Рахимова уверенно разобралась с итальянкой в Пекине. А Кудерметова вышла на чемпионку ТБШ

В Пекине стартовал женский «тысячник», где борьбу за титул ведут среди прочих и 11 россиянок. Турнир берёт начало ещё в 2004 году. Тогда у соревнования был статус WTA-500 в современном понимании, но всё равно оно пользовалось популярностью у топовых теннисисток. Его победительницами становились Светлана Кузнецова, Мария Кириленко и Серена Уильямс. А в 2009 году соревнования в столице Китая получили статус WTA-1000.

Вскоре к числу чемпионок из России прибавилась Мария Шарапова, а в другие годы выигрывали турнир Виктория Азаренко, Наоми Осака и Ига Швёнтек. В 2024-м титул завоевала американка Кори Гауфф. Сейчас «тысячник» рассчитан на семь кругов и 96 участниц (32 сеяные пропускают первый круг), так что занимает в календаре не одну, а полторы недели. В таком формате он проводится только второй год. Ранее турнир состоял из шести кругов, а первый из них пропускали только четыре сеяные теннисистки.

В этом году в основную сетку прошли 11 россиянок. Сеяные Мирра Андреева (4), Екатерина Александрова (9), Диана Шнайдер (17), Людмила Самсонова (19), Вероника Кудерметова (24) и Анна Калинская (28), а также Анастасия Потапова, Камилла Рахимова, Анна Блинкова, Полина Кудерметова и Анастасия Захарова, пробившаяся через квалификацию.

В первый игровой день, 24 сентября, свой путь в Пекине начинали Анна Блинкова, Камилла Рахимова, Анастасия Захарова и Полина Кудерметова.

Камилла Рахимова встречалась с итальянкой Лючией Бронцетти (73-я ракетка мира), которая в текущем сезоне уже отметилась победами над Наоми Осакой, Еленой Остапенко и Дарьей Касаткиной. Бронцетти также выходила в финал турнира WTA-250 в Клуж-Напоке, но проиграла россиянке Анастасии Потаповой со счётом 6:4, 1:6, 2:6. За карьеру у 26-летней Лючии всего один титул в одиночном разряде на уровне WTA — в Рабате в 2023 году, а в 2024-м она победила на Кубке Билли Джин Кинг вместе со сборной Италии.

Рахимова в этом году на «тысячниках» не доходила дальше второго круга, а на «Шлемах» нынешняя 89-я ракетка играла максимум в третьем. Обе теннисистки приехали в Пекин во второй раз. В прошлом году Камилла разгромно уступила во втором круге китаянке Чжэн Циньвэнь — 1:6, 1:6, а Лючия выбыла на старте. Между собой спортсменки ни разу не проводили встреч.

Неудачно начала матч Камилла — проиграла свою подачу на старте первой партии, однако с обратным брейком в следующем гейме всё же смогла сравнять счёт — 1:1. Россиянка была сильнее в розыгрышах на задней линии и пользовалась ошибками соперницы — итальянка часто попадала в аут. В результате Рахимова к середине сета вела уже 4:1. Однако Бронцетти резко взяла инициативу в свои руки и отыгралась до 4:4. Но свою следующую подачу Камилла забрала уверенно, а затем с брейком завершила сет — 6:4 за 47 минут, хоть и с довольно низким процентом первой подачи — 50.

Гораздо лучше стартовала во втором сете россиянка — сразу повела 4:0. Бронцетти была чересчур эмоциональна — активно высказывала претензии своему боксу, потому что ничего не могла противопоставить фантастической игре Камиллы как в атаке, так и в защите. До 5:0 довела счёт Рахимова. Лючия постаралась отыграться, однако смогла взять только одну свою подачу в партии. При счёте 5:1 россиянка уверенно подала на матч и завершила встречу со счётом 6:4, 6:1 с 100-процентной реализацией брейк-пойнтов.

Вот так Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира в Пекине. Далее её ждёт матч с третьей ракеткой планеты американкой Кори Гауфф.

