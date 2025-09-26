Рублёв рвётся во 2-й круг Пекина! Ещё играют Кудерметова и Рахимова, Медведев ждёт. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на объединённом турнире WTA-1000 и ATP-500 в Пекине. На этих престижных соревнованиях в пятницу должен завершиться первый круг у мужчин и начаться второй круг у женщин. На корты среди прочих выйдут и шестеро россиян – Андрей Рублёв (шестой номер посева), Даниил Медведев (8), Екатерина Александрова (9), Вероника Кудерметова (24), Полина Кудерметова и Камилла Рахимова. Причём две последние сразятся с американками – чемпионками ТБШ – Софьей Кенин (27) и Кори Гауфф (2). Также в борьбу вступит и наша олимпийская пара – МиДи – Мирра Андреева/Диана Шнайдер (5).
Накануне Карен Хачанов неожиданно уступил французу Александру Мюллеру. Подробности читайте в нашем обзоре.
Расписание пятницы
В пятницу на супертурнире в Пекине сверхнасыщенная программа. Сыграет очень много топовых теннисистов, в том числе и россиян.
