«Итоговый станет хорошим испытанием». Мирра готова к Пекину и борьбе за путёвку в Эр-Рияд

Почти месяц мы не видели на корте Мирру Андрееву – после поражения в третьем круге US Open она взяла паузу и теперь вернулась на турнире серии WTA-1000 в Пекине. Юная россиянка уже успела здорово провести время перед началом соревнований и сказала во время интервью несколько ценных вещей.

Комментарии Мирры перед стартом китайского «тысячника» привела пресс-служба WTA.

Первые важные слова – о давлении после двух титулов на «тысячниках» подряд – в Дубае и Индиан-Уэллсе. А ещё о том, как эти победы повлияли на её последующие результаты в сезоне.

«Стараюсь сфокусироваться на том, чтобы получать удовольствие от игры. После тех двух титулов я стала ощущать на себе больше давления и ожиданий. Я работаю над тем, чтобы оставаться позитивной, сохранять хороший настрой и просто наслаждаться, а ещё делать на корте своё дело без чрезмерных размышлений.

После титулов в Дубае и Индиан-Уэллсе я почувствовала, будто люди стали ждать от меня побед на каждом турнире – хотя мы все знаем, что это невозможно. Но я думаю, что это просто опыт, через который мне нужно пройти. Нужно это преодолеть, извлечь что-то хорошее, научиться на ошибках и вырасти. Каждый день стараюсь чему-то учиться. Становлюсь старше, может, немного умнее и мудрее».

Вторые важные слова – о травме. В конце июля по ходу матча третьего круга в Монреале с Маккартни Кесслер россиянка подвернула ногу и получила повреждение голеностопа. О нём россиянка и рассказала перед стартом китайского супертурнира.

«Я чувствую себя хорошо, мой голеностоп – тоже. Мы хорошо поработали над восстановлением и укреплением мышц. Надеюсь, лодыжка больше не потревожит меня до конца этого сезона – да и вообще до конца жизни. Сейчас у меня всё хорошо».

Мирра Андреева получила травму на турнире в Монреале Фото: Кадр из трансляции

И напоследок – о грядущем Итоговом турнире и шансах отобраться в Эр-Рияд.

«Это [отбор] много значило бы для меня, потому что мне 18 лет, я всё ещё довольно молода. А возможность квалифицироваться на Итоговый и сыграть с семью отличными теннисистками будет потрясающей. Это может стать хорошим испытанием для меня. Постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы пройти отбор».

Сейчас Мирра в гонке за попадание на Итоговый занимает седьмую строчку. Путевки в Эр-Рияд себе уже обеспечили Арина Соболенко и Ига Швёнтек, а ещё там, скорее всего, окажутся Мэдисон Киз и Кори Гауфф. Так что Андреева во время азиатской серии будет бороться за одно из четырёх оставшихся мест.

Но Мирра в Пекине не только поделилась откровениями о здоровье и давлении, но и весело провела время. Сначала россиянка вместе с Янником Синнером, Кареном Хачановым, Амандой Анисимовой и Эммой Радукану поучаствовала в спонсорском мероприятии от Nike. И даже поиграла непривычно большой ракеткой.

А вечером – побывала на традиционной вечеринке игроков.

Соперница Андреевой определится в матче первого круга между квалифаером Моюкой Утидзимой и обладательницей уайлд-кард Чжу Линь.

Параллельно Мирра сыграет и в паре с Дианой Шнайдер. Девушки начнут выступление матчем с Терезой Михаликовой и Оливией Николлс. Кстати, МиДи тоже борются за попадание в Эр-Рияд. Сейчас в парной гонке россиянки занимают высокое пятое место с большими шансами оказаться на Итоговой восьмерке.

