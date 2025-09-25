Марату не дают прохода фанаты и действующие игроки, но все его мысли сосредоточены на результате Андрея Рублёва.

«От него исходит особый вайб». Сафин приехал в Китай и купается во всеобщем внимании

Бывшая первая ракетка мира и двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Марат Сафин завершил карьеру в 2009 году. Сейчас 45-летний Сафин работает тренером Андрея Рублёва, но любители тенниса по всему миру ещё не забыли, какой яркой личностью он был на корте и за его пределами.

Марат ездит с Рублёвым не на все турниры, однако в любом месте, где появляется, привлекает огромное внимание публики. Ажиотаж вокруг персоны Сафина наблюдался на «Шлемах» – на «Ролан Гаррос» и US Open, сохраняется и сейчас во время его приезда на «пятисотник» в Пекин.

Сафин выиграл 15 титулов ATP за карьеру. Три из них добыты в Азии – дважды Марат поднимал над головой кубок в Ташкенте (2000, 2001) и один раз – в Пекине (2004). Тогда в столице Китая Сафин выиграл русский финал у Михаила Южного (7:6, 7:5) и завоевал признание местной публики.

Стоило Марату появиться на теннисной арене в Пекине, как китайские болельщики окружили его с просьбами оставить автограф, в том числе на баннерах с собственным изображением. Сафин дружелюбно общался с фанатами и никому не отказывал во внимании.

Марат Сафин популярен среди китайских фанатов Фото: Кадр из видео

На тренировке Сафин сыграл в теннис с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2017 Еленой Остапенко. Латвийская спортсменка выступает здесь на турнире WTA-1000.

Во втором круге 24-ю сеяную Остапенко ждёт встреча с австралийкой Присциллой Хон. Занятие с Сафиным точно не будет лишним для Елены.

Конечно, Сафин не забывает про работу с Рублёвым и в первую очередь держит в уме его предстоящий матч с итальянцем Флавио Коболли.

Марат и Андрей активно тренируются вместе. В процессе Сафин всё равно периодически пересекается и о чём-то общается с другими спортсменами. Например, с Анной Калинской, Джессикой Пегулой, Даниилом Медведевым и другими.

Марат Сафин, Андрей Рублёв и Анна Калинская на тренировке Фото: Кадр из видео

«От него исходит особый вайб», — отметила пресс-служба турнира в Пекине в посте о Сафине.

Всеобщая популярность Сафина – приятная вещь, но он приехал в Китай ради другого. Андрей Рублёв сейчас является 14-й ракеткой мира, что не соответствует амбициям российского теннисиста. Хорошее выступление в Пекине позволит Андрею заметно улучшить позиции в рейтинге ATP.

У Марата Сафина определённо найдётся время уделить внимание фанатам вне корта, однако в самое ближайшее время все его мысли будут только об игре. Матч Рублёва с 25-й ракеткой мира Коболли состоится в пятницу, 26 сентября, и обещает быть очень непростым для российского теннисиста.