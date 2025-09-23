Хачанов может выйти на Синнера в 1/4 финала Пекина. А сколько матчей выиграет Медведев?

Следом за жеребьёвкой женского «тысячника» в Пекине стала известна и сетка мужского турнира в этом городе, который относится к более низкой категории ATP-500 и длится одну неделю, а не полторы. Участников здесь тоже гораздо меньше – традиционные для «пятисотников» 32 игрока, все стартуют с первого круга.

Про историю обоих турниров в столице Китая (и мужского, и женского) мы уже поговорили накануне, в материале про женскую сетку, так что особо повторяться не будем. Только отметим вкратце, что мужские соревнования проходили в 1993-1997 году, а затем с 2004-го фактически беспрерывно, если оставить за скобками три сезона, выпавшие из-за пандемии (2020-2022). До финала за это время доходили три российских теннисиста – в 2004-м Марат Сафин обыграл Михаила Южного, а в 2023-м Даниил Медведев уступил Яннику Синнеру. Кстати, в прошлом году чемпионом стал Карлос Алькарас, одолевший в финале Синнера на тай-брейке решающей партии. В этот раз испанец решил отправиться покорять другой турнир, в Токио – а вот Янник на месте.

Разумеется, в отсутствие Алькараса Синнер, занимающий в рейтинге вторую строчку, получил первый номер посева. Итальянец стартует матчем с ветераном тура Марином Чиличем, который пару раз блеснул в этом сезоне, победив Алекса де Минора в Дубае и Джека Дрейпера на Уимблдоне, но в основном проигрывает в первых кругах. Во втором раунде у Синнера вероятна встреча с Чжан Чжичжэнем. Осенью 2022-го он стал первым китайцем в топ-100 рейтинга, а в июле прошлого года был на 31-й строчке, однако в этом сезоне надолго выпал из-за травмы и сейчас находится в конце второй сотни.

В четвертьфинале на Синнера должен выходить Карен Хачанов. Россиянин получил пятый номер посева, но с жеребьёвкой ему не повезло – попал в одну четверть с первой ракеткой турнира. На старте Карену предстоит сыграть с Александром Мюллером, а во втором круге – с Фабианом Марожаном или тем самым Бенжаменом Бонзи, который на двух последних «Шлемах» побеждал Даниила Медведева. Отметим, что Хачанов пропустил проходивший на прошлой неделе турнир в Ханчжоу, так что для него это будут первые матчи после US Open.

Что касается Медведева, то у него последний, восьмой номер посева. Даниил в первом круге встретится с Кэмероном Норри, которому в этом году тоже успел проиграть на мэйджоре – в первом круге «Ролан Гаррос». Правда, счёт личных встреч всё равно 4-1 в пользу россиянина. Во втором круге соперником Даниила может стать Алехандро Давидович-Фокина или Камило Уго Карабельи, а в четвертьфинале он потенциально идёт на Александра Зверева, посеянного вторым.

В нижней половине сетки находится и Андрей Рублёв (6). Его первым оппонентом будет Флавио Коболли, в мае этого года не давший Рублёву завоевать титул на «пятисотнике» в Гамбурге – итальянец выиграл финал в двух сетах. В случае реванша Андрея будет ждёт Лёнер Тьен (ещё один обидчик Медведева на «Шлемах» в этом году) или Франсиско Серундоло, а вот с четвертьфиналом сложно что-то предсказать. По рейтингу там должен быть Лоренцо Музетти, который посеян четвёртым, но во втором круге Музетти может встретиться с Александром Бубликом, только что завоевавшим свой четвёртый титул в этом году. Любопытно, что Лоренцо и Александр вместе сыграют в Пекине в парном разряде. Кстати, Андрей и Карен тоже заявились в парный турнир.

В Токио россиян в этом году нет, так что здесь не будем так детально изучать сетку. Кстати, местный турнир, в отличие от соревнования в Пекине, покорялся Медведеву – Даниил стал здесь чемпионом в 2018 году, победив в финале Кея Нисикори. В том сезоне россиянин завоевал свои первые три титула ATP в карьере (Токио как раз стал третьим), а в рейтинге тогда ещё был недостаточно высоко (за пределами топ-50), чтобы попасть в основную сетку напрямую, так что выиграл турнир, стартовав с квалификации. А всего два года назад, в 2023-м, до финала здесь добрался Аслан Карацев, проиграв Бену Шелтону – однако после очередной травмы сильно сдал и сейчас выступает только на «челленджерах».

В прошлом сезоне чемпионом в Токио стал Артюр Фис, начавший турнир с сенсационной победы над лидером посева Тейлором Фрицем, а затем выбивший и Шелтона, который защищал титул. Сейчас француз травмирован, так что в Токио точно будет другой чемпион. Из топ-10 здесь Алькарас и Фриц, также участвуют Хольгер Руне и Каспер Рууд – 11-я и 12-я ракетки мира соответственно. Все четверо прилетели сюда из Сан-Франциско, где играли в Кубке Лэйвера. Карлос по посеву в четвертьфинале идёт на Фрэнсиса Тиафо, который Кубок Лэйвера как раз пропустил; также в его половине Рууд и Денис Шаповалов. В нижнюю половину сетки из сеяных попали Уго Умбер, Хольгер Руне, Томаш Махач и, конечно, Тейлор Фриц.