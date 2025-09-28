Медведев — снова в 1/4 финала Пекина: Даниил впервые за 6 матчей победил игрока из Испании

В воскресенье, 28 сентября, на Открытом чемпионате Китая в Пекине проходили заключительные матчи второго круга в мужском одиночном разряде. В эту стадию вышел лишь один россиянин, а именно Даниил Медведев, посеянный под восьмым номером. В первом круге Медведев, располагающийся на 18-й строчке в рейтинге ATP, победил Кэмерона Норри — 6:3, 6:4. Сегодня соперником чемпиона US Open — 2021 стал испанец русского происхождения Алехандро Давидович-Фокина, который в стартовом поединке отдал лишь четыре гейма Камило Уго Карабельи (6:1, 6:3).

«Честно говоря, обычно мне нравится играть против него. Думаю, моя игра хорошо сочетается с его стилем. Сейчас он в лучшей форме, чем я. У него, наверное, больше побед в последнее время. В Вашингтоне ему не повезло. Он действует отлично. Мы недавно сыграли серьёзный выставочный матч — я победил. Постараюсь сыграть на своём лучшем уровне. Он очень сильный игрок. Чтобы победить, мне нужно показать максимум», — говорил Медведев перед игрой.

Даниил и Алехандро в шестой раз играли друг с другом. Первые четыре встречи выиграл россиянин, а на прошлогоднем «Мастерсе» в Монреале испанец, в данное время замыкающий топ-20 рейтинга, размочил счёт — 6:4, 1:6, 6:2. В этот раз Медведев снова победил.

Из первых пяти геймов Медведев забрал четыре. Хотя лёгким этот отрезок для него не был. Россиянин, сделав брейк во втором гейме, после этого не удержал подачу. В четвёртом гейме Даниил вновь добился брейка, а подтверждая его, допустил две двойные ошибки подряд, но всё-таки не подпустил соперника к брейк-пойнтам и оторвался в счёте — 4:1.

В седьмом гейме Медведев ещё раз дал две двойные подряд, однако и тут взял подачу, хотя начал с 0:30. А подавая на сет, Даниил избежал нервотрёпки и под ноль забрал гейм — 6:3 за 43 минуты. В целом россиянин неплохо смотрелся на задней линии и заслуженно забрал сет. Игровых невынужденных ошибок у него оказалось ровно вдвое меньше, чем у соперника. Давидович-Фокине насчитали 16 невынужденных, при том что двойных у него не было, а Медведеву — 12, четыре из которых — двойные.

Даниил Медведев Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Во втором сете теннисисты лучше смотрелись на приёме, нежели на подаче. Давидович-Фокина ошибался неприлично много — 38 невынужденных за встречу! Процент попадания первым мячом у Медведева просел до 50%. Хотя россиянин, начавший с брейка под ноль, ни разу не уступал в счёте. Давидович-Фокина дважды делал брейк, но Даниил после этого сразу вырывался вперёд. Ему даже подавать на матч не пришлось. В девятом гейме Медведев снова взял подачу оппонента и с первого матчбола пробился в 1/4 финала, оформив третью в сезоне победу над топ-20, — 6:3, 6:3 за 1 час 25 минут.

Медведев в третий раз в карьере (и в третий раз подряд) пробился в четвертьфинал Пекина. В 2023-м он дошёл до финала, год назад уступил в полуфинале. Даниил стал шестым игроком в истории этого турнира, который не менее трёх раз подряд выходил здесь в 1/4 финала, — после Ивана Любичича (200-2011), Новака Джоковича (2012-2015), Джона Иснера (2013-2015), Рафаэля Надаля (2013-2017) и Янника Синнера (2023-2025). Кроме того, россиянин прервал пятиматчевую серию поражений в поединках с испанскими теннисистами. Три из них нанёс ему Карлос Алькарас (финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, полуфинал Уимблдона и полуфинал Пекина; всё это — в 2024 году), по одному — Давидович-Фокина (прошлогодняя Канада) и Хауме Мунар (Майами-2025).

