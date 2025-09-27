Мирра победно вернулась на корт после US Open: 18-летняя Андреева — в третьем круге Пекина

В субботу, 27 сентября, на Открытом чемпионате Китая проходили заключительные матчи второго круга в женском одиночном разряде. Сразу три встречи с участием российских теннисисток поставили первым запуском, и в одной из них участвовала пятая ракетка мира Мирра Андреева, посеянная под четвёртым номером. Год назад Мирра в Пекине дошла до четвертьфинала.

18-летняя Андреева, имевшая bye в стартовом раунде, проводила первый матч после US Open, на котором она смогла дойти лишь до третьего круга. В соперницах у россиянки оказалась 31-летняя китаянка Чжу Линь, получившая уайлд-кард на домашний турнир. По рейтингу она никак не могла бы попасть на «тысячник» — Чжу Линь располагается на 253-й строчке в мировой классификации. Но это не помешало китаянке разгромить Моюку Утидзиму в первом круге (6:1, 6:3).

Андреева не играла почти месяц, но эта пауза не сказалась на её конкурентоспособности. Россиянка хорошо двигалась, играла чище соперницы, и в первой половине стартовой партии Чжу Линь ничего не могла ей противопоставить. Мирра начала встречу с брейка, а в пятом гейме ещё раз взяла чужую подачу.

Поведя 4:1, Андреева впервые столкнулась с проблемами. Мирра начала гейм с двойной ошибки и так же его закончила — так китаянка отыграла один брейк. Но на результате первого сета это не сказалось. После этой локальной неудачи россиянка в третий раз выиграла гейм на приёме, после чего под ноль подала на партию — 6:2 за 35 минут.

В начале второго сета Чжу Линь оказывала упорное сопротивление, и Андреева не смогла начать партию с брейка, хотя имела три брейк-пойнта. А вот в третьем гейме Мирра воспользовалась ошибками соперницы и забрала её подачу, после чего под ноль подтвердила брейк — 3:1.

После этого юная россиянка быстро довела дело до победы. Она взяла ещё два гейма, после чего китаянка прервала её серию. А в восьмом гейме Андреева подала на матч — 6:2, 6:2 за 1 час 19 минут.

Так Андреева одержала 39-ю победу в сезоне — и первую над теннисисткой, располагающейся за пределами первой сотни. До этого у неё были два поражения в двух матчах с соперницами не из топ-100 — от Лоис Буассон в 1/4 финала «Ролан Гаррос» и от Тейлор Таунсенд в третьем круге US Open.

В третьем круге Мирра сыграет с Джессикой Бузас Манейро (Испания), которая обыграла Даяну Ястремскую (Украина, 29).

Анна Калинская (28) вышла на корт с Камилой Осорио из Колумбии, 83-й ракеткой мира. В первом раунде Осорио выиграла трёхчасовую битву (7:5, 6:7 (5:7), 7:5) с Энн Ли. В начале этого десятилетия Калинская дважды играла с колумбийкой, и в тех встречах теннисистки обменялись победами.

В начале игры брейк-пойнты были у обеих теннисисток, но реализовывала их только Осорио. Калинская не отдавала ей геймов без борьбы, однако колумбийка лучше действовала на важнейших мячах. Россиянка смогла взять лишь один гейм, когда счёт уже был 0:5 не в её пользу. После этого Осорио подала на партию — 6:1 за 35 минут.

Второй сет Калинская также начала неудачно. После того как Осорио повела 3:0 с двумя брейками, казалось, что россиянку уже ничто не спасёт. Однако Анна нашла в себе силы перевести матч в решающую партию. Она сравняла счёт (3:3), затем соперницы шли вровень, а в 10-м гейме Калинская в третий раз добилась брейка — 6:4 за 46 минут.

Увы, столь мощный отыгрыш в исполнении Анны не привёл к победе в матче. В третьем сете теннисистки на равных вели борьбу, а решающим стал второй брейк от Осорио, который она сделала при счёте 4:4. Россиянка неудачно провела свой гейм, и за счёт этого колумбийка заработала право подавать на матч. Калинская не сдавалась и имела возможность отыграть матчбол, но в напряжённом обмене пробила в сетку. Осорио вышла в 1/16 финала — 6:1, 4:6, 6:4 за 2 часа 15 минут.

59-я ракетка мира Анастасия Потапова, которая в первом раунде прошла Катержину Синякову (6:3, 6:4), во втором круге сражалась с 19-летней канадкой Викторией Мбоко (21). Этим летом Мбоко обыграла Потапову на харде Вашингтона — 6:2, 6:4.

В первом сете теннисистки дважды обменивались брейками — в начале партии и в её конце. Потапова дважды отвечала Мбоко обратным брейком, причём во втором случае канадка не смогла подать на сет. На тай-брейке россиянка вела 5:0, проиграла следующие пять мячей, но партия всё же осталась за ней — 7:6 (7:5) за 1 час 10 минут.

Во втором сете качели продолжились: Потапова вела с брейком, после 3:1 отдала четыре гейма подряд, а потом столько же геймов выиграла (три из них — под ноль!) и одержала победу — 7:6 (7:5), 7:5 за 2 часа 7 минут. Мбоко закончила матч с 11 двойными ошибками. А Анастасия в третьем раунде сразится либо с датчанкой Кларой Таусон, либо с Зейнеп Сёнмез из Турции.

Диана Шнайдер (17) в этот день встретилась с австралийкой Майей Джойнт, которая в стартовом матче выбила Викторию Хименес-Касинцеву (6:3, 6:2). 19-летняя Джойнт располагается на 36-й строчке в рейтинге WTA.

На момент публикации материала матч ещё не начался.

Людмила Самсонова (19) провела матч с 41-м номером мирового рейтинга Лоис Буассон, которая известна в первую очередь тем, что в этом году, будучи 361-й ракеткой мира, не пустила Мирру Андрееву в полуфинал «Ролан Гаррос». В первом раунде Пекина 22-летняя француженка почти три с половиной часа играла с Далмой Галфи — 7:6 (8:6), 5:7, 6:2.

На момент публикации материала матч ещё не начался.

Турнир WTA-1000 в Пекине завершится 5 октября. За всеми событиями «тысячника» в столице Китая следите на «Чемпионате».