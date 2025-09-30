«Даже Соболенко можно обыграть». Интервью с молодой и смелой теннисисткой Полиной Яценко

Полина Яценко – новая молодая звезда в российском теннисе. На прошлой неделе она выиграла свой первый турнир WTA-125, по пути обыграв бывшую первую ракетку мира, а после – рассказала «Чемпионату» о своей теннисной судьбе.

Всё о том, какой путь проходит молодая теннисистка на пути к топ-100. Сама, без крупных спонсоров, переехавшая на машине из Мурманска в Беларусь и тренирующаяся в группе под Минском — в нашем новом интервью.

— Поздравляю тебя с победой в Португалии. Расскажи, как ты попала на этот турнир? Он изначально стоял у тебя в плане или ты по ходу сезона как-то сориентировалась и поехала на него?

— В первую очередь спасибо большое! Вообще, с этим турниром, конечно, целая история. После того, как я выиграла «50-тысячник» [в августе в Оренсе], мне тренер сказал, что потихоньку надо заявляться на турниры посерьёзнее, вдруг попадём. Потому что, он говорил, сейчас форма хорошая и надо играть турниры повыше, там пытаться цепляться.

И я была заявлена одновременно на турнир в Корее [WTA-500 в Сеуле] и в Португалии [WTA-125], они проходили на одной неделе. И так получилось, что я перепутала день снятия [в Португалии]. Думала, что снятие в воскресенье почему-то, а оно было в понедельник. И из-за того что в Корее в альтернативе я была сильно дальше – 13-я, а в Португалии – третья, то решила там, понятное дело, и остаться.

У меня было такое лёгкое предчувствие, что надо ехать в Португалию, потому что мне нравится всегда там играть. Мне и страна нравится, и я в этом году там достаточно неплохо сыграла. Поэтому сильно не расстроилась, что так получилось с Кореей.

Полина Яценко с титулом в Оренсе Фото: Из личного архива Яценко

В Португалии я была до самого последнего момента заявлена в квалификацию, причём очень глубоко. Это меня совсем не смущало, но так получилось, что во Франции на неделе перед этим я сыграла полуфинал одиночки. И мы играли ещё парный финал в субботу, а в воскресенье я уже должна была быть на квалификации в Португалии. Пару поставили на шесть вечера субботы, и мне ещё нужно было долететь до Португалии. Я очень сильно переживала, накручивала себя: если не успею, то что делать? Я ещё немного повредила ногу в полуфинале [во Франции] и думала, как же буду играть. Вроде ничего серьёзного, но мне нужен был день-два, чтобы восстановиться.

И в итоге за час до пары приходит письмо, что всё-таки попала в Португалии в основу. Я была очень счастлива, потому что это было просто как благословение, что всё будет хорошо, там и нога чуть заживёт, и я успею долететь туда. Значит, так и было надо. То есть было, да, предчувствие, что надо ехать в Португалию и там может что-то сложиться. Но, конечно, ощущения, что могу победить, не было.

— Уточнение про «пятисотник» в Сеуле: ты могла пройти в квалификацию, верно?

— Вообще, в итоге я, скорее всего, туда бы не попала. Девочка из моей академии, с которой мы тренируемся, — на тот момент, когда мы были заявлены на турнир, у меня была позиция в рейтинге 301-я, у неё — 306-я. То есть разница — пять мест. Она туда поехала на свой страх и риск и в итоге осталась первой в альтернативе. То есть, скорее всего, я так и не попала бы. Так что всё, что ни делается, — всё к лучшему.

— Титул стал и для тебя, и для твоей команды неожиданностью? Или всё равно тренер понимал, что к этому идёт?

— До турнира мы не загадывали совсем. Но когда вышла сетка, от матча к матчу мы разговаривали про соперниц, и мыслей, что я могу кому-то проиграть, не было. Даже когда играла с Каролиной Плишковой, тренер мне сказал: «Полина, по-хорошему, ты вообще должна с запасом выигрывать. Тут главное не дать задней, не испугаться просто из-за её регалий. Для неё это один из первых турниров в году, а у тебя уже есть сыгранные матчи — преимущество в этом плане на твоей стороне. Поэтому тут всё зависит от твоего желания и настроя».

