Александр Зверев ругался, швырял ракетку и в 14-й раз уступил Даниилу. А Потапова присоединилась к Мирре в четвёртом круге.

Медведев — в полуфинале Пекина! Он впервые за два года победил на харде игрока из топ-3

В понедельник, 29 сентября, на Открытом чемпионате Китая, проходящем в Пекине, состоялись мужские четвертьфиналы. Закрывал программу дня матч с участием чемпиона US Open 2021 года Даниила Медведева, посеянного под восьмым номером. Медведев, занимающий 18-е место в рейтинге ATP, играл с немцем русского происхождения Александром Зверевым (2), третьей ракеткой мира.

Медведев в первых двух матчах на турнире не потерял ни сета. В этих встречах Даниил выбил из сетки Кэмерона Норри (6:3, 6:4) и Алехандро Давидович-Фокину (6:3, 6:3). Звереву пришлось приложить чуть больше усилий. Лоренцо Сонего в первом круге Александр прошёл без потери партии (6:4, 6:3), а вот с Корентеном Муте пришлось посражаться — 7:5, 3:6, 6:3.

Медведев и Зверев уже в 21-й раз играли друг с другом. С 2016 года они как минимум раз за сезон пересекаются на корте, за исключением 2022-го, когда немец надолго выбыл из строя из-за тяжёлой травмы. Поначалу Александр регулярно побеждал Даниила, победив в пяти из первых шести матчей. Но потом уже россиянин стал регулярно обыгрывать принципиального соперника. Причём в последние годы в этом смысле ничего не изменилось, несмотря на то что Медведев, который уже более двух лет не может завоевать титул, угодил в серьёзный кризис. Россиянин выиграл у Зверева семь из последних восьми встреч, в том числе полуфинал Галле-2025 — 7:6 (7:3), 6:7 (1:7), 6:4. После того матча общий счёт стал 13-7 в пользу Даниила.

Медведев выиграл жеребьёвку и вопреки обыкновению выбрал подачу, а не приём, — сказывается влияние его нового тренера Томаса Юханссона? Несмотря на двойную ошибку в самом начале, россиянин чётко провёл свой гейм. На приёме Даниил смотрелся поинтереснее, чем Зверев в первом гейме, однако тот также удержал подачу — 1:1. У Медведева же первая подача не шла, и в третьем гейме он дал ещё две двойные, но в обменах действовал чисто, избегая ненужного риска. Поэтому в начале матча все очки, которые Зверев взял на приёме, были добыты им исключительно за счёт двойных в исполнении соперника.

Немец не гнушался тактики «подача — выход к сетке», и это сыграло с ним злую шутку. Александр вёл 40:0, потом упустил один из геймболов, пробив смэшем в сетку, а на брейк-пойнте ошибся в обмене, который предложил ему Медведев. Даниил серьёзно рисковал не подтвердить брейк: очередная двойная ошибка, 0:40. Но после этого Зверев снова стал срывать удары, а россиянин очень вовремя стал подавать навылет (два эйса за гейм) и оторвался в счёте — 4:1.

Во второй половине сета оба теннисиста без особых трудностей держали каждый свою подачу. Такой расклад целиком и полностью устраивал Медведева. Зверев же, понимая, что партия вот-вот уплывёт, в последнем гейме не сдержался и швырнул ракетку на корт. Не помогло: Даниил дожал Александра и забрал сет — 6:3 за 39 минут.

В начале второй партии Зверев заметно нервничал, ругался в адрес отца, который одновременно является его тренером, а Медведев, напротив, был расслаблен и спокоен. В силу того, что в предыдущем сете было сыграно нечётное количество геймов, очерёдность подачи изменилась. Это немного помогло немецкому теннисисту — он уже не был в положении догоняющего и регулярно выходил вперёд в счёте, пусть и без брейка.

Первая подача на этом отрезке летела у обоих игроков, так что о брейк-пойнтах, не говоря уже о брейках, речь не шла. В шестом гейме, правда, Медведев после очередной двойной ошибки (уже пятой к тому моменту) столкнулся с небольшими трудностями, но большего, нежели «ровно», сопернику не подарил — 3:3. А ключевым стал седьмой гейм, в котором Даниил использовал второй брейк-пойнт — упорство россиянина на приёме принесло свои результаты. Проиграв важнейшее очко, Зверев вновь в ярости швырнул ракетку на корт, за что получил предупреждение от судьи на вышке.

Под конец Александр совсем развалился, и Медведеву даже подавать на матч не пришлось. Даниил взял свой гейм, а закончил встречу вторым брейком подряд — 6:3, 6:3 за 1 час 23 минуты.

