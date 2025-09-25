Хачанов был в 2 очках от победы, но проиграл. Впервые за 12 турниров отдал стартовый матч

Сегодня, 25 сентября, в Пекине стартовали соревнования в мужской сетке Открытого чемпионата Китая. Главное отличие мужского турнира от женского заключается в том, что в WTA это «тысячник», рассчитанный на 96 участниц, а в ATP — «пятисотник» с 32 игроками в одиночной сетке.

Пекин появился в мужском календаре в 1993 году, но проводился не каждый сезон — с перерывами в 1998-2003 и 2020-2022 годах. Первые три турнира выиграл американец Майкл Чанг. Самым титулованным чемпионом здесь является Новак Джокович, шесть раз поднимавший над головой главный трофей. Россияне же за всё это время лишь дважды играли в финале в столице Китая. В 2004 году состоялось дерби, которое Марат Сафин выиграл у Михаила Южного — 7:6 (7:4), 7:5. А в 2023-м Янник Синнер впервые в карьере обыграл Даниила Медведева — 7:6 (7:2), 7:6 (7:2); до этого у итальянца было шесть поражений в шести матчах с россиянином. Действующим чемпионом Пекина является Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале одержал волевую победу над Синнером — 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3).

В этом году Алькарас решил не защищать титул и заявился вместо этого на проходящий параллельно «пятисотник» в Токио. Поэтому посев возглавили Синнер и Александр Зверев, вторая и третья ракетки мира соответственно. Мужская сетка оказалась представлена тремя россиянами. Первая ракетка страны Карен Хачанов получил пятый номер посева, Андрей Рублёв — шестой, Даниил Медведев — восьмой.

Хачанов проводил первый матч после US Open, где проиграл неожиданно быстро — во втором круге. В соперниках у россиянина, замыкающего первую десятку мирового рейтинга, оказался француз Александр Мюллер, 38-я ракетка мира. Впервые игроки пересеклись на корте четыре года назад. Тогда на турнире в Метце Карен одержал волевую победу — 4:6, 6:1, 6:3. Однако сегодня, увы, проиграл.

Корт расположен таким образом, что в это время суток — матч начался в 11:15 по местному времени — солнце постоянно светило в лицо одному из теннисистов. Мюллер освоился с условиями чуть быстрее Хачанова. Француз начал игру агрессивно, нередко выходил в хафкорт, первый гейм взял под ноль, а россиянин, подавая в следующем гейме, начал с 0:30, но брейк-пойнтов тем не менее избежал. В четвёртом гейме у Карена начались проблемы посерьёзнее, хотя находился он тогда на теневой стороне. Хачанов допустил уже вторую в матче двойную ошибку, однако отыграл двойной брейк-пойнт и не дал сопернику уйти в отрыв — 2:2.

После этого неприятности начались уже у Мюллера, который в первых двух своих геймах не отдал ни одного мяча, взяв все восемь очков. Александр тоже не избежал двойной ошибки, а Хачанов на приёме действовал собранно и в результате вырвался вперёд с брейком — 3:2. Заработав перевес, Карен заиграл увереннее и не дал оппоненту возможностей спасти первую партию. Россиянин скорее сам мог сделать ещё один брейк (но упустил брейк-пойнт), чем отдать свою подачу. В 10-м гейме он закрыл сет — 6:4 за 42 минуты.

Во второй партии Мюллер смог подтянуть свой теннис до уровня Карена. Хачанов нацелился на ранний брейк, давил на приёме в первом гейме, однако Александр удержал подачу, отыграв ещё один брейк-пойнт. Во втором гейме россиянин подарил сопернику двойной брейк-пойнт, но благодаря мощной подаче смог отыграться и избежал неприятной ситуации. В середине партии Хачанов придумал себе ещё более серьёзные проблемы, начав с 0:40 на подаче. Однако спас и этот гейм — Мюллер упустил все четыре брейк-пойнта, в том числе тройной.

Во второй половине партии теннисисты сосредоточились на удержании подачи и преуспели в этом, дойдя до тай-брейка. Сделав второй мини-брейк, Хачанов повёл 5:4 и оказался в двух мячах от победы. Но после этого россиянин дважды отдал подачу, а Мюллер не стал его прощать и реализовал первый же сетбол — 7:6 (7:5) за 1 час 15 минут. Форхенд у Карена в этом сете работал не лучшим образом: справа ему насчитали два активно выигранных очка и восемь невынужденных ошибок.

Решающую партию Хачанов начал неудачно, и Мюллер стартовал с брейка. Самое главное — Карен смог ответить сопернику тем же — 1:1. Однако в концовке француз добился своего. В восьмом гейме он ушёл с брейк-пойнта — если бы россиянин использовал его, то подавал бы на матч, но вместо 5:3 в его пользу стало 4:4. А в девятом гейме Александр снова взял чужую подачу, после чего подал на матч — 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 за 2 часа 50 минут.

Так Хачанов проиграл второй матч подряд — после поражения во втором круге US Open. Впервые за последние 12 турниров Карен проиграл свой стартовый матч в сетке. До этого последнее такое поражение ему нанёс Даниил Медведев, оказавшийся сильнее в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло – 7:5, 4:6, 6:4.

Теперь Хачанову будет сложнее квалифицироваться на Итоговый турнир. В Чемпионской гонке Карен сейчас идёт 14-м — у него 2210 очков. До заветной восьмой строчки, которую занимает Алекс де Минор, почти 1000 очков — у австралийца 3145. Кроме того, россиянина ещё могут потеснить теннисисты, находящиеся позади и продолжающие выступления в Пекине и Токио.

В пятницу, 26 сентября, в борьбу на турнире вступят Андрей Рублёв и Даниил Медведев.

Турнир в Пекине завершится 1 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».