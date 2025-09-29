«Младшая хочет догнать, старшая — не отдать». Отец Кудерметовых о теннисной карьере дочек

Главная теннисная семья в России сейчас, а возможно, и во всём женском туре – Кудерметовы. Полина постепенно выходит из категории перспективных и наступает на пятки старшей сестре Веронике. Обе девушки уже уверенно держатся в топ-100 мирового рейтинга WTA. Как тут не вспомнить про Серену и Винус Уильямс?

И так же, как и в случае с великим американским дуэтом, в истории становления сестёр Кудерметовых велика роль отца – Эдуарда. Он сам бывший спортсмен, но от тенниса раньше был максимально далёк. Кудерметов – хоккеист, легенда казанского «Ак Барса» и магнитогорского «Металлурга» 1990-х и 2000-х.

В большом интервью «Чемпионату» Эдуард Дамирович рассказал, каково это — переключиться с одного вида спорта на другой и вырастить двух элитных теннисисток, чем отличается теннис от хоккея и что он думает сейчас про команды, в которых когда-то играл.

За любой серьёзной спортивной карьерой – большая заслуга родителей

– Эдуард, обе ваших дочери — в первой сотне рейтинга WTA. Какие чувства вы испытываете по этому поводу?

– Гордость, разумеется, очень приятно. Приятно не только мне как отцу. Это здорово для всей страны, для нашей Республики Татарстан и города Казани. Большая гордость.

– Редкость, когда два человека из одной семьи достигают таких больших успехов. Сразу на ум приходят Марат и Динара Сафины, сёстры Уильямс. Как вы относитесь к таким сравнениям?

– Давайте честно, моим девочкам всё-таки до такого уровня ещё, конечно, далеко. Что Динара Сафина была первой ракеткой мира, что Марат Сафин. Он и первой ракеткой был, и два «Больших шлема» в одиночном разряде взял. Про сестёр Уильямс я вообще молчу. Сначала одна была первой ракеткой мира годами, потом вторая перехватила инициативу, у них больше всего «Шлемов» на двоих. Есть к чему стремиться!

И тут, знаете, не бывает же такого, что дети взяли и сами стали в моменте лучшими в мире, мол, такими родились. За любой серьёзной спортивной карьерой – большая заслуга родителей. Мать, которая их водила на тренировки, ездила с ними, кормила, заботилась. Это же всё не просто так. Ну и, конечно, было видно их упорство, талант, желание работать, мотивацию.

Сёстры Кудерметовы Фото: Из личного архива Вероники Кудерметовой

– Когда только отдавали своих дочерей в теннис, могли представить, что они достигнут таких высот?

– На самом деле, не было даже такого, чтобы их кто-то куда-то отдавал. Сами пошли. Они у меня изначально и танцами занимались, и в художественную школу ходили. А потом Вероника практически поставила перед фактом — теперь я хожу на теннис. Ну хочешь – ходи. Молодец, будешь подтянутой всё время. Дисциплина будет — спорт ведь дисциплинируют. Раз-два — и пошло-поехало. Сами втянулись. И где-то лет в 13 стали понимать, что из этого может что-то серьёзное получиться.

— То есть всё-таки основная инициатива была со стороны самих Вероники и Полины?

— Вероника сама пошла. А у них разница с Полиной шесть лет. И когда она пошла на теннис, ей было восемь с половиной. Полине тогда было только два с половиной года. Жили мы тогда в Москве, причём жена практически всё время одна с ними была, а я спортом занимался. Она везёт Веронику на тренировку, а младшую — за компанию. Непросто было ей, конечно. Надо было отвезти детей, еду приготовить, накормить — кушали дети обычно в машине.

Когда занимается старшая сестра, то младшая идёт следом. Какие варианты, если и мама постоянно на кортах время проводила, ездила вместе с дочкой на соревнования? И Полина тоже ездила, оставить-то не с кем было.

Вероника Кудерметова с родителями Фото: Из личного архива Эдуарда Кудерметова

– Первое время с девочками на соревнования и тренировки ходила преимущественно супруга?

– Приходилось. Даже когда младшая у нас болела — температура 38°С, всё равно она с ней была на трибунах — даёт лекарства, на руках держит. Четыре годика ей было, а старшая уже серьёзные матчи играет… Мамина заслуга огромная!

