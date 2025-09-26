Скидки
Главная Теннис Статьи

Онлайн-трансляция Пекина 2025: Медведев, Рублёв, Кудерметова, Рахимова, Александрова, расписание, сетки, результаты, где смотреть

Рублёв рвётся во 2-й круг Пекина! Ещё играют Кудерметова и Рахимова, Медведев ждёт. LIVE!
Даниил Сальников
Андрей Рублёв
На хардовом супертурнире в столице Китая в борьбу вступают сильнейшие. На кортах появятся и шесть россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на объединённом турнире WTA-1000 и ATP-500 в Пекине. На этих престижных соревнованиях в пятницу должен завершиться первый круг у мужчин и начаться второй круг у женщин. На корты среди прочих выйдут и шестеро россиян – Андрей Рублёв (шестой номер посева), Даниил Медведев (8), Екатерина Александрова (9), Вероника Кудерметова (24), Полина Кудерметова и Камилла Рахимова. Причём две последние сразятся с американками – чемпионками ТБШ – Софьей Кенин (27) и Кори Гауфф (2). Также в борьбу вступит и наша олимпийская пара – МиДи – Мирра Андреева/Диана Шнайдер (5).

ATP 500. Пекин. Сетка
WTA 1000. Пекин. Сетка
WTA 1000. Пекин. Пары. Сетка
Пекин — парный разряд (ж). 1-й круг
26 сентября 2025, пятница. 05:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Тереза Михаликова
Словакия
Тереза Михаликова
Оливия Николлс
Великобритания
Оливия Николлс
Т. Михаликова О. Николлс
Пекин (м). 1-й круг
26 сентября 2025, пятница. 05:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Пекин (ж). 2-й круг
26 сентября 2025, пятница. 05:00 МСК
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Пекин (ж). 2-й круг
26 сентября 2025, пятница. 05:00 МСК
Полина Кудерметова
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин
Пекин (ж). 2-й круг
26 сентября 2025, пятница. 07:00 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Кэти Макнелли
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли
Пекин (ж). 2-й круг
26 сентября 2025, пятница. 08:00 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Бондарь
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь
Пекин (ж). 2-й круг
26 сентября 2025, пятница. 09:30 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Пекин (м). 1-й круг
26 сентября 2025, пятница. 08:00 МСК
Адриан Маннарино
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Пекин (м). 1-й круг
26 сентября 2025, пятница. 08:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Расписание пятницы
Live Даниил Сальников

Накануне Карен Хачанов неожиданно уступил французу Александру Мюллеру. Подробности читайте в нашем обзоре.

01:02 Даниил Сальников

Расписание пятницы

В пятницу на супертурнире в Пекине сверхнасыщенная программа. Сыграет очень много топовых теннисистов, в том числе и россиян.

