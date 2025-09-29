На хардовом супертурнире в столице Китая всё ближе развязка. На кортах появятся и три россиянина.

Мирра рвётся в четвёртый круг Пекина! Ещё сыграют Медведев и Потапова. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на объединённом турнире WTA-1000 и ATP-500 в Пекине. На этих престижных соревнованиях в понедельник должен завершиться третий круг у женщин и полностью состояться четвертьфиналы у мужчин. На корты среди прочих выйдут и три россиянина – Даниил Медведев (третий номер посева), Мирра Андреева (4) и Анастасия Потапова. Причём Даниил померится силами с Александром Зверевым (2). Сыграет свой матч и Янник Синнер (1). Также сразятся в парном разряде Андрей Рублёв и Карен Хачанов.