Я втянулся в их жизнь полноценно, когда закончил со спортом. Младшей на тот момент было семь лет. Тут уже проще стало — и это немудрено, когда вдвоём. Супруга может с младшей дома остаться, а я со старшей поехать на соревнования или на тренировки. И также наоборот — я мог остаться с младшей, а супруга поедет на соревнования или на тренировки.

– При этом для Вероники вы же были не просто отцом, но и тренером?

– Для Вероники я был прежде всего тренером по ОФП. Лет до 16-17 работал с ней вместе с Алексеем Владимировичем Жуком — главным тренером ЦСКА. Он преподавал ОФП. А с младшей дочерью полноценно работал практически до 20. Мы с ней вместе ездили на все соревнования. Вместе взяли ракетки в руки. То есть я преподавал ей и ОФП, и теннис. Всё преподавал.

Вероника Кудерметова с отцом Фото: Из личного архива Вероники Кудерметовой

– Насколько вам было сложно переключиться со своего вида спорта на теннис? Можно сказать, что учились вместе с Вероникой и Полиной?

– Конечно, было непросто. Но я учился, смотрел, как другие работают. В Москве очень много различных курсов, где всё тебе объясняют. Особенно в РГУФКе раньше много было таких, сейчас — на НТЦ им. Самаранча. Там всегда много хороших тренеров, именитых: там подскажут, здесь подскажут. Шли своим путём. Конечно, это очень тяжело, когда родитель и ребёнок, и вы одновременно тренер и игрок — постоянно, 24 часа вместе. Это надоедает, потому что ты хочешь одного, они делают другое…

С другим тренером как бывает? Вы отдыхаете друг от друга. Ты пошёл к себе домой, ребёнок — к себе, и всё хорошо уже на следующий день. А здесь получается так, что вы и дома вместе, и в отеле вместе, и на тренировках вместе. Поэтому приняли решение, что у Полины сейчас другой тренер. Не знаю, как дальше всё будет идти, но пока вроде её всё устраивает.

Эдуард Кудерметов в составе московского «Спартака» Фото: РИА Новости

Изначально думал, что в теннисе, как в хоккее, все дружные, а они там какие-то отстранённые

– В какой момент вы поняли, что будет лучше отдать дочерей в руки профессионалов?

– Если говорить про Веронику, то собственно теннисом мы с ней никогда не занимались. С ней я работал только в плане физической подготовкой, сопровождал в поездках. Некоторые ездят и за границу вместе с клубом, платят определённую сумму. А с ребёнком всегда тренер ездит, контролирует, опекает. И это мы ещё более спокойные времена застали. А вот сейчас можно представить, как кто-то отпустит куда-то 13-летнего мальчика?

Получается, что едет тренер, а тренеру нужно оплачивать билеты, гостиницу, питание и зарплату. И вообще, ещё не факт, что ребёнок у тебя будет хорошо играть. Это во многом лотерея — получится или нет.

А девочки в переломный возраст, в 16-18 лет, могут вообще сказать: «Всё! Не хочу больше заниматься теннисом и никогда не хотела. Это вы хотите». И всё — в никуда! Да и дети не такие счастливые, когда бо́льшую часть жизни занимались теннисом. И вообще, неважно, каким видом спорта — даже баскетболом, волейболом, другими видами спорта. Всё это определяет их ритм жизни, когда есть определённая дисциплина, обязательства. И тут они выходят просто в жизнь. Это очень тяжело — психологически всё пережить.

Поэтому я всегда повторял детям, причём не только своим, но и другим, кого тренировал. Вот смотрите: вы сейчас играете, а всё зависит от чего? Не от таланта. 1% – это ваш талант, а 99% – это работа. Кто лучше работает, тот и будет играть. По-любому будет играть тот, кто хочет, у кого есть желание пересилить себя. И потом вот вы, кто весь такой из себя перспективный, талантливый, закончите со спортом, не попадёте никуда, придёте домой и включите телевизор. А те, кто был, казалось бы, хуже вас, но пахал, вы на них будете в телевизоре смотреть. И про них комментаторы будут говорить, у них будут спонсоры, слава, всё что хочешь. И вот тогда вам будет очень плохо. Вы будете всегда себе повторять: «Я могла бы, но у меня была лень на первом месте или ещё что-то». Так что думайте!

– При этом для Полины вы были тренером и по теннису. Не боялись, что не сможете дать ей квалифицированные уроки?

– Сейчас не работаем, тяжело всё время быть 24 часа вместе. В этом году 1 января я уехал из Казани и вернулся только 9 мая. Всё время был где-то там — в Америке, в Австралии, где идут турниры. Уже скорее как группа поддержки. Девочки играют в туре на одних турнирах, а у них всегда есть необходимость после игры посмеяться, пообщаться с папой. Но мне тоже тяжело — уже не 20 лет, а тем более такие тяжёлые перелёты. Раньше в Париж на «Ролан Гаррос» — сел в самолёт в Москве: 3,5 часа — и ты во Франции. Как на поезде!

Сейчас же, чтобы попасть в тот же Париж, нужно как минимум одну пересадку сделать — пять часов летишь до Стамбула и ждёшь там следующий рейс. И только потом попадаешь в Париж. Вероника летела сейчас из турнира в Мексике — в Казань. Путь был такой: сначала до Канкуна, потом до Нью-Йорка, оттуда до Стамбула, далее 17 часов пересадка и потом — в Казань. А из Казани практически сразу отправилась в Шанхай.

Представляете, сколько надо иметь здоровья, чтобы это всё преодолеть? И ещё график в туре сейчас такой сумасшедший: постоянные турниры, турниры, турниры. И там же на многих турнирах не просто так всё — просто взял и отказался: «Ой, я не поеду!» Нет. Если не приезжаешь, то тебя штрафуют очками и деньгами.

Сёстры Кудерметовы в детстве Фото: Из личного архива Вероники Кудерметовой

– Поездка на какой турнир была для вас самой запоминающейся?

– Про каждый можно что-то вспомнить. Конечно, первые турниры запомнились. Помню, как с Вероникой поехали по юниорам на турнир Les Petits As во Францию. Город знаменит тем, что там родился Дюма — даже стоит памятник Д'Артаньяну. Небольшой городок, и там в предгорье проходит своеобразная ярмарка молодых дарований.

Самое большое количество спонсоров. Собираются все — весь теннисный бомонд. Статус очень серьёзный, участникам по 14 лет. Я бы сравнил это с хоккеем, когда перед драфтом все клубы НХЛ на тебя смотрят. И сама организация турнира такая была — прямо как на турнирах «Большого шлема» по взрослым.

Тебя встречает машина, есть персональный водитель, тебя на тренировку везут, потом — с тренировки. И местные говорят, что к этому турниру они готовятся за полгода до его начала. Он проходит в выставочных павильонах, там настилают корты и проводят соревнования. Это очень впечатлило. Мы поняли, что попали в большой спорт.

Увидели тренеров WTA, ATP. Допустим, у Александра Зверева младший сын играл, точнее оба играли. Старший играл у него в ATP, а младший, тоже Александр, ещё тогда по юниорам (Вероника Кудерметова на четыре дня моложе Александра Зверева-младшего. — Прим. «Чемпионата»). Мы с ним разговариваем, и он мне вдруг сообщает, что этот турнир по организации выигрывает у многих взрослых турниров.

– К слову, вы общаетесь с другими известными спортивными родителями в том же теннисе. Возможно, делитесь опытом друг с другом?

– Нет, я тоже так думал изначально. И когда сам ещё спортом занимался, считал, что мы все такие дружные, все общаемся хоккейной тусовкой. Причём неважно даже, из твоей команды игрок или из другой. После игры всегда дружно пообщаемся, можно на ночёвку остаться у соперника, в гости друг к другу ходим. Но в теннисе не так. Они там какие-то все закрытые, отстранённые. Поздоровались, матч сыграли, разошлись. На этом всё.

Причём это не только с иностранцами. Я скажу, что и русские с русскими не особо общаются, и американцы между собой. Только так — головой покивают друг другу. Однако их понять тоже можно. Конкуренция, индивидуальный вид спорта. Да и видишь постоянно одни и те же лица. Это надоедает! Турниры меняются, страны, города, но не люди вокруг тебя. На корт, на тренировку, в ресторан — куда ни придёшь, везде те же самые люди. Я за полгода-то устал, а они годами так ездят. Ужас!

Эдуард Кудерметов в раздевалке магнитогорского «Металлурга» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

– За последними крупными турнирами вживую наблюдали или по телевизору? За тем же Уимблдоном?

– В Англию не очень хочу ездить, я и визу не сделал. Смотрел по телевизору.

Старшая старается не отдать, младшая – догнать, в спорте даже родственные связи иначе воспринимаются

– Где больше переживаете, когда на корте рядом с Вероникой и Полиной либо когда дома следите, на расстоянии?

– Конечно, когда на корте. Дома спокойнее гораздо. Я знаю, что есть родители, которые даже по телевизору своих детей не смотрят — настолько переживают. Вот матч пройдёт, они уже знают результат и только тогда спокойно смотрят в записи. Но как не переживать за своего ребёнка?

Даже тренер, которому зарплату платят, и то эмоции испытывает, привязывается, а когда твой родной человек, это совсем другое дело. И ладно бы теннис. Я не представляю, какие эмоции у родителей, чьи дети занимаются боксом или борьбой, когда их детей колошматят в прямом эфире…

– Победа Вероники в паре на Уимблдоне – самое радостное событие для вас как теннисного отца?

– Все победы важны, все они остаются в копилке. После карьеры тебя будут оценивать не по твоей игре, сколько ты заработал, а сколько у тебя кубков. Награду уже никто не отнимет, она навсегда с тобой останется. И когда были победы на «пятисотниках» в Чарльстоне и Токио, и когда выиграла Кубок Билли Джин Кинг со сборной – это всё в памяти. Сейчас, к большому сожалению, на командные турниры нас не допускают. Но каждая победа особенная. Вот даже вас спросить: когда было больше эмоций — при каком из пяти чемпионств «Ак Барса»? От какого из трёх Кубков Гагарина? Они же все одинаковые по важности.

Вероника Кудерметова после победы на Уимблдоне Фото: Julian Finney/Getty Images

– Лично для меня – чемпионство 2018 года. Я был уже во взрослом, осознанном возрасте, видел всё вживую и был в чемпионской раздевалке.

– А для меня — самая первая победа 1998 года. Но здесь нельзя сравнивать — что лучше, а что хуже. Каждая победа останется с тобой до конца жизни.

– Самые тяжёлые эмоции, когда переживали за Веронику, это Олимпиада? Она признавалась, что её подкосило поражение в Токио, что она осталась без медалей. Как её поддержали?

– Когда они на соревнованиях, в игре, мы, как правило, не созваниваемся. Пишем поздравления, базово — привет, пока, спокойной ночи. Коротко и ясно. Тем более что есть разница в часовых поясах — мы только просыпаемся, а они там уже спать ложатся. А когда доиграют до конца, то общаемся по видео, обсуждаем. Конечно, поддерживаем, как можем.

– В этом году Вероника с Полиной впервые сыграли между собой, причём дважды — в Мадриде и Хертогенбосхе. С какими эмоциями следили за этими играми?

– Смотрели, как обе плачут… Почти два турнира подряд так совпадало, что их ставили друг с другом в первом же круге по сетке. Они, в принципе, не должны были встречаться сразу в первом круге. Они же рядом по рейтингу идут. Ну что делать!

– В начале этого года Полина обошла в рейтинге WTA Веронику. Для старшей дочери это был нужный толчок, психологический сигнал, что надо прибавлять?

– Есть такое! Она завелась, сразу результаты пошли в гору. Но мы старались особо с ними эту тему не обсуждать. Младшая хочет догнать, старшая — не отдать… Так и должно быть. Это спорт! В спорте, по идее, нет друзей, и даже родственные связи иначе воспринимаются. Ты вышел и играешь на победу.

Вообще, теннисисты, если сравнивать с другими видами спорта, к этим поражениям в целом относятся спокойно, как правило. Потому что турниры идут каждую неделю, постоянно, непрерывно. У гимнастов может быть три-четыре крупных старта за весь год. А здесь по 52 турнира в году — вот и отношение такое: не получилось сейчас — получится завтра. Не этот турнир, так следующий. И потом ещё следующий.

– Вероника с Полиной говорили, что мечтают сыграть вместе в паре. Для вас это тоже заветная мечта?

– Конечно, это было бы здорово. Посмотрим, как будет всё складываться. Сыграют – хорошо.

– В первую очередь для того, чтобы всё осуществилось, ждём прогресса в игре Полины. Верите, что и у неё получится построить большую карьеру?

– Она уже сейчас большая теннисистка. Была в топ-50 мирового рейтинга – это очень серьёзный уровень. Быть в числе 50 лучших теннисисток мира!

По разговорам в Киеве в 1990-х – им всегда кто-то что-то должен

– Большую роль в успехах Вероники играет как профессиональная, так и ментальная поддержка со стороны её супруга Сергея. Насколько у вас близкие с ним отношения и как приняли его в семью?

– Хорошо приняли. Почему должны были быть какие-то проблемы? Всё хорошо.

– Вероника говорила, что после завершения карьеры думает открыть свою теннисную школу и развивать спорт в Казани. Что об этом думаете?

