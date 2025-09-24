Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Борис Беккер: почему был признан банкротом, как оказался в тюрьме, сколько провёл за решёткой, подробности скандалов

«Я был в одной из самых опасных тюрем». Откровения скандального чемпиона ТБШ
Александр Насонов
Борис Беккер
Аудио-версия:
Комментарии
Легендарный Борис Беккер не без содрогания вспоминает месяцы, проведённые за решёткой.

Многократный чемпион турниров «Большого шлема». Бывшая первая ракетка мира. Теннисист, выигравший свои первые ТБШ ещё в тинейджерском возрасте, то есть до 20 лет. Имя и фамилия начинаются на букву Б. Какие же порой бывают совпадения — под это описание подходит не один, а сразу два игрока, которых знает весь мир. Один из них — Бьорн Борг, о котором мы писали совсем недавно. А второй — Борис Беккер.

Материалы по теме
«Я мог думать лишь о том, какой ужасной стала моя жизнь». Откровения легенды тенниса
«Я мог думать лишь о том, какой ужасной стала моя жизнь». Откровения легенды тенниса

На этом совпадения не заканчиваются. Как и Борг, Беккер относится к тем спортсменам, которые не выдержали испытания ранней славой, только вот проблемы у них были всё-таки разного характера. Как и Бьорн, Борис в этом месяце выпускает мемуары, озаглавленные «Внутри: побеждая. Проигрывая. Начиная заново». В них знаменитый немецкий теннисист рассказывает не только о том, что происходило с ним на корте и за его пределами, но и повествует о печальном опыте пребывания в британской тюрьме.

Как вообще Беккер угодил за решётку? По причине банкротства. Казалось бы, теннисисту, заработавшему за карьеру $ 25 млн в качестве призовых, такое не грозит. Но ошибки, допущенные на жизненном пути, дорого обошлись шестикратному чемпиону ТБШ. Беккер впервые женился в декабре 1993 года, и в его браке с дизайнером Барбарой Фелтус родились двое детей. Однако Борис и Барбара развелись в 2000 году, когда вскрылась измена теннисиста. После вылета в четвёртом круге Уимблдона-1999 Беккер в Лондоне познакомился с россиянкой нигерийского происхождения Анжелой Ермаковой, и между ними произошла интимная связь. Беккер рассчитывал больше никогда не слышать об Анжеле, но Ермакова забеременела и родила дочь Анну, а тест ДНК показал, что отцом является знаменитый теннисист.

Материалы по теме
Легенда тенниса жёстко поступил с невестой. Бросил её перед свадьбой и ушёл к топ-модели
Легенда тенниса жёстко поступил с невестой. Бросил её перед свадьбой и ушёл к топ-модели

В результате развода Беккер потерял более $ 14 млн. В 2009 году он женился во второй раз, однако девять лет спустя распался и этот брак. Кроме того, Борис совершал различные бизнес-вложения и играл в покер — далеко не всегда удачно с финансовой точки зрения. Всё это привело к тому, что в какой-то момент знаменитому чемпиону стало нечем платить по счетам.

Беккера ещё в 2017 году признали банкротом и впоследствии вынудили устроить аукцион по распродаже его трофеев, чтобы он мог хотя бы частично погасить долги. Впоследствии адвокаты спортсмена пытались доказать, что у него есть дипломатический иммунитет в связи с должностью в Центральноафриканской Республике, но выяснилось, что паспорт, выданный Борису, имеет сомнительное происхождение.

Материалы по теме
Финансовое дно Бориса Беккера. Почему знаменитый теннисист стал банкротом
Финансовое дно Бориса Беккера. Почему знаменитый теннисист стал банкротом

В 2020 году Беккер предстал перед судом лондонского района Саутворк по обвинению в сокрытии активов и банковских счетов. В частности, его обвиняли в том, что он утаил четыре трофея, которые должны были выставить на аукцион ради погашения его долгов. Вину он не признал. Тогда Бориса отпустили под залог. А в апреле 2022 года суд присяжных в Лондоне признал теннисиста виновным по четырём пунктам обвинения в нарушении закона о финансовой несостоятельности или банкротстве. Беккеру грозило до семи лет лишения свободы, однако его приговорили к 2,5 года тюрьмы.

