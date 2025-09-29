Мирра пробилась в 4-й круг Пекина: 18-летняя Андреева повторила достижение Винус Уильямс

Теперь у россиянки столько же побед на «тысячниках» до 19 лет, сколько у американки. А Хачанов и Рублёв без борьбы вышли в парный полуфинал.

В понедельник, 29 сентября, на Открытом чемпионате Китая проходили заключительные матчи третьего круга в женской одиночной сетке. Как и два дня назад, пятая ракетка мира Мирра Андреева, посеянная четвёртой, играла первым запуском. В этот раз её соперницей была испанка Джессика Бузас Манейро, занимающая 48-ю строчку в рейтинге WTA.

Андреева до этого провела лишь один матч на турнире, поскольку, как и все сеяные, имела bye в первом раунде. Во втором круге 18-летняя россиянка одержала уверенную победу над Чжу Линь — 6:2, 6:2. Бузас Манейро вышла в 1/16 финала без потери сета. В стартовом матче испанка повесила «баранку» Жаклин Кристиан (6:4, 6:0), а затем выбила украинку Даяну Ястремскую, 29-ю сеяную (7:5, 6:4).

Год назад Мирра в Пекине дошла до четвертьфинала. После победы во втором круге она заявила, что в этом сезоне намерена превзойти то достижение в столице Китая. Но сначала надо было пройти третий раунд. «В прошлом году я проиграла в четвертьфинале на этом корте. Постараюсь не думать об этом и наслаждаться каждым матчем, который мне доведётся здесь сыграть. И я сделаю всё возможное, чтобы преодолеть барьер четвертьфинала и пройти дальше», — говорила Андреева на корте после выхода в 1/16 финала.

Андреева недостаточно уверенно вошла в игру, и в стартовых геймах небольшой перевес был у Бузас Манейро, которая к тому же действовала первым номером. В третьем гейме испанка взяла подачу соперницы (процент попадания первой у Мирры по итогам партии составил менее 50%), однако следом россиянка прибавила на приёме и ответила обратным брейком — 2:2.

Джессика ошибалась значительно чаще Мирры, и в оставшихся геймах брейк-пойнты были только у нашей теннисистки. В шестом гейме Андреева не воспользовалась двойным шансом на брейк, но на результате это не сказалось. В конце сета Бузас Манейро провалила свой гейм, не взяв ни очка, и партию забрала Андреева — 6:4 за 44 минуты.

В начале второго сета теннисистки не давали друг другу лёгкой жизни. И Андреева, и Бузас Манейро небезуспешно цеплялись на приёме, не раз выходили на «ровно», но геймы оставались за подающей стороной — россиянка подправила первую подачу (62% попадания в этом сете). Ключевым в партии стал четвёртый гейм, в котором рискованные действия испанки не оправдались. Мирра грамотно действовала в обороне, успешно ловила моменты для перехода в атаку и за счёт этого взяла чужую подачу — 3:1.

Россиянка явно была настроена поскорее закончить встречу. Но за победу пришлось посражаться — разгромный счёт не совсем точно отражает происходившее. Шестой гейм оказался самым напряжённым за весь матч. Испанка пыталась остаться в борьбе, но на четвёртом брейк-пойнте дрогнула, и Андреева добилась второго брейка подряд. Подавая на матч при 5:1, Мирра ушла с брейк-пойнта и использовала второй матчбол — 6:4, 6:1 за 1 час 33 минуты.

Так Андреева одержала 40-ю победу в сезоне. А по числу побед на «тысячниках» (и эквивалентных им турнирах) до достижения 19 лет Мирра сравнялась с семикратной чемпионкой ТБШ Винус Уильямс — по 38.

В четвёртом круге Андреева сразится с победительницей матча Майя Джойнт (Австралия) — Сонай Картал (Великобритания).

Также сегодня в третьем круге выступит Анастасия Потапова. А на мужском «пятисотнике», который тоже проходит в Пекине, ожидается яркий четвертьфинал с участием Даниила Медведева и Александра Зверева, которые в 21-й раз сыграют друг с другом.

В мужском парном разряде в четвертьфинале должны были играть Карен Хачанов и Андрей Рублёв. Однако их британские соперники Джулиан Кэш и Ллойд Гласспул снялись до матча, так что россиянам не пришлось выходить на корт. Хачанов и Рублёв без борьбы вышли в 1/2 финала, где сыграют с Бенжаменом Бонзи и Таллоном Грикспором.

Мужской турнир в Пекине закончится 1 октября, а женский — 5 октября. За всеми событиями Открытого чемпионата Китая следите на «Чемпионате».