Теннис Статьи

Онлайн-трансляция Пекина 2025: Мирра Андреева, Калинская, Самсонова, Шнайдер, Потапова, Синнер, расписание, сетки, где смотреть

Мирра рвётся в третий круг Пекина! Ещё играет Калинская, а Самсонова и Шнайдер ждут. LIVE!
Арина Полуянова Даниил Сальников
,
Онлайн-трансляция Пекина-2025
Комментарии
На хардовом супертурнире в столице Китая проходит второй круг. На кортах появятся и пять россиянок.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на объединённом турнире WTA-1000 и ATP-500 в Пекине. На этих престижных соревнованиях в субботу начнётся второй круг у мужчин и этот же круг завершится у женщин. На корты среди прочих выйдут и пять россиянок – Мирра Андреева (четвёртый номер посева), Диана Шнайдер (17), Людмила Самсонова (19), Анна Калинская (28) и Анастасия Потапова. У мужчин за 1/4 финала поборется лидер посева Янник Синнер. Проведут стартовый матч в парном разряде Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

WTA 1000. Пекин. Сетка
ATP 500. Пекин. Сетка
ATP 500. Пекин. Пары. Сетка
Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 06:00 МСК
Камила Осорио
Колумбия
Камила Осорио
К. Осорио
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 06:00 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
         
Виктория Мбоко
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 06:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Чжу Линь
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 07:30 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Майя Джойнт
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт
Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 07:30 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Лоис Буассон
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон
Пекин — парный разряд (м). 1-й круг
27 сентября 2025, суббота. 09:00 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Александр Мюллер
Франция
Александр Мюллер
Ф. Серундоло А. Мюллер
Пекин (м). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 10:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Теренс Атман
Франция
Теренс Атман
Т. Атман
Расписание субботы
Live Даниил Сальников

Накануне состоялся не менее интенсивный игровой день. Обо всех подробностях читайте в нашем прошлом лайве.

01:06 Даниил Сальников

Расписание субботы

В субботу на супертурнире в Пекине сверхнасыщенная программа. Сыграет очень много топовых теннисистов, в том числе и россияне.

Новости. Теннис
