Медведев отомстил британцу за поражение на «Ролан Гаррос». Даниил — во втором круге Пекина

Сегодня, 26 сентября, на Открытом чемпионате Китая в Пекине у мужчин проходили заключительные матчи первого круга, а у женщин стартовали поединки второго круга. Турниры, напомним, имеют разный статус: в ATP это «пятисотник» с сеткой на 32 участника, а в WTA — «тысячник», в сетке которого присутствуют 96 теннисисток.

14-я ракетка мира Андрей Рублёв, посеянный под шестым номером, играл с итальянцем Флавио Коболли, замыкающим топ-25 мировой классификации. В финале грунтового турнира в Гамбурге в этом году Коболли нанёс Рублёву чувствительное поражение — 6:2, 6:4. Сегодня россиянин вновь не взял у итальянца ни партии.

Андрей быстро повёл 3:0 с брейком, и казалось, что в первом сете особых проблем у него не будет. Однако ошибки посыпались в самый неподходящий момент, когда россиянин, ведя 5:3, подавал на партию. Коболли спасся, сравнял счёт, в 11-м гейме упустил тройной брейк-пойнт, а на тай-брейке взял все свои мячи и с двумя мини-брейками закончил сет в свою пользу — 7:6 (7:3) за 55 минут.

Вторую партию Рублёв начал с брейка, затем подтвердил его, однако развить успех не смог. Андрей нервничал, злился, и в четвёртом гейме Коболли восстановил равенство — 2:2. В следующих геймах соперники упускали брейк-пойнты, и особенно обидно должно быть россиянину, который в важном седьмом гейме упустил все четыре шанса на брейк. После этого итальянец сам взял его подачу, а в девятом гейме подал на матч — 7:6 (7:3), 6:3 за 1 час 53 минуты.

Так Рублёв впервые в карьере не выиграл ни одного матча в Пекине. До этого у него было пять побед в пяти стартовых встречах в столице Китая.

Чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев (8), занимающий 18-ю строчку в рейтинге ATP, сражался с бывшей восьмой, а ныне 34-й ракеткой мира британцем Кэмероном Норри. Из предыдущих пяти встреч с Норри Медведев выиграл четыре. Однако последний поединок остался за британцем. В первом круге «Ролан Гаррос» этого года Даниил уступил в драматичной борьбе — 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7. Сегодня россиянин, проводивший второй турнир с новым тренером Томасом Юханссоном, взял реванш.

Норри, подававший в первом гейме, начал осторожно — Медведев был не против. А как только британец обострял, сразу же шли неточности, и за счёт этого россиянин стартовал с брейка. Кэмерон не ставил перед ним каких-то сверхзадач, и с подтверждением брейка у Даниила проблем не возникло — 2:0. Однако отрыв он не удержал. В четвёртом гейме не обошлось без первой в матче двойной ошибки, а на брейк-пойнте Медведев, пребывая на задней линии, сплоховал по длине, и счёт стал равным — 2:2.

В седьмом гейме Медведев вновь забрал чужую подачу, на сей раз в основном благодаря уверенному приёму. На брейк-пойнте Даниил здорово пробил бэкхендом по линии и снова вышел вперёд — 4:3. В концовке партии россиянин поднажал, сделал пару эйсов (всего их оказалось у него пять в этом сете) и в завершение добился третьего брейка, после того как на брейк-пойнте Норри дал двойную, — 6:3 за 33 минуты. В первом сете Медведев собрал 13 активно выигранных очков, а его соперник — всего-навсего два.

Насколько хорошо Медведев закончил первую партию, настолько плохо начал вторую, и Норри стартовал с брейка под ноль. Однако британец сейчас не в лучшей форме, и воспользоваться подарком от соперника у него не вышло. Даниил сделал обратный брейк, под ноль забрал подачу, вышел на тройной брейк-пойнт — и не смог повести с брейком, упустив все четыре шанса в этом гейме, после чего счёт стал 2:2.

Матч вернулся в спокойное русло: оба теннисиста спокойно держали подачу. А окончание партии лучше провёл Медведев. Норри, подававший в 10-м гейме, гонял его по корту, но ошибался, взял всего очко, и Даниил использовал первый же матчбол на приёме — 6:3, 6:4 за 1 час 16 минут.

Так Медведев впервые за три месяца обыграл теннисиста из топ-50 — после победы над третьей ракеткой мира Александром Зверевым в полуфинале Галле в июне – 7:6 (7:3), 6:7 (1:7), 6:4. Во втором круге Даниил сыграет с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной, который ещё в предыдущий игровой день разгромил Камило Уго Карабельи – 6:1, 6:3.

В первый игровой день свой матч провёл и Карен Хачанов, неожиданно уступивший Александру Мюллеру.

Соревнования в женской сетке начались ещё 24 сентября. В первый игровой день россиянки выступили с разной степенью успешности: Камилла Рахимова и Полина Кудерметова победили, а Анна Блинкова и Анастасия Захарова сразу же покинули турнир.

25 сентября Анастасия Потапова одолела первую ракетку мира в парном разряде Катержину Синякову. В первом сете Потапова вела 5:0, отдала три гейма подряд, однако со второй попытки подала на партию — 6:3. Во втором сете россиянка то и дело выходила вперёд с брейком, и если в первых двух случаях Синякова находила ответ, то отыграть ещё и третий брейк уже не смогла. И Анастасия подала на матч — 6:3, 6:4 за 1 час 22 минуты.

Во втором круге Потапову ожидает встреча со стремительно прогрессирующей в последнее время 19-летней канадкой Викторией Мбоко (21), имевшей bye в первом круге.

