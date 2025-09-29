Скидки
Онлайн-трансляция Пекина 2025: Мирра Андреева, Медведев, Потапова, Синнер, Швёнтек, Зверев, расписание, сетки, где смотреть

Мирра рвётся в четвёртый круг Пекина! Ещё сыграют Медведев и Потапова. LIVE!
Арина Полуянова Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Пекина-2025
На хардовом супертурнире в столице Китая всё ближе развязка. На кортах появятся и три россиянина.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на объединённом турнире WTA-1000 и ATP-500 в Пекине. На этих престижных соревнованиях в понедельник должен завершиться третий круг у женщин и полностью состояться четвертьфиналы у мужчин. На корты среди прочих выйдут и три россиянина – Даниил Медведев (третий номер посева), Мирра Андреева (4) и Анастасия Потапова. Причём Даниил померится силами с Александром Зверевым (2). Сыграет свой матч и Янник Синнер (1). Также сразятся в парном разряде Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

WTA 1000. Пекин. Сетка
ATP 500. Пекин. Сетка
ATP 500. Пекин. Пары. Сетка
ATP 500. Токио. Сетка
Пекин — парный разряд (м). 1/4 финала
29 сентября 2025, понедельник. 06:00 МСК
Джулиан Кэш
Великобритания
Джулиан Кэш
Ллойд Гласспул
Великобритания
Ллойд Гласспул
Д. Кэш Л. Гласспул
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Пекин (ж). 3-й круг
29 сентября 2025, понедельник. 06:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Джессика Бузас Манейро
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
Пекин (ж). 3-й круг
29 сентября 2025, понедельник. 09:30 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Камила Осорио
Колумбия
Камила Осорио
К. Осорио
Пекин (м). 1/4 финала
29 сентября 2025, понедельник. 09:30 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Токио (м). 1/2 финала
29 сентября 2025, понедельник. 12:00 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Пекин (м). 1/4 финала
29 сентября 2025, понедельник. 15:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Расписание понедельника
Live Даниил Сальников

Россиянин Даниил Медведев справился уже со вторым соперником за турнир и пробился в 1/4 финала. Читайте подробности в нашем обзоре.

01:04 Даниил Сальников

Расписание понедельника

В понедельник на супертурнире в Пекине насыщенная программа. Сыграет очень много топовых теннисистов, в том числе и россияне.

