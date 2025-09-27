«Лучше промахнуться, чем быть пассивной». Андреева — о рискованном стиле игры в Пекине

В Пекине набирает обороты турнир WTA-1000. В нём принимает участие и Мирра Андреева, которая посеяна под высоким четвёртым номером. Свой путь на соревнованиях она начинала в субботу, 27 сентября, с матча второго круга с китаянкой Чжу Линь. Мирра одержала уверенную победу в двух сетах — 6:2, 6:2 всего за 1 час 19 минут. На пресс-конференции после встречи 18-летняя россиянка рассказала об изменениях в своей игре, мотивации и поддержке болельщиков, а также поделилась впечатлениями от посещения столицы Китая.

— Вы в третьем круге. Отличная работа. Что вы думаете о своём сегодняшнем матче?

— Это был хороший матч для начала турнира. Я знала, что будет тяжело, потому что соперница играла дома. Думала, люди будут больше поддерживать её. Так и произошло. Я довольна своим выступлением и рада дальнейшему продвижению на турнире.

— Как вы оцениваете условия на центральном корте в целом? Они как-то отличаются от того, каким вы его помните в последние пару лет?

— В прошлом году я провела один поединок в одиночном разряде на центральном корте с открытой крышей. Мы играли ночью, насколько я помню. Сегодня я сыграла первый матч в 11 часов утра с закрытой крышей. Условия другие. Было очень влажно, но я подготовилась к этому. Честно говоря, было ощущение, что я приняла душ, потому что, да, было действительно жарко и влажно (улыбается). Мне нравится, когда мяч летит немного тяжелее. У тебя появляется больше времени, чтобы подумать и что-то создать на корте. Для меня эти условия великолепны. Я люблю играть в Китае. Надеюсь, следующую встречу я тоже смогу провести на большом корте.

— В последние несколько дней, перечитывая некоторые истории о себе после Дохи и Индиан-Уэллса, вы говорили, что на том этапе чувствовали давление, повышенное внимание к себе. С тех пор и по сей день чувствуете ли вы, что всё немного успокоилось? Вам стало немного комфортнее или ситуация всё ещё меняется?

— Могу сказать, что меня устраивало всё внимание, которое я получала. Это было больше похоже на то, что я сама оказывала давление на себя. Это были не люди со стороны, а скорее я сама. Я также ожидала большего от себя. Сейчас я учусь быть добрее к себе, уделять себе немного времени, иногда не осуждать себя слишком строго и сразу. Да, теперь стало немного легче. Очевидно, иногда бывают дни, когда всё ещё тяжело. Я совершенствуюсь в том, как облегчить себе задачу, пытаюсь освоить новую технику.

— Ваша игра сильно изменилась по сравнению с тем, когда вы играли с тренером Жан-Рене Лиснаром. Кажется, в это время года вы начинаете задумываться о своём сезоне. Какие ещё фишки вы можете добавить в свою игру? У вас уже есть что-то на уме?

— Я думаю, что играла неплохо на протяжении всего сезона и была на пике своей формы, когда взяла два турнира. После этого было сложнее найти свой ритм. Теперь, с каждым турниром, в котором я участвую, я пытаюсь снова найти этот ритм, обрести это мышление. Иногда срабатывает, иногда бывает сложнее. Я работаю над собой каждый день и совершенствуюсь. Мне кажется, я значительно прибавила по сравнению с началом года. Есть много моментов, где я могу сказать, что результат улучшился на 30-40%. Это хорошо.

Мы собираемся продолжать, потому что я всё ещё хочу сыграть на последнем турнире в этом году. Он очень важен. Мне нужно победить в нескольких матчах, набрать очки. Надеюсь, у меня получится. После всех турниров мы поговорим с [тренером] Кончитой [Мартинес] и посмотрим, где мы можем ещё прибавить, подведём итоги года.

— Весной казалось, что вы действительно придерживаетесь более агрессивного мышления и пользуетесь этим преимуществом. Это мышление сохранилось или изменилось? Вы по-прежнему следуете такому стилю игры или бывали моменты, когда вы отступали и возвращались к тому стилю, который вам больше нравится?

— Да, в начале года я действительно пыталась сосредоточиться на том, чтобы быть более агрессивной. Я помню, WTA опубликовала пост со статистикой, в которой, по-моему, я была на первом месте как игрок с наибольшим количеством побед в туре. Когда я увидела это, я подумала: «Я? Правда? Я никогда не славилась тем, что выигрывала много матчей и была очень агрессивной. Ладно, это хороший знак».

После этого я почувствовала, что немного боюсь промахнуться, возможно, боюсь допустить какие-то ошибки. Иногда я делаю шаг назад и просто возвращаю мяч в корт, что сейчас не очень-то действует в игре с топовыми игроками. Сейчас я пытаюсь заставить себя бить. Это работает, потому что даже сегодня, например, в начале матча было довольно тяжело. Я сказала себе: «Просто бей свои удары. Даже если ты промахнёшься, лучше промахнуться вот так, чем просто быть пассивным». Думаю, я буду придерживаться этого.

— В прошлом году в это время вы были на 22-й строчке рейтинга. Сейчас у вас самый высокий показатель в карьере — пятое место. Если бы вам нужно было определить что-то конкретное, что помогло вам совершить этот прыжок — техническое, физическое, ментальное, стать более зрелой — что бы вы выделили?

— Можно сказать, во всём я поднялась на ступеньку выше, стала немного взрослее. Я не пытаюсь уйти с корта раньше только потому, что хочу вернуться домой. Например, я хочу поработать с прессой, не торопиться на обед, на лечение, пойти домой и посмотреть Netflix. Я хочу быть профессионалом и делать всё, что должна делать здесь. После этого я могу расслабиться и делать что-то вне корта.

Также могу сказать, что моё мышление изменилось по сравнению с прошлым годом. У меня была только одна цель: попасть в топ-20. Я добилась этого. Моё физическое состояние тоже улучшилось. Мы хорошо поработали, и я вижу прогресс, который даёт большую мотивацию работать дальше. Именно это мы и собираемся делать.

— Ранее вы упоминали, что вы любите играть здесь. Что вам нравится в этой части сезона? Что особенно запомнилось на турнире в Пекине этом году?

— Честно говоря, условия здесь для меня сильно отличаются от последнего турнира в Нью-Йорке. Однако мне нравится, что корты здесь медленнее, а отскок — немного выше. Кроме того, поддержка болельщиков не имеет себе равных. У меня всегда полный корт, даже когда я тренируюсь 20 минут. Это очень мотивирует работать и стараться выигрывать матчи, потому что люди искренне поддерживают меня. Они так счастливы, когда у тебя всё хорошо, как будто я часть их семьи. Это безумие.

Турнир в Пекине завершится в воскресенье, 5 октября. За всеми событиями и успехами россиян следите на «Чемпионате».