Так Медведев в 14-й раз обыграл Зверева (при семи поражениях) и в 60-й раз вышел в полуфинал на уровне ATP. Он стал шестым теннисистом среди действующих игроков, покоривших этот рубеж, — после Новака Джоковича (197 полуфиналов), Зверева (76), Гаэля Монфиса (73), Марина Чилича (67) и Стэна Вавринки (64). Даниил лишь во второй раз в этом сезоне одолел игрока из первой десятки, причём первая победа была добыта над тем же Зверевым в полуфинале Галле.

Кроме того, Медведев прервал серию поражений от игроков из первой тройки на харде, своём любимом покрытии. После победы над Карлосом Алькарасом в полуфинале US Open 2023 года Даниил потерпел восемь поражений подряд во встречах с топ-3 на харде. Одно поражение на этом отрезке нанёс ему Новак Джокович (в финале того же US Open), три — Алькарас, четыре — Янник Синнер.

В полуфинале Пекина Медведев сразится с Лёнером Тьеном, который прошёл Лоренцо Музетти — 4:6, 6:3, 3:0 (отказ). А другую полуфинальную пару составят Янник Синнер и Алекс де Минор. Австралиец на снятии прошёл Якуба Меншика (уступая 1:4 в первом сете, чех снялся из-за травмы), а итальянец победил Фабиана Марожана — 6:1, 7:5. Во второй партии венгерский теннисист не смог подать на сет.

Помимо снятий Музетти и Меншика, сегодня в Пекине было ещё три подобных случая. На женском «тысячнике», который тоже проходит в этом городе, завершились матчи третьего круга, то есть 1/16 финала. Лоис Буассон отказалась от продолжения борьбы по ходу встречи с Эммой Наварро, когда американка вела 6:2, 1:0, Камила Осорио снялась после «баранки» от Иги Швёнтек, а олимпийская чемпионка Чжэн Циньвэнь, восстановившаяся после травмы, не смогла закончить матч с Линдой Носковой, снявшись при 0:3 в третьем сете.

А если вспомнить, что Карен Хачанов и Андрей Рублёв без борьбы вышли в полуфинал парного турнира, после того как их соперники снялись, то общее число отказов/снятий в этот день составило небывалую величину — шесть!

Кроме того, 59-я ракетка мира Анастасия Потапова играла с турецкой теннисисткой Зейнеп Сёнмез, занимающей 82-е место в мировом рейтинге. Потапова здорово начала и из первых шести геймов забрала пять. Был, правда, скользкий момент в третьем гейме, когда россиянка ушла с двойного брейк-пойнта. С первого раза Анастасия не подала на сет, под ноль отдав свой гейм. Однако вторая попытка оказалась успешной — 6:3 за 36 минут.

Во второй партии Потапова долгое время шла без брейк-пойнтов в своих геймах, так что брейк под ноль, сделанный в пятом гейме, позволил ей комфортно чувствовать себя в концовке. Несмотря на это, Анастасия не подала на матч в 10-м гейме, и Сёнмез сравняла счёт — 5:5. Однако россиянка не расклеилась и быстро довела встречу до победы — 6:3, 7:5 за 1 час 29 минут.

В 1/8 финала Потапова сразится с Линдой Носковой.

Финалистка US Open — 2024 Джессика Пегула (5) одержала драматичную победу в матче с чемпионкой того же турнира 2021 года Эммой Радукану (30). Пегула отдала первый сет, на тай-брейке второй партии отыграла три матчбола, а в решающем сете навесила «баранку» — 3:6, 7:6 (11:9), 6:0 за 2 часа 23 минуты. Теперь Джессику ожидает встреча с украинкой Мартой Костюк (23).

Ранее в этот день в 1/8 финала Пекина вышла Мирра Андреева. О поединке пятой ракетки мира читайте в отдельном материале.

А в Токио в финал вышел первый номер рейтинга ATP Карлос Алькарас. После первого сета в матче с Каспером Руудом наклёвывалась сенсация, однако шестикратный чемпион ТБШ всё же смог одержать волевую победу — 3:6, 6:3, 6:4 за 2 часа 10 минут.

За титул в столице Японии Карлос сразится с Тейлором Фрицем, который совсем недавно одолел его на Кубке Лэйвера. Решающий матч состоится во вторник, 30 сентября. Алькарас в девятый раз подряд сыграет в финале. До него с 1990 года подобного добивались только представители «Большой тройки».

Мужской турнир ATP-500 на Открытом чемпионате Китая завершится в среду, 1 октября, а женский «тысячник» — в воскресенье, 5 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».