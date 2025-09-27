Медведеву нужно оттолкнуться ото дна. У Сафина всё было хуже, а затем он выиграл Австралию

Даниил Медведев сейчас находится в конце топ-20 основного рейтинга (то есть 52 недель), на 18-й строчке. В Чемпионской гонке ATP россиянин занимает ещё более низкую позицию – 22-ю. Недавно он решился на достаточно радикальные перемены, обновив практически всю свою команду – в первую очередь, конечно, на виду смена тренера. Жиль Сервара, с которым Даниил завоевал все 20 титулов в карьере и был первой ракеткой мира, отправился в отставку, а его место заняли Томас Юханссон и Рохан Гётцке.

Безусловно, нынешнее положение дел не может радовать ни Медведева, ни его болельщиков – и это ещё мягко сказано. Однако списывать Даниила со счетов точно не нужно, да и предпринятые шаги по смене тренеров говорят как минимум о том, что ему не всё равно и он хочет бороться и улучшать свои результаты. А желание, мотивация – это уже немалая и очень важная часть пути к цели.

К тому же как в спорте в целом, так и в теннисе в частности было немало примеров, когда топ-игроки сильно сдавали по тем или иным причинам, а затем возвращались на высокий уровень – вновь становились первыми в мире, выигрывали турниры «Большого шлема». Наиболее распространённая причина таких спадов – травмы, но бывает и просто потеря мотивации или психологические проблемы, не связанные с теннисом (что может накладываться на травмы).

Мы уже вспоминали историю Андре Агасси, который в 1997-м выпал из первой сотни, перед этим побывав на вершине рейтинга, а также взяв три «Шлема». Однако уже в 1999 году американец вернулся на первую строчку рейтинга, а мэйджоров во второй части своей карьеры (после 1997-го) выиграл даже больше, чем до – пять. При этом в 97-м Агасси было 27 лет, что с учётом средней продолжительности карьеры теннисистов в те годы можно считать эквивалентным нынешним 29 годам Медведева.

Другой яркий пример, отлично известный и Даниилу – Марат Сафин. Один из лучших теннисистов в истории России тоже падал очень низко в рейтинге после того, как покорил спортивные вершины, а затем карабкался назад. Правда, у Марата причина была более банальной, чем у Андре – травмы.

Сафин ярко ворвался в теннисный мир, ещё 18-летним парнем преподнеся две сенсации на «Ролан Гаррос» – 1998 – победил в пяти сетах сначала Агасси, а следом – Густаво Куэртена, защищавшего там титул. Настоящая слава обрушилась на него в 2000-м, после побед на «Мастерсе» в Торонто и, главное, на US Open, в финале которого он легко переиграл легендарного Пита Сампраса. Осенью Марат завоевал титулы ещё в Санкт-Петербурге и на парижском «Мастерсе», а всего в том сезоне выиграл семь (!) турниров. Победа во Франции позволила россиянину подняться на первую строчку рейтинга, а вот закончить год в статусе лучшего теннисиста мира не удалось – в последний момент Сафина обогнал Куэртен, неожиданно выигравший Итоговый чемпионат, тогда носивший название Tennis Masters Cup, на харде в зале в Лиссабоне (бразилец был в первую очередь грунтовым асом).

Тот сезон остался лучшим в карьере Марата по многим показателям – позиция в рейтинге, количество титулов и выступлений в финалах (их было девять). Позже он вспоминал, что в тот момент не очень-то понимал, к чему стремиться дальше – «Шлем» уже выиграл, первой ракеткой стал. Чего ещё можно добиться и как себя мотивировать? Наверное, отчасти эти мысли оказались причиной того, что больше таких успешных сезонов у россиянина не случалось.

При этом через полтора года, в январе 2002-го, Сафин был в шаге от второго трофея на «Шлемах». Он дошёл до финала Australian Open, одолев по пути Пита Сампраса и Томми Хааса, и, казалось бы, самое сложное осталось позади – но, взяв первый сет в финале, россиянин не справился с тем самым Юханссоном, который сейчас тренирует Медведева. Помимо такого исхода, выступление Марата на том АО запомнилось группой поддержки сразу из трёх эффектных блондинок, по поводу чего в теннисном мире ещё долго ходили разговоры и шутки. Кстати, сам Томас после той победы пропустил целый год из-за травмы колена и потерял все рейтинговые очки, однако в 2005-м даже ненадолго вернулся в топ-10, так что он тоже знает толк в подобных камбэках.

Марат же закончил сезон-2002 победами на «Мастерсе» в Париже и в Кубке Дэвиса – то был исторический триумф сборной России с решающим очком от Михаила Южного, но до того два поединка в одиночках выиграл именно Сафин. Он был третьей ракеткой мира, в целом всё шло хорошо, однако на старте следующего сезона случилась травма запястья. Россиянин не смог продолжить борьбу на Открытом чемпионате Австралии, не выйдя на матч третьего круга с Райнером Шюттлером – кстати, немец в итоге сенсационно дошёл до финала, уступив там Агасси. По ходу сезона Марат то выпадал из тура, то возвращался, играя через боль, и с конца апреля не одержал ни одной победы.

Всё это привело к тому, что 2004 год Сафин встретил в конце первой сотни рейтинга. Приехав в Австралию с багажом из семи поражений подряд, россиянин точно не рассматривался в качестве одного из фаворитов турнира. Однако Марат неожиданно прорвался в Мельбурне в финал, выиграв по пути три пятисетовика у американских звёзд разных поколений – у завершавшего карьеру Тодда Мартина (бывшей четвёртой ракетки мира), Энди Роддика, занимавшего на тот момент первую строчку рейтинга, замыкавшего топ-4 Агасси – кстати, сверстника Мартина, но поигравшего немного дольше и намного успешнее. В решающем матче, однако, подуставший Сафин ничего не смог поделать с Роджером Федерером, который взял свой второй «Шлем» (первым был Уимблдон-2003) и впервые поднялся на вершину рейтинга. Как оказалось позже, швейцарец оккупировал её на ближайшие 4,5 года – никому другому в истории тенниса и близко не удалось продержаться на первой строчке столько времени подряд.