Каролина Плишкова Фото: Alex Goodlett/Getty Images

— И какой был настрой? Было ли действительно страшно выходить на корт?

— Вообще, до самого выхода на корт я не переживала, была в себе уверена, потому что видела свои результаты и чувствовала, что сейчас в игре.

За полчаса до матча начала чуть-чуть переживать. Но волновалась не из-за того, что играю с Плишковой, а потому, что у меня была не очень хорошая разминка, и я начала переживать, что сама себе могу помешать сегодня. Если уступлю из-за того, что она меня переиграет — окей, но я не хочу проигрывать из-за того, что сама себе помешала. Из-за этого чуть-чуть переживала, но, слава богу, справилась. Хотя именно в матче с ней играла средне. То есть знала, что могу лучше, но такой был день, и это особенно дорого стоит, потому что легко выигрывать, когда ты на коне. А когда во время игры смог совладать с собой, справиться с трудностями — это ещё дороже.

— Ты поднимаешься выше, с попаданием в топ-200 у тебя есть возможность сыграть квалификацию «Шлема» и встретиться с соперницами, стоящими выше в рейтинге. Есть ли у тебя страх пересечься с большими именитыми соперницами? Или у тебя нет авторитетов?

— В целом в теннисе у меня нет, как ты сказала, авторитетов. Потому что со всеми надо играть. Иначе это немножко бессмысленно. То есть даже такие, как Серена Уильямс в своё время, Ига Швёнтек, Арина Соболенко — они всё равно проигрывают. И какими бы они ни были великими, это всё равно обычные люди, которых можно обыграть, если правильно сделать свою работу.

Другое дело, что для этого нужны огромные усилия, и ты сам должен проделать большую работу — это совершенно другой уровень, и я понимаю, что для этого нужно ещё очень много работать, и я, скорее всего, ещё далека от этого. Но сыграть с таким человеком страха нет, наоборот, интересно проверить себя. Тем более таких встреч у меня ещё не было. Я бы с удовольствием поиграла и посмотрела, насколько ещё далека, или, наоборот, вдруг увидела, что на самом деле всё не так далеко, и смотрела бы, над чем дальше работать и в каком направлении двигаться. Но точно бы не выходила с поднятыми лапками и мыслями «я сдаюсь».

— Ещё немного о победе в Португалии: ощутила ли ты разницу в организации этого турнира серии WTA-125 и соревнований ITF, на которых ты раньше играла?

— Конечно! В первую очередь масштабность и число людей, которые задействованы. Там были три физиотерапевта, одна массажистка, три врача. Было очень много волонтёров, медиа на высшем уровне — постоянно создавали контент, разговаривали со всеми, делали смол-токи, рилсы и так далее.

Они [организаторы] очень сильно привлекали внимание зрителей. В этом году смотреть матчи можно было бесплатно. В следующем сезоне, сказали, что билеты уже будут платными, но так привлекают молодёжь и вообще людей, интересующихся теннисом. Так что организация была очень классной. Хотя, на самом деле, есть и другие турниры ITF, где организация тоже очень хорошая, но уступает этому.

— Ощутила ли ты на себе, что победа на турнире серии WTA-125 открывает для спортсмена новые двери? Например, появляется возможность привлечь новых спонсоров или появляются предложения от академий? У тебя было что-то подобное после победы?

— В мою дверь пока ещё никто не стучался (смеётся). До Португалии мне поступило предложение от одной французской академии — приехать туда, потренироваться. По-моему, они мне предложили 15 бесплатных недель. И ещё предлагали играть клубные матчи, которые в Европе достаточно популярны. Получается, ты играешь в течение, допустим, шести дней за клуб, как товарищеские матчи – и тебе за это платят деньги.

