Онлайн-трансляция Пекина 2025: Медведев, Вероника Кудерметова, Боузкова, Рыбакина, расписание, сетки, результаты, где смотреть

Рыбакина рвётся во вторую неделю Пекина! Ещё сыграют Кудерметова и Медведев. LIVE!
Арина Полуянова Даниил Сальников
,
Онлайн-трансляция Пекина-2025
Комментарии
На хардовом супертурнире в столице Китая сражаются сильнейшие. На кортах появится и два россиянина.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на объединённом турнире WTA-1000 и ATP-500 в Пекине. На этих престижных соревнованиях в воскресенье должен завершиться второй круг у мужчин и начаться третий – у женщин. На корты среди прочих выйдут и два россиянина –Даниил Медведев (восьмой номер посева) и Вероника Кудерметова (24). Причём Даниил – последний представитель России в мужской сетке. За место в 1/4 финала он сразится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной. Продолжает борьбу и чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина.

ATP 500. Пекин. Сетка
WTA 1000. Пекин. Сетка
Пекин (ж). 3-й круг
28 сентября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Ева Лис
Германия
Ева Лис
Е. Лис
Пекин (ж). 3-й круг
28 сентября 2025, воскресенье. 08:30 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Мари Боузкова
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Пекин (м). 2-й круг
28 сентября 2025, воскресенье. 09:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Мирра Андреева здорово стартовала на турнире, без проблем пройдя стартовый матч. Читайте подробности в нашем обзоре.

Мирра победно вернулась на корт после US Open: 18-летняя Андреева — в третьем круге Пекина
Мирра победно вернулась на корт после US Open: 18-летняя Андреева — в третьем круге Пекина
01:10 Даниил Сальников

Накануне состоялся не менее интенсивный игровой день. Обо всех подробностях читайте в нашем прошлом лайве.

Алькарас пробился в четвертьфинал Токио! В Пекине победили Мирра, Синнер и Потапова. LIVE!
Live
Алькарас пробился в четвертьфинал Токио! В Пекине победили Мирра, Синнер и Потапова. LIVE!
01:05 Даниил Сальников

Расписание воскресенья

В воскресенье на супертурнире в Пекине интересная программа. Сыграет очень много топовых теннисистов, в том числе и россияне.

Комментарии
