«Я был в одной из самых опасных тюрем». Откровения скандального чемпиона ТБШ

Многократный чемпион турниров «Большого шлема». Бывшая первая ракетка мира. Теннисист, выигравший свои первые ТБШ ещё в тинейджерском возрасте, то есть до 20 лет. Имя и фамилия начинаются на букву Б. Какие же порой бывают совпадения — под это описание подходит не один, а сразу два игрока, которых знает весь мир. Один из них — Бьорн Борг, о котором мы писали совсем недавно. А второй — Борис Беккер.

На этом совпадения не заканчиваются. Как и Борг, Беккер относится к тем спортсменам, которые не выдержали испытания ранней славой, только вот проблемы у них были всё-таки разного характера. Как и Бьорн, Борис в этом месяце выпускает мемуары, озаглавленные «Внутри: побеждая. Проигрывая. Начиная заново». В них знаменитый немецкий теннисист рассказывает не только о том, что происходило с ним на корте и за его пределами, но и повествует о печальном опыте пребывания в британской тюрьме.

Как вообще Беккер угодил за решётку? По причине банкротства. Казалось бы, теннисисту, заработавшему за карьеру $ 25 млн в качестве призовых, такое не грозит. Но ошибки, допущенные на жизненном пути, дорого обошлись шестикратному чемпиону ТБШ. Беккер впервые женился в декабре 1993 года, и в его браке с дизайнером Барбарой Фелтус родились двое детей. Однако Борис и Барбара развелись в 2000 году, когда вскрылась измена теннисиста. После вылета в четвёртом круге Уимблдона-1999 Беккер в Лондоне познакомился с россиянкой нигерийского происхождения Анжелой Ермаковой, и между ними произошла интимная связь. Беккер рассчитывал больше никогда не слышать об Анжеле, но Ермакова забеременела и родила дочь Анну, а тест ДНК показал, что отцом является знаменитый теннисист.

В результате развода Беккер потерял более $ 14 млн. В 2009 году он женился во второй раз, однако девять лет спустя распался и этот брак. Кроме того, Борис совершал различные бизнес-вложения и играл в покер — далеко не всегда удачно с финансовой точки зрения. Всё это привело к тому, что в какой-то момент знаменитому чемпиону стало нечем платить по счетам.

Беккера ещё в 2017 году признали банкротом и впоследствии вынудили устроить аукцион по распродаже его трофеев, чтобы он мог хотя бы частично погасить долги. Впоследствии адвокаты спортсмена пытались доказать, что у него есть дипломатический иммунитет в связи с должностью в Центральноафриканской Республике, но выяснилось, что паспорт, выданный Борису, имеет сомнительное происхождение.

В 2020 году Беккер предстал перед судом лондонского района Саутворк по обвинению в сокрытии активов и банковских счетов. В частности, его обвиняли в том, что он утаил четыре трофея, которые должны были выставить на аукцион ради погашения его долгов. Вину он не признал. Тогда Бориса отпустили под залог. А в апреле 2022 года суд присяжных в Лондоне признал теннисиста виновным по четырём пунктам обвинения в нарушении закона о финансовой несостоятельности или банкротстве. Беккеру грозило до семи лет лишения свободы, однако его приговорили к 2,5 года тюрьмы.

Оливер Мозер, адвокат Беккера, рассказывал в октябре 2022 года, чем занимался в тюрьме его подзащитный. «Борис Беккер конструктивно интегрировался в повседневную тюремную жизнь. Он может звонить, когда захочет, и общаться с внешним миром. Любые дополнительные сведения о его пребывании в тюрьме регулируются законами о защите личной жизни», — приводит слова Мозера Tennis 365. А неназванный источник сообщал, что Борис «популярен среди своих коллег-заключённых, он делится с ними своим жизненным опытом. Борис преподаёт особый вид йоги и медитации».

На деле Беккер провёл за решёткой не 30 месяцев, а восемь — в результате досрочного освобождения. Кандидатура титулованного теннисиста была одобрена в рамках программы, направленной на снижение нагрузки на британские тюрьмы за счёт депортации иностранных заключённых на родину.

С того времени Беккер не может приехать в Великобританию вообще и на Уимблдон в частности. «Ну, во-первых, мне нужно получить разрешение на въезд в страну, потому что из-за моей депортации я пока не могу туда вернуться. Я тесно сотрудничаю с Министерством внутренних дел и Министерством юстиции, чтобы предоставить им достаточно оснований для моего возвращения. Я люблю Лондон, люблю Уимблдон. Думаю, как только мне разрешат вернуться, я поговорю с ответственными лицами на турнире, однако не думаю, что это будет проблемой. Тут дело в том, чтобы мне разрешили вернуться в страну», — приводит его слова издание Talk Sport.

Александр Бублик, Борис Беккер и Даниил Медведев на турнире в Галле в 2025 году Фото: Thomas F. Starke/Getty Images

Вспоминая работу над мемуарами, Беккер рассказал: «Прошло два с половиной года. Тюрьма в Уондсворте находится всего в двух милях (чуть более 3 км. — Прим. «Чемпионата») от центрального корта Уимблдона. Но это две совершенно разные реальности. Одна из них — лучшее место в мире для теннисиста, а другая — одна из самых опасных тюрем в мире».

А ранее в этом месяце Борис рассказал, что тюрьма — это кошмар и там ему угрожали избиением, чего, к счастью, удалось избежать. «Никогда не смогу полностью оправиться от этого. Тюрьмами управляют заключённые, а не охранники. Я похудел на 7 кг за четыре недели. Стресс, отсутствие еды, сладостей, алкоголя… В камере было очень холодно, настоящий кошмар. Я спал в спортивном костюме, двух куртках, двух парах носков, обмотав голову полотенцем.

Играть в азартные игры было глупо и безрассудно с моей стороны, и я задолжал € 700 румынским заключённым. Потом они пришли ко мне в камеру и угрожали избить меня, если я не заплачу. Без помощи друга, который оплатил долг банковским переводом, я был бы другим человеком сегодня. Этот опыт оказал на меня глубокое влияние. Это воспоминание я сохраню на всю жизнь», — цитирует его издание Nordic Magazine.

Сейчас у Беккера всё более-менее в порядке, насколько может быть всё в порядке у человека, признанного банкротом и побывавшего в тюрьме. Во время крупных теннисных турниров Борис иногда выступает в качестве эксперта на телевидении и в подкастах. Статус банкрота с него сняли ещё в 2024 году. А осенью того же года Борис женился в третий раз.