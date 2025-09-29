Медведеву уже в четвёртом круге достался Алькарас, Рублёву — Джокович. Обзор сетки Шанхая

Если в женском туре уже в разгаре «тысячник» в Пекине, а сразу после него состоится турнир аналогичной категории в Ухани, то мужчины в столице Китая сейчас играют соревнование более низкой категории – ATP-500. «Мастерс» же, аналогом которого по категории в WTA как раз и является «тысячник», пройдет в Шанхае и начнётся в среду, 1 октября, а финал состоится через полторы недели, в воскресенье. Собственно говоря, в основном именно ради окончания этого «Мастерса» в выходные остальные мужские турниры в Азии сдвинуты так, что начинаются и заканчиваются посреди недели.

Это соревнование является самым молодым среди всех «Мастерсов». Три из девяти турниров этой категории ведут свою историю ещё с XIX века (канадский турнир появился в 1881 году, Монте-Карло – в 1896-м, а Цинциннати – в 1899-м), а вот слот в календаре для Шанхая появился только в 2009 году. Тогда произошла масштабная реформа как категорий турниров, так и расписания сезона в целом. Мадридский «Мастерс», сам появившийся незадолго до того, в 2002-м, переехал с осени на весну, сменив покрытие с харда в зале на грунт, Гамбург лишился своего высокого статуса, став «пятисотником», а вторым осенним «Мастерсом» наряду с Парижем вместо Мадрида стал Шанхай. Достаточно долго Шанхай отличался самым быстрым покрытием кортов среди соревнований этой категории и лишь чуть-чуть уступал Итоговому чемпионату ATP, но, согласно последним подсчётам, корты в Цинциннати и Париже сейчас быстрее.

Корты Шанхая Фото: Lintao Zhang/Getty Images

На «Мастерс» приехали все топы, у которых нет травм. Даже 38-летний Новак Джокович, пропустивший в этом году Рим, Торонто и Цинциннати, не стал игнорировать китайский турнир. Правда, сыграет он на нём без подготовки – предыдущим стартом великого серба был US Open, где он дошёл до полуфинала и уступил Карлосу Алькарасу. Здесь с Карлосом Новак может встретиться только в титульном матче, а первым соперником четвёртого сеяного станет либо Марин Чилич, либо Корентен Муте. В третьем круге можно ждать поединка Джоковича с Фрэнсисом Тиафо или Лоренцо Сонего, ну а в четвёртом хочется увидеть игру с Андреем Рублёвым.

У самого Андрея, правда, азиатская серия пока что совсем не складывается. В Ханчжоу он сразу проиграл Валентену Руае – впрочем, француз там выдал роскошный турнир, дойдя в итоге до финала. В Пекине Рублёва на старте выбил Флавио Коболли, про которого подобное сказать нельзя – итальянец уже во втором круге был бит Лёнером Тьеном. С Коболли Андрей может встретиться и в Шанхае, они идут друг на друга в третьем круге. Ну а первым соперником россиянина станет либо выступающий сейчас за Казахстан Александр Шевченко, либо кто-то из квалификации.

В четвертьфинале вся эта компания (точнее, предположительно Джокович или Рублёв) выходит по сетке на Бена Шелтона (шестой сеяный) или Каспера Рууда (11). Разумеется, возможны и другие варианты, но выделять там сейчас особенно некого – хотя раньше и Маттео Берреттини, и Себастьян Корда, и Райлли Опелка были интересными игроками с перспективой и высоким уровнем, а сейчас никто из них даже в число 32 сеяных не попал. Все они находятся в той же части сетки, что и Шелтон с Руудом.

В соседней, нижней части четверти россиян нет, но есть Янник Синнер (2) и Тейлор Фриц (5). Кстати, Фриц может стартовать матчем со Стэном Вавринкой, если тому удастся победить Фабиана Марожана. Чемпион трёх мэйджоров, которому уже 40 лет, не играл на уровне ATP с июльского турнира в Умаге, а китайцы любезно предоставили легенде уайлд-кард. Отметим, что о планах завершить карьеру Стэн до сих пор не говорил, хотя и не входит в топ-100 рейтинга. Дальше по сетке Фриц идёт на Джованни Мпетчи Перрикара (32) и на Хольгера Руне (10), а Синнер может сразиться с Таллоном Грикспором (хотя скорее с Дженсоном Бруксби, поскольку нидерландец не побеждал с середины июля) и с Александром Бубликом (14).

Даниилу Медведеву с жеребьёвкой откровенно не повезло. Россиянин получил 16-й номер посева и на старте встретится с нормальными соперниками – с У Ибином либо с кем-то из квалификации, а затем, скорее всего, с Алехандро Давидович-Фокиной, которого только что победил в Пекине. А вот в 1/8 финала Медведева ждёт одно из двух самых сложных испытаний в нынешнем туре – поединок с Карлосом Алькарасом. Понятно, что обоим сначала нужно дойти до этой стадии, но в том, что испанец это сделает, сомневаться практически не приходится. Так что дело в основном за Даниилом – ну а дальше будем надеяться по крайней мере на интересный поединок.

Карен Хачанов (9) рядом в сетке и может выйти на Алькараса или Медведева в четвертьфинале. Однако сначала Карену нужно победить Стефаноса Циципаса, который хоть и проваливает нынешний сезон, но ведёт у Хачанова 9-1 по личным встречам, выиграв один раз и в этом году. А в четвёртом круге Карену «светит» поединок с Алексом де Минором. Отметим, что россиянин проиграл два матча подряд, так что ему для начала ещё нужно прервать эту небольшую серию неудач.

Карен Хачанов Фото: Emmanuel Wong/Getty Images

Во второй четверти сетки – последней, которую мы ещё не изучили – топ-сеяным является Александр Зверев (3). Его ближайшие соперники среди сеяных – Алекс Михельсен (28), Иржи Легечка (15) или Денис Шаповалов (23). Также в эту четверть попал Феликс Оже-Альяссим (12), для которого это будет первый турнир после выхода в полуфинал US Open. Канадец уже в четвёртом круге может сыграть с Лоренцо Музетти (8), дошедшим на том же «Шлеме» в Нью-Йорке до четвертьфинала. Кстати, и Музетти, и Оже-Альяссим на US Open уступили Яннику Синнеру.