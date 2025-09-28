На хардовом супертурнире в столице Китая сражаются сильнейшие. На кортах появится и два россиянина.

Рыбакина рвётся во вторую неделю Пекина! Ещё сыграют Кудерметова и Медведев. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на объединённом турнире WTA-1000 и ATP-500 в Пекине. На этих престижных соревнованиях в воскресенье должен завершиться второй круг у мужчин и начаться третий – у женщин. На корты среди прочих выйдут и два россиянина –Даниил Медведев (восьмой номер посева) и Вероника Кудерметова (24). Причём Даниил – последний представитель России в мужской сетке. За место в 1/4 финала он сразится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной. Продолжает борьбу и чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина.