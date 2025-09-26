Скидки
2000 ₽
Анна Блинкова: об изучении языков, новых возможностях, путешествиях и увлечениях за пределами корта

«Языки — моя страсть». Российская теннисистка удивила Джоковича и СМИ изучением китайского
Анна Агапова
Анна Блинкова
Аудио-версия:
Комментарии
Оказывается, Анна Блинкова — настоящий полиглот. Она свободно говорит не только на русском и английском.

Набирает обороты азиатская серия турниров. С переездами соревнований в Китай, Корею и Японию ежегодными становятся и культурные разногласия. Уставшие от долгого сезона игроки часто ведут себя не самым лучшим образом. Например, американская теннисистка Тэйлор Таунсенд вызвала бурю негодования серией постов в социальных сетях, в которых выражалось отвращение к различным китайским деликатесам на шведском столе в отеле в Шэньчжэне, где проходил финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг — 2025. Позднее спортсменка снялась со всех турниров в Китае, включая «тысячники» в Пекине и Ухане, сославшись на травму голеностопа.

Однако в туре есть и теннисисты, которые по максимуму пытаются преодолеть культурный шок и работают над его сглаживанием. Одна из них — россиянка Анна Блинкова. По мере возвращения тенниса в Китай она тратит время и усилия на то, чтобы приобщиться к культуре, которая так часто остается далёкой. Сейчас Анна изучает китайский. Она настоящий полиглот — этот язык стал седьмым в её копилке.

Об этом увлечении с Блинковой поговорил американский теннисный журналист Бен Ротенберг. В своём издании Bounces в июле 2025 года он разместил видео с Уимблдона, где российская теннисистка говорит по-китайски. Клип получил множество положительных отзывов от читателей, поэтому ему было интересно узнать больше об Анне и о том, как она приобрела редкий навык.

27-летняя Блинкова, занимающая сейчас 71-е место в рейтинге, наиболее известна тем, что выиграла самый продолжительный тай-брейк в женском одиночном разряде в истории «Большого шлема» – на Открытом чемпионате Австралии 2024 года. Она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20).

Australian Open (ж). 2-й круг
18 января 2024, четверг. 12:05 МСК
Елена Рыбакина
3
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 20
6 		4 7 22
         
Анна Блинкова
57
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Но, как узнал американский журналист на недавнем US Open, россиянка, говорящая на семи языках, также является рекордсменкой тура как полиглот.

Известный знанием многих языков Новак Джокович, который участвует в этом году в турнире ATP-1000 в Шанхае, был впечатлён, когда Ротенберг упомянул о показателях Анны: «У меня сейчас соревнование в туре, — со смехом сказал Новак. — Так что надо отдать должное Блинковой. Имею в виду, что это удивительно — я не знал».

Сам Джокович достаточно свободно владеет сербским (и другими балканскими языками), английским, французским, итальянским, испанским и немецким, а также немного китайским и ещё несколькими языками.

Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Страсть за пределами корта

В интервью Bounces на Открытом чемпионате США Блинкова сказала Ротенбергу, что у неё на счету твёрдая семёрка: «Мой родной язык — русский, — начала она. — Свободно говорю по-английски, по-французски, по-словацки. Владею испанским и итальянским на среднем уровне, могу говорить на простые темы и поддерживать беседу. И в нaстоящее время изучаю китайский — говорю на основах китайского языка».

Английский является языком тура по умолчанию и, безусловно, наиболее распространённым вторым языком для теннисистов, которые не являются его носителями. Анна живет во Франции, в 10 минутах езды от Канн. Кроме того, она выучила словацкий, тренируясь в Братиславе и в теннисном клубе Empire в Трнаве.

Изучение дополнительных языков потребовало от Блинковой целенаправленных усилий, когда она почувствовала желание общаться с большим миром, который внезапно оказался вне досягаемости: «Честно говоря, это понимание пришло ко мне во время эпидемии ковида, — рассказала теннисистка американскому журналисту. — Я поняла, какой глупой была, что не использовала эту возможность увидеть мир. Теперь действительно стараюсь посещать разные места, фотографировать, общаться с новыми людьми».

По словам Анны, как только она осознала всю силу изучения языков, это стало приоритетом в её жизни: «Это моя самая большая страсть после тенниса — я люблю это. Люблю знакомиться с людьми, путешествовать, мне нравится фотографировать. У меня даже есть второй профиль, где я выкладываю фотографии мест, в которых оказываюсь. Языки — моя большая страсть, и я думаю, что это даёт много возможностей, я гораздо больше наслаждаюсь жизнью. А ещё чувствую, что люди, когда пытаешься заговорить с ними на их языке, раскрываются лучше, становятся теплее. Считаю, что благодаря своим языковым навыкам я встретила новых людей, разных игроков».

Анна Блинкова

Анна Блинкова

Фото: Из личного архива спортсменки

«Когда я проигрываю, это нормально. Я знаю, что у меня есть дела за пределами корта и будет много замечательных моментов и прекрасных воспоминаний. Я люблю создавать их», — Блинкова также использует свои навыки не только в теннисе. Это помогает ей исследовать города, в которые она приезжает в рамках тура.

