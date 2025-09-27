На хардовом супертурнире в столице Китая проходит второй круг. На кортах появятся и пять россиянок.

Мирра рвётся в третий круг Пекина! Ещё играет Калинская, а Самсонова и Шнайдер ждут. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на объединённом турнире WTA-1000 и ATP-500 в Пекине. На этих престижных соревнованиях в субботу начнётся второй круг у мужчин и этот же круг завершится у женщин. На корты среди прочих выйдут и пять россиянок – Мирра Андреева (четвёртый номер посева), Диана Шнайдер (17), Людмила Самсонова (19), Анна Калинская (28) и Анастасия Потапова. У мужчин за 1/4 финала поборется лидер посева Янник Синнер. Проведут стартовый матч в парном разряде Андрей Рублёв и Карен Хачанов.