Анна Блинкова на старте играла с двукратной чемпионкой ТБШ Барборой Крейчиковой. Из-за травмы спины чешка пропустила первую половину текущего года, однако во второй части сезона показывает хорошие результаты. На «тысячнике» в Цинциннати она добралась до четвёртого круга, но уступила итальянке Жасмин Паолини — 1:6, 2:6. Затем на US Open Крейчикова вышла в четвертьфинал, где американка Джессика Пегула оказалась сильнее — 6:3, 6:3. На недавнем «пятисотнике» в Сеуле Барбора играла в четвертьфинале. Там её с «баранкой» победила будущая чемпионка турнира Ига Швёнтек — 6:0, 6:3. В Пекине чешка пока выступала неудачно — она несколько раз вылетала на начальных стадиях.

Единственным титулом в одиночном разряде WTA у Блинковой остаётся Клуж-Напока в 2022 году. В столице Китая она, так же, как и Барбора, покидала турнир в первом и втором кругах. Однако в текущем сезоне Анна неплохо выступала на соревнованиях WTA-250 в Истбурне и Остине — доходила до четвертьфинала. История встреч Крейчиковой и Блинковой не так богата: они играли всего два раза, оба остались за чешкой. Это были первые круги «тысячника» в Майами в 2021-м и WTA-250 в Праге в 2022-м.

С двух проигранных геймов начала встречу Блинкова, однако затем свою подачу всё же смогла взять — 1:2. Крейчикова была напориста и агрессивно атаковала, а Анне не удавалось отыграться — 2:4. Барбора на своей подаче была максимально собранна, её преимущество оставалось. Добралась чешка и до счёта 5:2, а затем успешно подала на сет. Россиянка уступила первую партию — 2:6 всего за 30 минут.

Тем не менее во втором сете с преимуществом в два гейма вышла вперёд уже Анна — 2:0. Но опытная чемпионка ТБШ сразу сравняла счёт — 2:2. Блинкова так и не смогла больше ни разу выиграть на своей подаче, подарив Крейчиковой два брейка. Свои геймы чешка забирала с уверенностью, так что у россиянки не было никаких шансов исправить ситуацию. Снова со счётом 6:2 Барбора завершила партию, а вместе с ней и встречу. 6:2, 6:2 за 68 минут с нулевой реализацией брейк-пойнтов у Блинковой (0 из 3).

Во втором круге турнира в Пекине Барборе Крейчиковой предстоит побороться с ещё одной россиянкой — Екатериной Александровой.

Анастасия Захарова, попавшая в основную сетку турнира через квалификацию, сражалась с китаянкой Чжан Шуай (112-я ракетка мира), которая получила уайлд-кард на этом домашнем турнире. Россиянка в текущем сезоне может похвастать значимыми победами над Викторией Азаренко и Донной Векич, которые позволили ей подняться на рекордное для себя 79-е место в рейтинге. В столицу Китая теннисистка приехала впервые. В финале квалификации Анастасия оказалась сильнее бельгийки Гретье Миннен — 6:2, 6:1.

А вот нынешняя соперница Захаровой в прошлом году в Пекине играла в четвертьфинале. На пути к нему Шуай сенсационно одолела Эмму Наварро (на тот момент 12-я) и Паулу Бадосу (29-ю в рейтинге), хотя сама находилась в статусе 643-й ракетки планеты. Тогда она прервала свою рекордную серию из 24 поражений. Однако после этого сколь-нибудь заметными победами в одиночном разряде не отметилась. С Анастасией китаянка ранее не встречалась.

Успешно начала встречу Анастасия, заработав преимущество в три гейма — 3:0 с помощью грамотных атак по углам корта. Чжан пыталась переиграть россиянку, но на линии была бессильна. Ей удалось отыграть две своих подачи, однако впереди всё равно оставалась Захарова — она дошла до счёта 5:2 всего за полчаса. Анастасия фантастически попадала во все линии, поэтому уверенно завершила первый сет со счётом 6:3, хоть и с 16 невынужденными ошибками против 12 у Шуай.

Однако вторая партия была для россиянки совсем неудачной на старте. Чжан повела 4:0 спустя 20 минут. В сетку и аут летели мячи у Захаровой, а ударами по линии пользовалась уже китаянка. Забрала подачу соперницы Анастасия, но Шуай всё же довела дело до конца и при счёте 5:1 подала на сет.