– Это наша родина. Как говорят: где родился, там и пригодился. Только вот родные края они почти не видели. Они объездили столько, что начиная уже практически с детского возраста бо́льшую часть времени жили за границей, за рубежом. Казань, Татарстан и Россию в целом почти не видели.

Приезжает Вероника обычно на два-три дня, а в конце года на неделю. По общему времени за год три недели побыть в России – уже хорошо. Поэтому, конечно, я бы тоже хотел, чтобы дочки были рядом. Чтобы мы жили с ними в одном городе. И тем более если будут поднимать спорт у себя дома.

Вероника Кудерметова в Казани Фото: Из личного архива Вероники Кудерметовой

– К разговору о патриотических чувствах. Здорово, что теннис, в принципе, не так сильно пострадал от спортивных санкций. Но в любом случае приходится выступать в нейтральном статусе — без флага, гимна, остальных государственных атрибутов. Как вы к этому относитесь?

– Конечно, это неприятно. Это политический момент, который вызывает множество споров. Но если говорить про простой народ, то со стороны обычного болельщика — ему вообще всё равно. Они сидят на трибунах, вытаскивают российские флаги. Украинцы, естественно, сразу недовольство высказывают. Но что можно сделать?

Эти флаги достают малайцы, американцы, просто люди из разных стран, которым понравилось, как играют наши, российские спортсмены, и они их таким образом поддерживают. Это политики ругаются между собой, а простым людям на все эти распри наплевать.

– У вас в карьере есть опыт игры за киевский «Сокол» в годы распада СССР. Какие были настроения вокруг?

– Я тогда был юным ещё парнем — всего жил пять лет в Киеве, уехал туда после восьмого класса. Многого в силу возраста не понимал, но по разговорам видел главное – им всегда кто-то что-то должен. Всегда разговоры были такого рода: мы кормим Россию, мы кормим весь СССР. Мы такие, сякие. Хорошо, вы остались сами по себе, и что? Кого вы кормите? Себя можете сами прокормить? Неприятно даже говорить об этом всём.

У нас в Казани играли украинцы — во всех городах были, во всех командах. У них там ничего не платили, и они деньги заработали здесь, в России. Купили себе на эти деньги в Киеве, Харькове квартиры, машины. А потом говорят, что очень жалеют, что играли в России. Что им стыдно. Хорошо, тогда верни всё, что заработал, и дальше сиди себе, жалей. А то так заработать, а потом высказываться… Жизнь-то себе наладили. Ладно какие-то политики высказываются… Ну вы-то, спортсмены, зачем туда лезете?

– В целом, глядя на карьеру, вы считаете себя в первую очередь игроком «Ак Барса»?

– Конечно. Я казанский хоккеист, сейчас также живу в Казани. Теннис бо́льшую часть времени занимает, но и за хоккеем по возможности стараюсь следить, смотреть. Переживаю за ребят, болеем. 10 сезонов провёл в «Ак Барсе», так что, конечно, это родная команда.

– Вероника в этом сезоне появляется в кепке «Ак Барса», стала по возможности посещать домашние матчи казанцев. Это вы привили ей любовь к хоккею?

– Она всегда любила хоккей. Когда в Казань приезжает, я сижу, допустим, кино смотрю. А она подойдёт и на хоккей переключит. Сидит, смотрит, болеет. Ей очень нравятся хоккей и бои ММА.

Сёстры Кудерметовы проводят символическое вбрасывание Фото: ХК «Ак Барс»

Совет от такого мэтра, как Билялетдинов, никогда не повредит – настоящий маршал нашего хоккея

– На старте сезона «Ак Барс» выступает не очень удачно. На ваш взгляд, команду ещё можно называть претендентом на Кубок Гагарина?

– «Ак Барс» — это такая команда, которая всегда ставит перед собой максимальные задачи. Проблемы случаются, состав не так важен, точнее, он не гарантирует результат. Все помнят, как в локаутный сезон-2004/2005 собрали мировых звёзд, а результат какой? Сборная НХЛ вылетела в первом же круге.

Главное – мотивация игроков, как тренер, руководство команды, игроки между собой работают, единый коллектив чтобы был. Давайте посмотрим на действующих чемпионов, на «Локомотив». Разве там звезда на звезде? Нет, но там железная дисциплина. Каждый делал своё дело – и вот во что всё вылилось.

– За магнитогорским «Металлургом» следите?

– Конечно, тоже провёл там очень хорошие годы, много воспоминаний.

