затем инициативу захватил Бублик. После счёта 2:3 (без мини-брейка) Александр взял пять очков из шести и закрыл сет — 7:6 (7:4) за 52 минуты. Даже первая в матче двойная ошибка, случившаяся на втором сетболе, не помешала уроженцу Гатчины. Он закончил партию с девятью эйсами, а его соперник — с пятью.

В начале второго сета теннисисты неровно играли в своих геймах, однако никому не удалось использовать двойной брейк-пойнт. В дальнейшем столь острых моментов не было. Александр, несмотря на слабый процент попадания первой подачи (около 50), продолжал поливать соперника эйсами (12 за партию, а всего — 21); тот, впрочем, не менее уверенно забирал свои геймы.

В 11-м гейме француз намекнул, что нацелен на брейк, но Бублик ушёл с опасного счёта 15:30. Казахстанский теннисист тоже был не против избежать тай-брейка. В 12-м гейме игроки устроили долгий обмен, на котором ошибся Руае, после чего счёт стал 15:30, то есть Александр оказался в двух мячах от титула. Однако Валентен не дрогнул и добрался до тай-брейка. Сразу после перехода Бублик сделал мини-брейк – 4:3, потом потерял преимущество из-за двойной ошибки — 5:4, но на следующих двух мячах был безупречен и победил — 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) за 1 час 53 минуты.

Вот так Бублик, который в итоге не проиграл ни одного гейма на подаче за весь турнир, завоевал четвёртый титул в сезоне (после Галле, Гштаада и Кицбюэля; больше только у Карлоса Алькараса — семь) и за счёт этого поднялся сразу на три строчки в рейтинге, потеснив Иржи Легечку, Якуба Меншика и Медведева — Даниил теперь лишь 19-й. Александр впервые в карьере станет 16-й ракеткой мира (до этого лучшим результатом была 17-я строчка). Руае тоже побил личный рекорд. Благодаря выходу в финал он станет 75-м в рейтинге. Бублик как чемпион турнира заработал $ 154 980 призовых, а Руае как финалист — $ 90 435.

Следующие турниры в расписании ATP — «пятисотники» в Токио и Пекине, которые начнутся 24 и 25 сентября соответственно. В столице Японии россиян не будет (зато будет первая ракетка мира Карлос Алькарас), а в столице Китая, где первым номером посева стал Янник Синнер, сыграют Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Даниил Медведев.