А сегодня в одиночной сетке выступили ещё четыре россиянки — это уже второй круг. Полина Кудерметова, занимающая 76-е место в рейтинге WTA, сражалась с победительницей Australian Open 2020 года Софьей Кенин (27). В первом сете Кудерметова-младшая, несмотря на шесть эйсов, регулярно имела проблемы в своих геймах. На протяжении большей части партии она героически отыгрывала брейк-пойнты, однако в девятом гейме Кенин всё же сделала брейк. Подавая на сет, американка впервые в этом матче позволила сопернице выйти на брейк-пойнт, но отыграла его и закрыла партию — 6:4 за 47 минут.

Второй сет завершился в полтора раза быстрее первого. Кенин начала с брейка, в концовке партии ещё раз взяла чужую подачу, а подавая на матч, ушла с брейк-пойнта и воспользовалась вторым матчболом — 6:4, 6:2 за 1 час 21 минуту.

89-я ракетка мира Камилла Рахимова вышла на корт с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Кори Гауфф (2). Рахимова, несмотря на громкий статус соперницы, в первом сете дала ей бой. Однако Гауфф отыграла все восемь брейк-пойнтов, в том числе тройной в восьмом гейме. Американка только что сделала брейк и повела 4:3, но россиянка тогда не сумела использовать отличный шанс восстановить равенство. В девятом гейме Кори упустила сетбол на приёме, после чего без проблем подала на партию — 6:4 за 59 минут.

Во втором сете Рахимова получила «баранку», но нельзя сказать, что поражение было безоговорочным. Во втором гейме Камилла не смогла ответить обратным брейком, несмотря на двойной брейк-пойнт. А следующий гейм Гауфф взяла лишь с третьего брейк-пойнта. А вот во второй половине партии у россиянки уже не было возможностей перевернуть ход встречи, и её соперница проследовала в третий круг — 6:4, 6:0 за 1 час 43 минуты.

Вероника Кудерметова (24) играла с Анной Бондарь из Венгрии, 96-й ракеткой мира. Бондарь попала на турнир через квалификацию, а в первом круге выбила чемпионку US Open — 2019 Бьянку Андрееску – 6:4, 7:6 (7:4). Три года назад в 1/4 финала грунтового турнира в Стамбуле Кудерметова-старшая победила Бондарь на двух тай-брейках.

В начале встречи преимущество было у венгерки, которая в третьем гейме взяла подачу соперницы, а в седьмом могла сделать это ещё раз, но не использовала двойной брейк-пойнт. С того момента Кудерметова начала камбэк. В восьмом гейме россиянка ответила своим брейком, потом чётко держала подачу, а в 12-м гейме снова выиграла гейм на приёме и забрала сет — 7:5 за 51 минуту.

Во второй партии Кудерметовой хватило одного-единственного брейк-пойнта. В шестом гейме Вероника отдала лишь очко на приёме, взяла подачу соперницы и повела со счётом 4:2. На своей подаче россиянка серьёзных оплошностей не допускала, а в девятом гейме, подавая на матч, ушла с брейк-пойнта и избежала нервного окончания встречи — 7:5, 6:3 за 1 час 33 минуты. В третьем круге она сразится с 52-й ракеткой мира Мари Боузковой, которая на этом турнире пока не отдала ни партии, выбив Татьяну Марию и Магду Линетт.

Чемпионка Уимблдона — 2022 Елена Рыбакина (8) неожиданно получила проблемы во встрече с 90-й ракеткой мира Кэти Макнелли из США. В первом сете Рыбакина не дала подать на партию Макнелли — та упустила три сетбола — и в концовке дожала соперницу – 7:5. Второй сет взяла американка, которой хватило единственного брейка, сделанного при 4:4, — 6:4. В решающей партии всё встало на свои места: Елена сделала ранний брейк, отыграла двойной брейк-пойнт в конце сета и подала на матч — 7:5, 4:6, 6:3 за 2 часа 30 минут. В третьем круге Рыбакину уже ждёт немка Ева Лис.

А чуть позже в этот день Екатерина Александрова (9) проведёт матч с двукратной чемпионкой мэйджоров Барборой Крейчиковой.

Кроме того, в парную сетку Пекина заявились восемь россиянок. Но лишь две из них объединились в дуэт. Речь о Мирре Андреевой и Диане Шнайдер, которые в парной гонке занимают пятое место и имеют прекрасные шансы квалифицироваться на Итоговый чемпионат WTA. Стоит отметить, что на Итоговом выступит как минимум одна россиянка. Тандем Вероники Кудерметовой и бельгийки Элисе Мертенс идёт четвёртым в гонке, и эти теннисистки уже досрочно отобрались в финал сезона.

В Пекине Андреева-младшая и Шнайдер получили пятый номер посева и в первом круге играли со словацко-британским дуэтом Тереза Михаликова/Оливия Николлс. Первый сет сложился для наших девушек неудачно. Они дважды отдали подачу, а на приёме выиграли всего три очка за четыре гейма. Мирра и Диана рисковали получить «баранку», но всё же взяли четвёртый гейм на решающем очке. А в остальных лучше были Михаликова и Николлс — 6:1 за 26 минут.

Во второй партии решающего перевеса долгое время никому добиться не удавалось. Андреева и Шнайдер дважды брали подачу соперниц, после чего те отвечали обратным брейком. И в концовке дожали Мирру и Диану. В 11-м гейме россиянки в третий раз отдали подачу, в 12-м – отыграли один матчбол, однако на решающем очке уступили — 6:1, 7:5 в пользу словачки и британки за 1 час 23 минуты.

Мужской «пятисотник» в Пекине завершится 1 октября, женский «тысячник» — 5 октября. За всеми событиями супертурнира в столице Китая следите на «Чемпионате».