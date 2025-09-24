Ранний вылет Фрэнсиса Тиафо и ещё одного сеяного Дениса Шаповалова делает выход Карлоса в финал «пятисотника» практически гарантированным.

Скандальный американец закатил истерику в Токио. Теперь для Алькараса расчищена вся сетка

29-я ракетка мира Фрэнсис Тиафо разбил ракетку после поражения от венгра Мартона Фучовича (6:3, 1:6, 5:7) в первом круге «пятисотника» в Токио.

Тиафо – эмоциональный игрок, но почему-то слишком часто нервные срывы случаются с американцем именно во время серии турниров в Азии. Год назад Фрэнсис заплатил $ 120 тыс. за грубое оскорбление судьи после поражения от россиянина Романа Сафиуллина на «Мастерсе» в Шанхае. Этот штраф стал вторым самым крупным в истории тенниса.

Вскоре Тиафо ждут очередные санкции, хотя они наверняка будут менее серьёзными, чем в прошлом сезоне. При этом срыв Фрэнсиса в Токио запомнится своей оригинальностью.

Дело в том, что американец играет ракеткой Yonex. Этот бренд является одним из главных спонсоров турнира – именно на рекламном баннере с его надписью Фрэнсис ломал спортивный инвентарь. Не лишится ли он контракта после такой выходки?

Фрэнсис Тиафо разбил ракетку на турнире в Токио Фото: Кадр из трансляции

Тиафо переживает непростой период. Не так давно Фрэнсис находился на подступах к первой десятке рейтинга ATP, однако после сгорания очков за прошлогодние финал «Мастерса» в Цинциннати и полуфинал US Open опустился в конец топ-30.

Поражение от 59-й ракетки мира Фучовича стало для американца четвёртым подряд. Ранее Тиафо уступал немцу Ян-Леннарду Штруфу в третьем круге US Open, а также чехам Иржи Легечке и Якубу Меншику на Кубке Дэвиса.

Главное, чтобы Фрэнсис не начал переносить свою злость на соперников. Во время очередного игрового спада в прошлом году американец назвал ряд своих оппонентов «клоунами». Без конкретных имён, но под это определение подпадало примерно 15 человек. Выглядела данная ситуация очень некрасиво.

«Пятисотник» в Токио по уровню представительности явно уступает проходящему параллельно турниру аналогичной категории в Пекине, куда приехали игроки топ-10 Янник Синнер, Александр Зверев, Алекс де Минор, Лоренцо Музетти, Карен Хачанов, а также пытающиеся вернуться туда россияне Андрей Рублёв и Даниил Медведев.

В столицу Японии из первой десятки приехали только лидер рейтинга Карлос Алькарас и пятая ракетка мира Тейлор Фриц. Алькарас является бесспорным фаворитом турнира. В придачу к этому после неожиданного вылета Тиафо у испанца расчистилась сетка.

Карлос Алькарас получил лёгкую сетку на турнире в Токио Фото: Koji Watanabe/Getty Images

До полуфинала Карлос не встретится с сеяными игроками. Только на этой стадии ему может попасться не особо блистающий на харде четвёртый сеяный норвежец Каспер Рууд. Получивший седьмой номер посева канадец Денис Шаповалов тоже находился в половине сетки Алькараса, однако вылетел в первом круге от немца Даниэля Альтмайера.

Карлосу в ближайшее время предстоит проходить соперников вроде Себастьяна Баэса, Зизу Бергса, Алехандро Табило, Джордана Томпсона или Брэндона Накашимы, после чего ему светит потенциальная встреча с Руудом, которая в любом случае не кажется сложным испытанием для испанца. Выход Алькараса в финал Токио кажется практически предрешённым вопросом. Главное, чтобы испанец не слишком уверовал в свои силы и не допускал недооценку оппонентов, иначе это рискует вылиться для него в неожиданные проблемы.