Марат Сафин на АО-2005 Фото: Nick Laham/Getty Images

Марат после такого выступления на Australian Open поднялся в топ-30, а затем понемногу карабкался выше. К концу сентября 2004 года он вернулся в первую десятку, а завершил сезон четвёртой ракеткой мира. Последним турниром Сафина в том сезоне стал Tennis Masters Cup. Россиянин вышел из группы и в полуфинале попал на Федерера, которому проиграл в двух сетах, однако с эпичнейшим тай-брейком во второй партии – 6:7 (18:20)!

Сложно сказать, подготовил ли отчасти тот сет почву для случившегося в следующем январе, но Australian Open – 2005 стал подлинным триумфом Марата. По пути к полуфиналу Сафин уступил всего две партии, хотя намучился в матче четвёртого круга с низкорослым (всего 168 см) бельгийцем Оливье Рохусом – реализовал лишь 1 из 18 (!) брейк-пойнтов и за четыре сета выиграл три тай-брейка. А затем случился один из лучших поединков десятилетия и лучшая на долгие годы игра, в которой один из теннисистов не был членом Биг-4 (Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей). 4,5 часа тенниса высочайшего уровня, игра по всему корту, идеальные удары в исполнении Сафина и Федерера. Роджер взял «на флажке» первую и третью партии со счётом 7:5, Марат забрал вторую (6:4), на тай-брейке четвёртой отыграл матчбол на приёме и оказался сильнее — 7:6 (8:6), а затем дожал-таки великого швейцарца, взяв пятый сет – 9:7! Тот поединок Сафин назвал «битвой мозгов».

Федерер же после завершения карьеры в интервью GQ так вспоминал об этом поражении: «Я тогда сказал себе: «Я создал монстра». Ведь если я в те годы хотя бы партию проигрывал, люди говорили: «Боже, Роджер отдал целый сет». А тут я проиграл Сафину в полуфинале с матчбола. Все были шокированы и не могли в это поверить. А я спрашивал: «Да почему? Уступить такому невероятному теннисисту — это нормально».

Однако после этой победы нужно было ещё собраться на финал с Ллейтоном Хьюиттом. В первом сете Марата буквально не было на корте, и австралиец выиграл — 6:1 меньше чем за полчаса. К счастью, Сафин сумел перезагрузиться, вернулся в игру и победил – 1:6, 6:3, 6:4, 6:4. «Два «Шлема» – это уже что-то. Один можно взять случайно, как я сделал в 2000 году. Тогда я победил по ошибке. Но ради этой победы я очень много работал. А этот «Шлем» я заработал», – сказал Марат после того триумфа.

Для Сафина было очень важно взять второй мэйджор, доказать прежде всего самому себе, что он не является One Slam wonder – так часто называют тех, кто выиграл один ТБШ и больше толком ничего не показал на этих турнирах. Конечно, у Марата в любом случае были ещё финалы АО, помимо победы на US Open, но, как он сам отмечал, на финалиста всем плевать. Вспоминая этот австралийский успех в конце 2009-го, в момент ухода из тенниса Сафин говорил: «Я выиграл свой второй «Шлем», многие люди ждали этого, обсуждали, смогу ли я. «Возьмёт ли он ещё мэйджор или так и останется с одним трофеем?» Так что для меня было очень важно выиграть второй – важно для моего эго. Мне пришлось пройти через тяжёлые моменты, у меня было два [неудачных] финала, прежде чем я выиграл Австралию».

В личном зачёте тот титул оказался для Сафина последним в карьере – не только на «Шлемах», а в целом. У него было ещё три проигранных финала, в том числе дважды на Кубке Кремля – Николаю Давыденко в 2006-м и Игорю Куницыну в 2008-м. Кстати, этот домашний турнир Марату в одиночном разряде так и не покорился – в отличие от Санкт-Петербурга, где он побеждал дважды. Зато в 2007 году Сафин взял Кубок Кремля в паре с Дмитрием Турсуновым, хотя в парном разряде у него всего два титула. Ну а главным успехом для Марата после Australian Open – 2005 стала победа в Кубке Дэвиса в 2006 году. Понятно, что это командный триумф, однако Сафин внёс в него значимый вклад и в том числе добыл победное очко в домашнем финале, где наша сборная играла с Аргентиной на глазах футбольной легенды – Диего Марадоны.

Диего Марадона Фото: Chris McGrath/Getty Images

Можно и сейчас спорить о том, раскрыл ли Марат полностью свой потенциал или мог добиться большего (весьма вероятно, что мог), но в любом случае он вошёл в историю тенниса, а болельщики по всему миру до сих пор помнят и любят его – достаточно посмотреть, как Сафина встречают на турнирах, на которые он сейчас приезжает как тренер Андрея Рублёва. Медведев, конечно, победой на US Open – 2021 (и ещё пятью финалами «Шлемов») и подъёмом на первую строчку рейтинга тоже вписал своё имя в историю, однако хочется увидеть и его новые достижения – пусть даже это будет краткий, но яркий ренессанс, как у Сафина. Марат нашёл для себя мотивацию в том, чтобы выиграть второй мэйджор – и Даниилу нужно тоже поставить перед собой конкретную цель и идти к ней.