Спортсменка рассказала и о недавнем опыте в мексиканском Монтеррее, где знание испанского языка сделало её по-настоящему счастливой: «Я встретила пару человек, которые не говорили по-английски, и у меня была возможность поговорить с ними, узнать об их жизни, пообщаться на испанском. Я чувствовала себя счастливым ребёнком! Мне это так нравится».

Анна отметила, что два её основных языка — русский и французский. Она говорит и думает на французском каждый день и в течение всего дня напролёт, потому что её команда — французы. Поскольку и живёт она во Франции, Бен спросил, рассматривала ли она когда-нибудь возможность сменить спортивное гражданство. Блинкова быстро ответила, что эта тема конфиденциальная.

Анна Блинкова на тренировке

Анна Блинкова на тренировке

Фото: Из личного архива спортсменки

Почему именно китайский

Но теннисистка была рада рассказать о своём желании больше говорить на китайском. На этом она в нaстоящее время сосредоточена: «Я готовлюсь к турнирам в Азии и буду очень рада, если мне удастся поговорить с китайцами на их языке. Почему я выбрала китайский: вы знаете, я приезжаю туда каждый год с 2018-го — за исключением периода эпидемии — и нахожу это прекрасным. С иероглифами всё совсем иначе. Кроме того, в Китае никто не говорит по-английски, кроме людей, которые работают на турнирах. В одном из ресторанов официант кричал на меня, потому что я делала что-то не так, и я просто не знала, что мне делать. У вас могут быть неприятности, если вы не говорите на этом языке. И ещё мне действительно нравится, как он звучит».

Анна Блинкова с Юань Юэ

Анна Блинкова с Юань Юэ

Фото: Thomas Schreyer/VCG/Visual China/ТАСС

Представители Китая в туре часто являются изолированными из-за языкового барьера. Блинкова, которая часто играла в паре с Юань Юэ, сказала, что регулярно общается с китайскими игроками по-английски, но может поддерживать с ними беседы на базовые темы и на их родном языке: «Я стараюсь немного говорить и иногда понимаю их. Мы рассуждаем о погоде, еде или тренировках. Так что с простыми темами я справляюсь. Надеюсь, дам ещё несколько интервью на китайском, расскажу о себе, о хобби. Думаю, могу рассказать о том, что мне нравится делать, как сильно я люблю теннис и обожаю Китай, в каких городах мне удалось побывать».

Как удаётся совмещать теннис и обучение

Безусловно навыки Анны — результат значительных временных затрат и усилий. В интервью Ротенбергу она объяснила свои методы: «Прежде всего, когда у меня нулевой уровень, начинающий, я люблю покупать или скачивать учебники. Книги для изучения языков и грамматики с новыми словами, текстами, диалогами, упражнениями. И я просто люблю учиться. Если я в самолете — я учусь.

Когда мой уровень становится средним, я часто пользуюсь YouTube. Там очень много каналов для изучения языков. Например, чтобы выучить испанский, я слушаю Espanol con Juan. Для изучения итальянского использую Italiano Automatico или Teacher Stefano. Для китайского использую «Тяньтянь Ханью». Это носители, они говорят на родном языке, но медленно — рассказывают истории, простые, чтобы вы лучше понимали, объясняют новые слова, грамматические правила, и если вы понимаете хотя бы половину из того, что они говорят, то можете добиться прогресса. Если же ничего не понимаете, вам нужно сделать шаг назад и использовать иные каналы или больше книг.

Почему мне нравится YouTube? Потому что во время прослушивания я могу заниматься другими делами. Я загружаю видео в свой телефон, а потом готовлю завтрак, собираю сумку на тренировку или матч, чищу зубы — или вообще ничего не делаю (смеётся). Так что мне это действительно нравится, и я могу заниматься разными вещами одновременно».

Как отмечал сам Бен, этот тяжелый труд приносит свои плоды. Все теннисисты разъезжают по миру, однако лишь немногим из них удаётся обогатиться культурой и обрести связи, к которым стремятся другие путешественники. Они переезжают из города в город, из страны в страну, с континента на континент, но редко видят что-либо за пределами раздевалки, кортов, отеля, ресторана рядом с отелем и аэропорта. Спортсмены редко по-настоящему ценят место или его жителей.

Блинкова осознала, что тур — это своего рода туннель, и постаралась вырваться из него. По её словам, из-за невозможности заглянуть за стены тенниса жизнь внутри этого вида спорта кажется ещё более удушающей: «Теннисная жизнь становится намного интереснее. Я так далека от депрессии и эмоционального выгорания, потому что мне нравится моя жизнь за пределами теннисного корта. Я просто хочу играть как можно дольше, однако я люблю гулять и осматривать достопримечательности. Мой тренер всегда говорит мне о путешествии: наслаждайся и не зацикливайся на результатах. Ведь если мы слишком много думаем об этом, на нас оказывается большое давление. Оно порождает сильный стресс, и ты можешь сойти с ума».

