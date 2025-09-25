«Я испугался, не стану врать». Алькарас в Токио чудом избежал травмы и вышел во 2-й круг

Год назад Карлос Алькарас выиграл турнир категории ATP-500 в Пекине, однако решил не защищать титул. И отправился в Токио на проходящий параллельно «пятисотник». Перед турниром Алькарас говорил, что приехал в Японию впервые в жизни. И первый же матч едва не стал для него последним.
Карлос был безоговорочным фаворитом во встрече с аргентинским теннисистом Себастьяном Баэсом, с которым ему выпало играть в первом круге Токио. Ничто не предвещало сенсации в матче с 41-й ракеткой мира, однако в первом сете Алькарас изрядно напугал своих многочисленных поклонников. В начале партии, когда счёт был 2:2, испанец в одном из эпизодов рванул к мячу — и подвернул ногу…
Карлос Алькарас
Фото: Кадр из трансляции
…в результате чего упал. Почувствовав боль в лодыжке, Карлос запросил медицинский перерыв.
Карлос Алькарас
Фото: Кадр из трансляции
Ногу затейпировали как следует…
Затейпированная нога Карлоса Алькараса
Фото: Кадр из трансляции
…и Алькарас смог продолжить встречу. А чуть позже ему помогли и небеса. После девяти геймов, когда Карлос вёл 5:4 и готовился подавать на сет, из-за дождя в игре возникла пауза длиной в полчаса, которая точно не помешала спортсмену — лишний отдых в такой ситуации никогда не повредит.
Во время незапланированного перерыва теннисист общался с командой, и все были немало обеспокоены здоровьем подопечного. «Иногда чувствую боль», — говорил Алькарас. А команда советовала ему подумать над тем, чтобы сняться — нет смысла рисковать здоровьем в первом круге «пятисотника» с учётом того, что впереди более важные турниры — два «Мастерса» и Итоговый.
Карлос Алькарас общается с командой
Фото: Кадр из трансляции
Но всё хорошо, что хорошо заканчивается. Алькарас успешно подал на партию, а второй сет выиграл более убедительно и прошёл во второй круг — 6:4, 6:2 за 1 час 21 минуту чистого времени.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Во втором круге Алькарас сразится с бельгийцем Зизу Бергсом, который в матче с Алехандро Табило проиграл больше геймов, чем выиграл, но победил — 1:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:4).
|1
|2
|3
|
|7 7
|7 7
|
|6 2
|6 4
«Я испугался, не стану врать. Пощупал лодыжку и почувствовал, что она не в порядке. Просто рад, что смог продолжить игру. Постараюсь подготовиться к следующему матчу. Мне не повезло. В первые пять минут думал, что не смогу продолжить. Но пришёл физиотерапевт и провёл несколько тестов. Хорошо, что я смог дойти до скамейки, это придало мне уверенности. Стараюсь проявлять боевой настрой в каждом матче, во всех аспектах», — сказал Карлос на корте после матча.
Впрочем, наверняка нельзя сказать, выйдет ли испанец на следующий матч в Токио. Его ожидают дальнейшие проверки, и при малейшем подозрении, что повреждение можно усугубить, рисковать Карлос и его команда вряд ли будут.
Алькарас уже не в первый раз испытывает проблемы с голеностопом. Подобные неприятности случались с ним в Барселоне и Мадриде в 2022 году, потом на турнире в Рио-де-Жанейро, на прошлогоднем US Open…
Ну а статистика у Карлоса сейчас просто безумная. Эта победа стала для него 14-й подряд в матчах за очки (то есть без учёта Кубка Лэйвера) — после титулов на «Мастерсе» в Цинциннати и US Open. Из последних 39 матчей за очки испанец выиграл 38 — единственное поражение на этом отрезке ему нанёс Янник Синнер в финале Уимблдона — а в последнем 51 поединке у него 48 побед; в целом же по сезону-2025 — 63 победы и семь поражений. Доля побед в этом году теперь составляет ровно 90%, причём рядом с ним только Синнер — 88,1% (без учёта матча с Марином Чиличем в первом круге Пекина).