В четвертьфинале Медведев сразится с победителем матча Корентен Муте (Франция) — Александр Зверев (Германия), вынесенного на вечер по местному времени.

На женском турнире в столице Китая начались встречи третьего круга. Сегодня играли теннисистки из нижней половины сетки, и одной из них была Вероника Кудерметова (24). Россиянка вышла на корт с чешкой Мари Боузковой, которая в первых двух матчах на турнире не отдала ни партии — соперницами были Татьяна Мария и Магда Линетт. Кудерметова, имевшая bye в первом круге, во втором прошла Анну Бондарь — 7:5, 6:3.

Ранее Кудерметова и Боузкова четырежды играли друг с другом в основных сетках, и Вероника одержала три победы (а с учётом квалификаций и «челленджеров» счёт был 4-3 в пользу россиянки). В минувшем сезоне теннисистки встречались дважды, и на «Ролан Гаррос» Кудерметова уступила (2:6, 4:6), а в Ухане оказалась сильнее (6:4, 7:6 (7:4)). В этот раз Вероника потерпела поражение.

Кудерметова начала с брейка, однако Боузкову не сбило неудачное начало. Чешка цеплялась за каждый мяч — впрочем, как и россиянка, испытывавшая трудности с первой подачей (менее 50% попадания). Первые четыре гейма проходили в упорной борьбе и растянулись на полчаса — иногда за такое время и целый сет успевают сыграть. Вероника развить успех не смогла и потеряла брейк, а потом и сама стала отставать в счёте — 3:1 в пользу Мари.

Во второй половине партии брейк-пойнтов не оказалось. Кудерметова нервничала, злилась на себя, понимая, что сет уплывает. Нельзя сказать, что у Боузковой было подавляющее преимущество, но своего она не упустила. В девятом гейме чешка со второго сетбола подала на партию — 6:3 за 59 минут.

Вероника Кудерметова Фото: Emmanuel Wong/Getty Images

Во втором сете обеим теннисисткам недоставало стабильности. Кудерметова повела 2:0, однако Боузкова ответила обратным брейком, после чего сравняла счёт, уйдя с 0:30, — 2:2. После этого Вероника ни разу не вела с брейком — ей приходилось лишь отыгрываться. В восьмом гейме россиянка нашла в себе силы на обратный брейк и сравняла счёт — 4:4. А вот в самом конце партии не смогла добиться тай-брейка, после того как отдала подачу в 11-м гейме. Кудерметова была близка к тому, чтобы сравнять счёт, но упустила три брейк-пойнта, в том числе двойной. И Боузковой хватило первого же матчбола — 6:3, 7:5 за 2 часа 9 минут.

Несмотря на поражение, Кудерметова пока не покидает Пекин. В парной сетке она вместе с бельгийкой Элисе Мертенс готовится ко второму кругу.

Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина покинула турнир, проиграв 66-й ракетке мира немке Еве Лис. По всей видимости, казахстанской теннисистке досаждал дискомфорт в правой руке, который не помешал ей победить в предыдущем матче, однако сегодня сказался. Из-за этого Рыбакина не могла подавать как следует, используя своё главное оружие. Процент попадания первой подачи у неё был меньше половины. В первом и третьем сетах Елена трижды отдавала свои геймы, забрав вторую партию со счётом 6:1 на фоне провального отрезка от Лис. В решающем сете немка дожала соперницу и прошла дальше — 6:3, 1:6, 6:4 за 2 часа 16 минут.

«Весь год я старалась одержать победу над топ-10. Это мой первый успех. Очень рада, что наконец-то добилась этого. В прошлый раз, когда я встречалась с игроком из топ-10, я не выиграла, упустив несколько матчболов. Я очень надеялась, что сегодня мне это удастся», — сказала Ева в интервью на корте.

В понедельник, 29 сентября, в третьем круге Пекина выступят Мирра Андреева и Анастасия Потапова. Мужская часть Открытого чемпионата Китая завершится 1 октября, а женская — 5 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».