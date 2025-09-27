«Я показал теннис исключительного уровня». Медведев выходит из кризиса и готов брать Пекин

18-я ракетка мира Даниил Медведев успешно стартовал на «пятисотнике» в Пекине, обыграв в первом круге британца Кэмерона Норри (6:3, 6:4). От этой победы на стоит впадать в эйфорию, но всё-таки Медведев взял реванш у занимающего 34-е место в рейтинге ATP Норри за неудачу на «Ролан Гаррос», показал довольно качественный теннис и впервые с июня сломил соперника из топ-50.

Дальше Даниила ждёт замыкающий первую двадцатку мирового рейтинга испанец Алехандро Давидович-Фокина. Медведев подходит к данному противостоянию в хорошем расположении духа, судя по его последней пресс-конференции. Российский теннисист пока не считает свой уровень игры идеальным, однако чувствует движение в правильном направлении и решительно настроен преодолеть затянувшийся кризис.

— Ты сказал, что отлично тренировался в Монако перед приездом сюда. Чувствуешь ли, что уже восстанавливаешь свой теннис, проведя три матча в Китае?

— Пока нет. Очень далёк от этого. Это постепенный процесс. Иногда можно сделать большой рывок. Никогда не знаешь. Но пока это постепенный процесс. Сегодня, например, я, кажется, действовал лучше, чем в двух встречах в Ханчжоу. Доволен этим и с нетерпением жду следующего матча здесь, чтобы постараться сыграть ещё лучше.

В Пекине совсем другое покрытие. Сравнивать сложно. Мне понравилось, как я сыграл. Кэмерон — отличный игрок, он был в топ-10. Доволен своим уровнем. Думаю, матч я провёл хорошо, подача тоже была на уровне. Конечно, случались моменты, где можно было сыграть лучше, но в целом доволен уровнем и с оптимизмом смотрю вперёд.

Честно говоря, обычно мне нравится играть с Алехандро. Думаю, моя игра хорошо сочетается с его стилем. Сейчас он в лучшей форме, чем я. У него, наверное, больше побед в последнее время. В Вашингтоне ему не повезло. Он играет отлично. Мы недавно провели серьёзный выставочный матч — я победил. Постараюсь сыграть на своём лучшем уровне. Он очень сильный игрок, чтобы победить, мне нужно показать максимум.

Даниил Медведев на «пятисотнике» в Пекине Фото: Lintao Zhang/Getty Images

— Когда приезжаешь на «пятисотник» в Пекине, где у тебя были довольно солидные результаты в прошлом, думаешь ли об этом, что тебе нужно достичь такого же уровня, чтобы добиться успеха? Какова будет их роль с учётом нового сотрудничества с Томасом Юханссоном и Роханом Гётцке?

— Приезжая сюда, я не думаю о прошлых годах и результатах предыдущих сезонов, потому что я был в другом положении. Иногда я приезжал сюда в качестве проигравшего в финале US Open. В прошлом году я уступил в четвертьфинале, но Яннику Синнеру. В прошлом году я вообще проигрывал только Яннику или Карлосу Алькарасу. Сейчас я в другом положении. Мне нужно постепенно возвращать свою игру. Вот тогда я наконец смогу встретиться на турнире с кем-то вроде Карлоса или Янника (улыбается).

Что касается Томаса и Рохана — это только начало. До конца сезона мы просто пробуем. Однако Рохан, конечно, не может путешествовать так много, как Томас. Томас больше путешествует ежедневно. Рохан – меньше, но он постоянно делится своим мнением. Пока что всё идёт отлично, и работать с ними очень приятно.

— Чувствуешь ли ты сейчас ясность в плане понимания того, что нужно делать, и тебе просто нужно время?

— Пока определённо нет ясности. Однако я пытаюсь. Ясности пока нет. Потребуется время. Потребуется определённая самоотдача, которой, возможно, мне не хватило. Я имею в виду, что всегда чувствую самоотверженность со своей стороны, но, возможно, можно проявить её по-другому, чего в этом году не было. У меня была самоотдача, всегда была. Однако, вероятно, я не вкладывал её в то, что нужно. Возможно, мне нужно было сменить направление и проявить эту самоотдачу. Именно к этому я и стремлюсь сейчас, шаг за шагом. Эта неделя тренировок в Монако без турнира, стресса и тому подобного меня действительно убедила в том, что я справлюсь. Я показал теннис исключительного уровня, просто выше крыши. Так что это во мне есть. Мне просто нужно найти способ вернуться к этому на корте, а именно на турнирах.

— Если говорить о самоотверженности, то, что произошло в этом году с тобой? Это не тот Даниил Медведев, которого все знают. Доходило ли до того, что ты действительно беспокоился, что всё идёт не так, как привык? Я не имею в виду ничего плохого, но насколько сильно отвлекало расширение семьи?

— Простите, когда я немного перегибаю палку, иногда я немного сумасшедший на корте. Но в этом заключается прелесть тенниса и его самая сложная часть. Так много фанатов подходят ко мне во Франции или в Монако. Они говорят: «Смотри, я такой же, как ты – спокойный. В жизни я спокоен. За рулём я спокоен. Даже когда спорю с женой, я спокоен. Однако на корте я превращаюсь в совсем другого человека». Они говорят: «Стоит мне выйти поиграть в теннис – и я схожу с ума». Теннис может свести с ума. Меня он сводит точно.

Вы спрашиваете, почему у меня был неудачный год? У меня нет точного ответа. Возможно, дело в моей второй дочери. Возможно, в моих отношениях с бывшим тренером Жилем Сервара. Возможно, я повзрослел и стал больше думать, чем в молодости. Возможно, мне просто не повезло, а может, я где-то физически неважно себя чувствовал. Мало ли что. Поэтому у меня нет ответа на ваш вопрос о расширении семьи. Я определённо люблю своих двух дочерей, люблю свою жену. Для меня это не проблема. Даже если я играю в теннис хуже из-за второй дочери, я рад этому и мне всё равно. Конечно, я переживал. И всё ещё переживаю. Я пытаюсь найти способ показать всем, что снова способен на большие дела.