Решающий сет уверенно начали обе теннисистки. Однако китаянка не перестала отступать и вырвалась вперёд со счётом 3:1, а затем – 4:2. Тем не менее Захарова смогла отыграться до 4:4. Шуай начала больше ошибаться, а у Анастасии проходили привычные ей агрессивные удары. Но в девятом гейме россиянка не смогла удержать свою подачу и подарила сопернице скрытый сетбол — 4:5. Три матчбола в следующем гейме отыграла Захарова, но на четвёртом Чжан оказалась сильнее. 6:3, 1:6, 4:6 уступила Анастасии за 2 часа 4 минуты.

Далее Чжан Шуай ждёт соотечественница Ван Синьюй.

Полина Кудерметова в первом круге Пекина играла с представительницей Австралии Мэддисон Инглис (158-я ракетка мира), которая, как Анастасия Захарова, вышла в сетку турнира после победы в квалификации. С конца марта по начало августа Кудерметова потерпела 10 поражений подряд и лишь в Кливленде прервала эту серию, одолев 565-ю ракетку мира Катарину Скотт. Но уже во втором круге закончила борьбу на турнире, уступив Еве Лис. На US Open и соревнованиях WTA-250 в Гвадалахаре она также вылетела на ранних стадиях.

При этом текущий сезон — один из самых удачных в карьере россиянки. За полгода она поднялась в рейтинге более чем на 50 позиций. В конце 2024 года она была 117-й, а в мае 2025-го — 54-й. Она здорово стартовала в январе — на турнире WTA-500 в Брисбене преодолела квалификацию и дошла до финала, обыграв на пути к нему 13-ю сеяную Людмилу Самсонову и на тот момент россиянку Дарью Касаткину, девятую ракетку мира. Также она впервые выступила в третьем круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе и во втором круге в Кливленде.

27-летняя австралийка Мэддисон Инглис не отличается большим опытом удачных выступлений на крупных турнирах WTA, однако в прошлом она полуфиналистка двух юниорских ТБШ в парном разряде (US Open – 2015, Australian Open – 2016).

Поочередно на старте встречи забирали свои подачи теннисистки до счёта 2:2. Затем совсем не пошла игра у Полины — она допускала много ошибок. Три следующих гейма, два из которых с брейком, подарила она сопернице, в результате чего проигрывала уже 2:5. В отчаянии кидала ракетку россиянка, однако смогла собраться и начать смело атаковать. Инглис была совсем сбита с толку, поэтому не смогла противостоять напору россиянки. Полине удалось сравнять счёт до 5:5, а затем завершить и сет со счётом 7:5, пользуясь растерянностью Мэддисон. В итоге Кудерметова выиграла пять геймов подряд.

Но от уверенности Полины во второй партии не осталось и следа. Она уступала 1:3, а австралийка быстро оправилась от проигранного сета, в котором несколько раз не подала на победу. Тем не менее Кудерметова снова начала бороться и выиграла четыре гейма подряд, выйдя вперёд — 5:3. Неожиданно отдала она следующий гейм сопернице и тоже не подала на сет — пыталась атаковать по линии, но попадала в аут. Инглис воспользовалась этим, в результате чего добралась до счёта 4:5, а затем и до 5:5. Невынужденные ошибки мешали Полине успешно закончить встречу. Однако теннисистка стала играть аккуратнее и не рисковать ударами по линиям — 6:5. Долго продолжался гейм на подаче Мэддисон. Четыре матчбола отыграла представительница Австралии, доведя дело до тай-брейка. В равной степени обменивались розыгрышами спортсменки до счёта 7:7. Россиянку опять начали подводить ауты и удары в сетку, но и Инглис много ошибалась. И всё-таки с шестого матчбола, учитывая 12-й гейм, Кудерметова сумела добиться победы — 7:5, 7:6 за 2 часа 9 минут.

Вот так Полина Кудерметова впервые вышла во второй круг «тысячника» в столице Китая. Там она сразится с чемпионкой Australian Open — 2020 — американкой Софьей Кенин.

Турнир в Пекине завершится в воскресенье, 5 октября. За всеми событиями и успехами россиян следите на «Чемпионате».