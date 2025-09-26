«Языки — моя страсть». Российская теннисистка удивила Джоковича и СМИ изучением китайского

Набирает обороты азиатская серия турниров. С переездами соревнований в Китай, Корею и Японию ежегодными становятся и культурные разногласия. Уставшие от долгого сезона игроки часто ведут себя не самым лучшим образом. Например, американская теннисистка Тэйлор Таунсенд вызвала бурю негодования серией постов в социальных сетях, в которых выражалось отвращение к различным китайским деликатесам на шведском столе в отеле в Шэньчжэне, где проходил финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг — 2025. Позднее спортсменка снялась со всех турниров в Китае, включая «тысячники» в Пекине и Ухане, сославшись на травму голеностопа.

Однако в туре есть и теннисисты, которые по максимуму пытаются преодолеть культурный шок и работают над его сглаживанием. Одна из них — россиянка Анна Блинкова. По мере возвращения тенниса в Китай она тратит время и усилия на то, чтобы приобщиться к культуре, которая так часто остается далёкой. Сейчас Анна изучает китайский. Она настоящий полиглот — этот язык стал седьмым в её копилке.

Об этом увлечении с Блинковой поговорил американский теннисный журналист Бен Ротенберг. В своём издании Bounces в июле 2025 года он разместил видео с Уимблдона, где российская теннисистка говорит по-китайски. Клип получил множество положительных отзывов от читателей, поэтому ему было интересно узнать больше об Анне и о том, как она приобрела редкий навык.

27-летняя Блинкова, занимающая сейчас 71-е место в рейтинге, наиболее известна тем, что выиграла самый продолжительный тай-брейк в женском одиночном разряде в истории «Большого шлема» – на Открытом чемпионате Австралии 2024 года. Она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20).

Но, как узнал американский журналист на недавнем US Open, россиянка, говорящая на семи языках, также является рекордсменкой тура как полиглот.

Известный знанием многих языков Новак Джокович, который участвует в этом году в турнире ATP-1000 в Шанхае, был впечатлён, когда Ротенберг упомянул о показателях Анны: «У меня сейчас соревнование в туре, — со смехом сказал Новак. — Так что надо отдать должное Блинковой. Имею в виду, что это удивительно — я не знал».

Сам Джокович достаточно свободно владеет сербским (и другими балканскими языками), английским, французским, итальянским, испанским и немецким, а также немного китайским и ещё несколькими языками.

Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Страсть за пределами корта

В интервью Bounces на Открытом чемпионате США Блинкова сказала Ротенбергу, что у неё на счету твёрдая семёрка: «Мой родной язык — русский, — начала она. — Свободно говорю по-английски, по-французски, по-словацки. Владею испанским и итальянским на среднем уровне, могу говорить на простые темы и поддерживать беседу. И в нaстоящее время изучаю китайский — говорю на основах китайского языка».

Английский является языком тура по умолчанию и, безусловно, наиболее распространённым вторым языком для теннисистов, которые не являются его носителями. Анна живет во Франции, в 10 минутах езды от Канн. Кроме того, она выучила словацкий, тренируясь в Братиславе и в теннисном клубе Empire в Трнаве.

Изучение дополнительных языков потребовало от Блинковой целенаправленных усилий, когда она почувствовала желание общаться с большим миром, который внезапно оказался вне досягаемости: «Честно говоря, это понимание пришло ко мне во время эпидемии ковида, — рассказала теннисистка американскому журналисту. — Я поняла, какой глупой была, что не использовала эту возможность увидеть мир. Теперь действительно стараюсь посещать разные места, фотографировать, общаться с новыми людьми».

По словам Анны, как только она осознала всю силу изучения языков, это стало приоритетом в её жизни: «Это моя самая большая страсть после тенниса — я люблю это. Люблю знакомиться с людьми, путешествовать, мне нравится фотографировать. У меня даже есть второй профиль, где я выкладываю фотографии мест, в которых оказываюсь. Языки — моя большая страсть, и я думаю, что это даёт много возможностей, я гораздо больше наслаждаюсь жизнью. А ещё чувствую, что люди, когда пытаешься заговорить с ними на их языке, раскрываются лучше, становятся теплее. Считаю, что благодаря своим языковым навыкам я встретила новых людей, разных игроков».

Анна Блинкова Фото: Из личного архива спортсменки

«Когда я проигрываю, это нормально. Я знаю, что у меня есть дела за пределами корта и будет много замечательных моментов и прекрасных воспоминаний. Я люблю создавать их», — Блинкова также использует свои навыки не только в теннисе. Это помогает ей исследовать города, в которые она приезжает в рамках тура.