Материалы по теме
От шести «Шлемов» до тюрьмы. За что Борис Беккер должен провести 2,5 года за решёткой
От шести «Шлемов» до тюрьмы. За что Борис Беккер должен провести 2,5 года за решёткой

Оливер Мозер, адвокат Беккера, рассказывал в октябре 2022 года, чем занимался в тюрьме его подзащитный. «Борис Беккер конструктивно интегрировался в повседневную тюремную жизнь. Он может звонить, когда захочет, и общаться с внешним миром. Любые дополнительные сведения о его пребывании в тюрьме регулируются законами о защите личной жизни», — приводит слова Мозера Tennis 365. А неназванный источник сообщал, что Борис «популярен среди своих коллег-заключённых, он делится с ними своим жизненным опытом. Борис преподаёт особый вид йоги и медитации».

На деле Беккер провёл за решёткой не 30 месяцев, а восемь — в результате досрочного освобождения. Кандидатура титулованного теннисиста была одобрена в рамках программы, направленной на снижение нагрузки на британские тюрьмы за счёт депортации иностранных заключённых на родину.

С того времени Беккер не может приехать в Великобританию вообще и на Уимблдон в частности. «Ну, во-первых, мне нужно получить разрешение на въезд в страну, потому что из-за моей депортации я пока не могу туда вернуться. Я тесно сотрудничаю с Министерством внутренних дел и Министерством юстиции, чтобы предоставить им достаточно оснований для моего возвращения. Я люблю Лондон, люблю Уимблдон. Думаю, как только мне разрешат вернуться, я поговорю с ответственными лицами на турнире, однако не думаю, что это будет проблемой. Тут дело в том, чтобы мне разрешили вернуться в страну», — приводит его слова издание Talk Sport.

Александр Бублик, Борис Беккер и Даниил Медведев на турнире в Галле в 2025 году

Александр Бублик, Борис Беккер и Даниил Медведев на турнире в Галле в 2025 году

Фото: Thomas F. Starke/Getty Images

Вспоминая работу над мемуарами, Беккер рассказал: «Прошло два с половиной года. Тюрьма в Уондсворте находится всего в двух милях (чуть более 3 км. — Прим. «Чемпионата») от центрального корта Уимблдона. Но это две совершенно разные реальности. Одна из них — лучшее место в мире для теннисиста, а другая — одна из самых опасных тюрем в мире».

А ранее в этом месяце Борис рассказал, что тюрьма — это кошмар и там ему угрожали избиением, чего, к счастью, удалось избежать. «Никогда не смогу полностью оправиться от этого. Тюрьмами управляют заключённые, а не охранники. Я похудел на 7 кг за четыре недели. Стресс, отсутствие еды, сладостей, алкоголя… В камере было очень холодно, настоящий кошмар. Я спал в спортивном костюме, двух куртках, двух парах носков, обмотав голову полотенцем.

Играть в азартные игры было глупо и безрассудно с моей стороны, и я задолжал € 700 румынским заключённым. Потом они пришли ко мне в камеру и угрожали избить меня, если я не заплачу. Без помощи друга, который оплатил долг банковским переводом, я был бы другим человеком сегодня. Этот опыт оказал на меня глубокое влияние. Это воспоминание я сохраню на всю жизнь», — цитирует его издание Nordic Magazine.

Сейчас у Беккера всё более-менее в порядке, насколько может быть всё в порядке у человека, признанного банкротом и побывавшего в тюрьме. Во время крупных теннисных турниров Борис иногда выступает в качестве эксперта на телевидении и в подкастах. Статус банкрота с него сняли ещё в 2024 году. А осенью того же года Борис женился в третий раз.

Материалы по теме
Легендарный Беккер снова женился. Его избранница младше на 22 года и очень богата
Легендарный Беккер снова женился. Его избранница младше на 22 года и очень богата
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android