Эдуард Кудерметов в составе магнитогорского «Металлурга» Фото: Алексей Беззубов, photo.khl.ru

– Как вам команда сейчас? Есть интересный момент: Андрей Разин собрал быструю, техничную команду, но преимущественно низкорослую, далёкую от силового стиля.

– Сейчас хоккей очень сильно изменился, здоровых лбов уже не так много. Нужно быть быстрым. Раньше у нас смена была минута, полторы, бывает, две минуты играешь. А сейчас порой по 15-20 секунд — и на лавку.

Скорости невероятные, нужно успевать всегда и везде. Такого уже нет, чтобы технично развернуться, подумать, побежать, отдать. Сразу бежать вперёд надо! И в таком хоккее скоростные качества выходят на первый план. К тому же идёт упор на атаку, а это плюс для болельщиков.

– Вы посвятили бо́льшую часть времени по завершении карьеры развитию дочерей и теннису. Не было при этом желания передать свой хоккейный опыт? Поступали предложения о работе, от того же «Ак Барса»?

– Нет, не было как таковых приглашений, но я как-то даже и не задумывался об этом. Как со спортом закончил, сразу же, в этот же день практически, пошёл к детям, на теннис.

– Сейчас у вас больше свободного времени, дети выросли. Не появилось теперь желания поработать тренером, менеджером, скаутом?

– Чтобы быть хорошим тренером – нужно жить этим делом. Спорт меняется, хоккей меняется. Раньше были одни упражнения, одна тактика, а сейчас – всё другое. Я не хочу быть каким-то диванным аналитиком, когда сидишь и рассуждаешь, что этот туда побежал, другой — сюда. Нет, надо каждый день быть в теме, анализировать.

Эдуард Кудерметов в московском ЦСКА Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

– А от вас уже ушёл профессиональный взгляд?

– Конечно. А где я могу изучать? У меня и возможности нет как таковой. Допустим, даже в этом году меня полгода не было дома.

– Держите личные связи с людьми из хоккейного мира?

– Общаемся с ветеранами, с людьми из старого «Ак Барса». Созванивались недавно с Михаилом Сарматиным, Алмаз Гарифуллин мне звонил, было дело, Айрат Кадейкин, Дмитрий Ячанов. Все, с кем застал первое наше чемпионство.

– С кем-то из «Ак Барса» нынешних лет не общаетесь? Из команды, руководства.

– Нет, с игроками не знаком, с кем-то из клуба общаюсь, с доктором знаком. А остальных, кто работал при мне, многих уже и нет в живых. Массажист Володя, оператор Марс Кельдиев… Общаюсь с Всеволодом Елфимовым.

– Знакомы с Зинэтулой Билялетдиновым? Поработать с ним, как я понимаю, не успели.

– Верно, я на тот момент уже был в «Металлурге», когда он приехал в первый раз в Казань. Общаться лично – не общались.

Зинэтула Билялетдинов Фото: ХК «Ак Барс»

– В прошлом сезоне Билялетдинов, несмотря на то что отошёл от дел, включался в жизнь команды на правах консультанта. Это не мешало клубу в плане субординации, разделения полномочий?

– Совет от такого мэтра никогда не повредит. Билялетдинов был хорошим игроком, великолепным защитником. Он был завсегдатаем в сборной Виктора Тихонова в те годы, когда почти вся команда собиралась из ЦСКА. Менять клуб отказывался, но при этом Тихонов его всегда вызывал. Это уже о многом говорит.

Как тренер он куда ни придёт – всегда выигрывает. «Динамо» привёл к чемпионству, «Ак Барс» сделал многократным чемпионом. Это настоящий маршал нашего хоккея, живая легенда. И если такой гранд, гуру придёт в раздевалку, даст наставление, это только в плюс. Помешать это никак не может.

– «Ак Барс» сильно изменился после ухода Билялетдинова?

– Я не так много смотрю сейчас хоккей, но из очевидного: при Билялетдинове, конечно, старались аккуратно играть. Ставка на оборону была. Забьёшь — не забьёшь, главное не ошибиться. Не пропустить. У него была система, она годами работала. Защитники выстраивались плотно в средней зоне, а нападающие что-нибудь придумают.

Он как защитник строил тактику команды, чтобы защищаться. У него такое видение. А у нападающих – вот мы с Моисеевым работали, так он больше думал про атаку. Совсем другой хоккей. В этом какое-то противостояние стилей. И здорово, когда сталкиваются разные стили.