Спортсменка рассказала и о недавнем опыте в мексиканском Монтеррее, где знание испанского языка сделало её по-настоящему счастливой: «Я встретила пару человек, которые не говорили по-английски, и у меня была возможность поговорить с ними, узнать об их жизни, пообщаться на испанском. Я чувствовала себя счастливым ребёнком! Мне это так нравится».

Анна отметила, что два её основных языка — русский и французский. Она говорит и думает на французском каждый день и в течение всего дня напролёт, потому что её команда — французы. Поскольку и живёт она во Франции, Бен спросил, рассматривала ли она когда-нибудь возможность сменить спортивное гражданство. Блинкова быстро ответила, что эта тема конфиденциальная.

Анна Блинкова на тренировке Фото: Из личного архива спортсменки

Почему именно китайский

Но теннисистка была рада рассказать о своём желании больше говорить на китайском. На этом она в нaстоящее время сосредоточена: «Я готовлюсь к турнирам в Азии и буду очень рада, если мне удастся поговорить с китайцами на их языке. Почему я выбрала китайский: вы знаете, я приезжаю туда каждый год с 2018-го — за исключением периода эпидемии — и нахожу это прекрасным. С иероглифами всё совсем иначе. Кроме того, в Китае никто не говорит по-английски, кроме людей, которые работают на турнирах. В одном из ресторанов официант кричал на меня, потому что я делала что-то не так, и я просто не знала, что мне делать. У вас могут быть неприятности, если вы не говорите на этом языке. И ещё мне действительно нравится, как он звучит».

Анна Блинкова с Юань Юэ Фото: Thomas Schreyer/VCG/Visual China/ТАСС

Представители Китая в туре часто являются изолированными из-за языкового барьера. Блинкова, которая часто играла в паре с Юань Юэ, сказала, что регулярно общается с китайскими игроками по-английски, но может поддерживать с ними беседы на базовые темы и на их родном языке: «Я стараюсь немного говорить и иногда понимаю их. Мы рассуждаем о погоде, еде или тренировках. Так что с простыми темами я справляюсь. Надеюсь, дам ещё несколько интервью на китайском, расскажу о себе, о хобби. Думаю, могу рассказать о том, что мне нравится делать, как сильно я люблю теннис и обожаю Китай, в каких городах мне удалось побывать».

Как удаётся совмещать теннис и обучение

Безусловно навыки Анны — результат значительных временных затрат и усилий. В интервью Ротенбергу она объяснила свои методы: «Прежде всего, когда у меня нулевой уровень, начинающий, я люблю покупать или скачивать учебники. Книги для изучения языков и грамматики с новыми словами, текстами, диалогами, упражнениями. И я просто люблю учиться. Если я в самолете — я учусь.

Когда мой уровень становится средним, я часто пользуюсь YouTube. Там очень много каналов для изучения языков. Например, чтобы выучить испанский, я слушаю Espanol con Juan. Для изучения итальянского использую Italiano Automatico или Teacher Stefano. Для китайского использую «Тяньтянь Ханью». Это носители, они говорят на родном языке, но медленно — рассказывают истории, простые, чтобы вы лучше понимали, объясняют новые слова, грамматические правила, и если вы понимаете хотя бы половину из того, что они говорят, то можете добиться прогресса. Если же ничего не понимаете, вам нужно сделать шаг назад и использовать иные каналы или больше книг.

Почему мне нравится YouTube? Потому что во время прослушивания я могу заниматься другими делами. Я загружаю видео в свой телефон, а потом готовлю завтрак, собираю сумку на тренировку или матч, чищу зубы — или вообще ничего не делаю (смеётся). Так что мне это действительно нравится, и я могу заниматься разными вещами одновременно».

Как отмечал сам Бен, этот тяжелый труд приносит свои плоды. Все теннисисты разъезжают по миру, однако лишь немногим из них удаётся обогатиться культурой и обрести связи, к которым стремятся другие путешественники. Они переезжают из города в город, из страны в страну, с континента на континент, но редко видят что-либо за пределами раздевалки, кортов, отеля, ресторана рядом с отелем и аэропорта. Спортсмены редко по-настоящему ценят место или его жителей.

Блинкова осознала, что тур — это своего рода туннель, и постаралась вырваться из него. По её словам, из-за невозможности заглянуть за стены тенниса жизнь внутри этого вида спорта кажется ещё более удушающей: «Теннисная жизнь становится намного интереснее. Я так далека от депрессии и эмоционального выгорания, потому что мне нравится моя жизнь за пределами теннисного корта. Я просто хочу играть как можно дольше, однако я люблю гулять и осматривать достопримечательности. Мой тренер всегда говорит мне о путешествии: наслаждайся и не зацикливайся на результатах. Ведь если мы слишком много думаем об этом, на нас оказывается большое давление. Оно порождает сильный стресс, и ты можешь сойти с ума».