Топ-теннисист устроил скандал в Пекине. Он жёстко оскорбил китайцев, но потом извинялся

Девятая ракетка мира Лоренцо Музетти попал в скандал на «пятисотнике» в Пекине.

Итальянец по ходу встречи первого круга с Джованни Мпетчи-Перрикаром (7:6, 6:7, 6:4) сказал следующее: «Эти чертовы китайцы всё время кашляют».

Музетти говорил на родном языке, но это не помешало понять его фразу. Очень быстро Лоренцо пришлось приносить извинения.

«Дорогие китайские болельщики, я приношу искренние извинения за то, что сказал в раздражении вчера во время матча. Мои слова были обращены исключительно к нескольким людям на трибунах, которые постоянно кашляли и мешали игре. Они ни в коем случае не были направлены против китайцев. Это произошло, когда я был напряжён на тай-брейке второго сета, хотя это не оправдание. Осознаю, что форма, в которой я выразился, была неверной и неуместной и что это задело чувства многих китайских болельщиков. Глубоко сожалею об этом и раскаиваюсь.

Я всегда восхищался китайским народом, и мне действительно нравится играть в вашей стране. Я приезжаю в Китай с 2018 года и всегда чувствую себя здесь желанным гостем. Благодарен за невероятную поддержку, которую постоянно получаю, и за многих болельщиков, которые у меня есть в Китае. Ещё раз прошу прощения. Я глубоко уважаю вас, чувствую себя здесь как дома и ценю тепло и доброту, которые вы всегда проявляете ко мне. С уважением и благодарностью, Лоренцо», – написал Музетти в соцсетях.

Лоренцо Музетти на «пятисотнике» в Пекине Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Извинение вряд ли поможет Музетти в полной мере загладить свою вину. За выход в четвертьфинал Лоренцо сыграет с французом Андрианом Маннарино. Можно не сомневаться, что публика в Пекине обеспечит итальянцу «тёплый приём» во время поединка.

Китай – своеобразная страна, которая требует уважения к себе. Эту особенность нужно учитывать во время визитов в Поднебесную. К сожалению, некоторые теннисисты заходят слишком далеко во время серии турниров в Азии.

На днях американка Тэйлор Таунсенд снялась с «тысячников» в Пекине и Ухане. Официально – из-за травмы голеностопа. Она планирует вернуться в игру 13 октября, когда WTA-тур переместится в Японию на турниры в Токио и Осаке. Но в среде фанатов не утихает версия, что Таунсенд намеренно отказалась играть в Китае, поскольку на прошлой неделе во время Кубка Билли Джин Кинг в Шэньчжэне американка слишком жёстко раскритиковала китайскую кухню.

«Честно говоря, я была в шоке от того, что увидела на ужине. Люди реально убивают лягушек, лягушек-быков. А разве они не ядовитые? Разве не от них бывают бородавки и другие неприятности? И все это тушат с чили, перцем, луком. То есть вы реально сделали из этого блюдо… В общем, даю этому максимум 2 из 10. Это просто безумие», – сказала Таунсенд, после чего на следующий день приносила свои извинения.

Тэйлор Таунсенд Фото: Al Bello/Getty Images

Музетти и Таунсенд делали свои изначальные заявления необдуманно. Возможно, в других странах их слова остались бы незамеченными или хватило бы тех же шаблонных извинений, после чего скандал быстро замяли бы. В Китае всё несколько сложнее. Реакция жителей страны на выпады в свой адрес очень болезненная, а обиду они запоминают надолго.

Показательными являются прошлогодние случаи с испанкой Паулой Бадосой и полькой Магдой Линетт, из которых Музетти и Таунсенд не сделали никаких выводов. Бадосе тогда досталось за фото из ресторана, на котором она оттягивает веки палочками для еды. После этого в Сети испанку обвинили в расизме и подвергли травле. Паула без объяснения причин снялась с «тысячника» в Ухане и решила больше не играть в Китае в том году.

Перед тем же турниром Линетт сделала опрометчивый пост в соцсетях: «Следующая остановка: Ухань. Вирусная база обновлена».

Это был явный намёк на происхождение коронавируса из данного китайского города. Такова позиция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая не отрицается почти во всех странах мира. Однако в Китае данная версия под запретом – рядовым гражданам вообще запрещено говорить, что коронавирус как-то связан с Уханем.

Линетт оперативно удалила свой пост, однако это не спасло её от травли. Извиниться публично за слова о коронавирусе ей не дали. Во время интервью на корте после первого победного матча с Людмилой Самсоновой местная журналистка откровенно перебивала теннисистку и вообще забрала у неё микрофон, когда та только начала говорить о данной теме. Магда решила после этого просто уйти с корта. Линетт затем провела в Ухане ещё четыре поединка, уступив лишь Кори Гауфф в четвертьфинале. Польке пришлось постоянно терпеть свист в свой адрес. Повторный визит в Ухань для защиты очков в этом году тоже наверняка не принесёт ей тёплый приём.

Важно отметить, что спортсмены не получают поддержки от официальных органов из-за скандалов в Китае. WTA после случаев с Бадосой и Линетт, наоборот, разослала теннисисткам письмо с предупреждением о недопустимости публикации «неприятного контента» в соцсетях. Тогда такая стратегия на время сработала, но в этом году в скандал попала Таунсенд, а среди представителей ATP-тура «отличился» Музетти. У женской и мужской ассоциации есть действующие долгосрочные контракты с турнирами в Китае на сотни миллионов долларов, так что какой-то помощи со стороны высоких чиновников им ждать не стоит. Остаётся надеяться, что для других игроков все вышеупомянутые инциденты станут хорошим уроком, чтобы подобное не повторялось в будущем.