Это очень популярно, и многие теннисисты ATP и WTA там играют, потому что, по сути, это занимает не очень много времени, а деньги лишними не бывают. Но я не согласилась на это, потому что пока это не сильно вписывается в мой календарь. А так я открыта.

Но было такое, что огромное число людей написало, поздравило добрым словом. Это очень приятно.

— А как вообще сейчас обстоят дела со спонсорами?

— У меня контракт с фирмой 7/6. Наша российская фирма из Екатеринбурга, с этого года мы начали сотрудничать. Я вообще полностью влюблена в их одежду. Мне безумно нравится, что сама могу выбирать, что носить. Нет такого, как у других компаний, например, что ты должен носить вот одну коллекцию обязательно с такого-то по такое-то время. Нет. Я заказываю, играю в чём хочу, и в этом плане свобода полная.

И у меня ракетки Solinco, это американская фирма. Вообще, на самом деле, ими почти никто не пользуется, но я играю этими ракетками с 10 лет и уже привыкла. С того момента у нас с ними контракт, и как-то он так затянулся.

Я пыталась, пробовала и другие ракетки. Они мне, безусловно, нравились: Yonex, WIlson, Head. Но не понравились настолько, чтобы на них перейти.

Полина Яценко Фото: CALDAS DA RAINHA

— Расскажи, как и когда ты попала в академию в Минске [«Теннис в Солнечном»]. Потому что вариант это не самый популярный среди теннисистов, особенно тех, кто родом не из Беларуси.

— Да, это тоже какая-то такая история, случайность. Мой папа просто увидел статью, что белорусские спортсмены удачно выступили на Tennis Europe. И в этой статье было написано, что они тренируются здесь, в Минске. Мой папа подумал, что в целом это не так далеко от дома, более-менее доступно. Ему понравилось, что здесь можно жить. И лес рядом, и все условия есть. Не надо никуда ездить, тратить на это силы. То есть ты здесь и живёшь, и тренируешься. Свежий воздух. Что ещё нужно? Никаких отвлекающих факторов, городской суеты.

Мы приехали на машине из Мурманска на неделю сначала. Попробовали — мне понравилось. Через месяц приехала на всё лето и потом поехала в школу. И получается, позже, когда учебный год закончился, я уже осталась [в Минске] и после лета тоже. Мы более профессионально начали тренироваться.

— И ты перешла на дистанционное обучение?

— Нет-нет, я наездами. Когда училась, приезжала, сдавала школу экстерном.

— Ты, получается, училась в школе в Мурманске?

— Да, в гимназии №1. У нас такая непростая школа была, то есть учителя… Им не очень нравилось, что я пропускаю. Тем более у меня по детству ещё не было каких-то таких суперрезультатов, и вообще, все до последнего считали, что я просто не хожу в школу, путешествую по миру и отдыхаю. Мои одноклассники до сих пор такого мнения.

Я всё равно хорошо училась, окончила школу с четырьмя четвёрками. До девятого класса была круглой отличницей. У меня сестра с золотой медалью школу окончила, поэтому мне всё время её в пример ставили. Так что я старалась и там, и там успевать.

— И сейчас ты учишься в Воронежской академии спорта, правильно?

— Да. Тоже сдаю сессии. Благодарна, что преподаватели идут навстречу. Так как академия спортивная, относятся с бо́льшим пониманием, чем в школе.

— Как сейчас выглядит твоя команда?

— Я занимаюсь со своим тренером уже девять лет, с Кобзарем Иваном Николаевичем. Но он не мой личный тренер. У нас в группе ещё четыре девочки, которые с ним работают. И мы друг с другом миксуемся.

И тренер по ОФП – Василий Николаевич Жариков. Он тоже тренер академии, не мой личный, но мы с ним занимаемся как в группе, так и, если у него есть время, индивидуально. Но они курируют не только меня. И я каждому из них благодарна за то, какой прогресс у меня есть.

Иван Кобзарь и Полина Яценко Фото: Из личного архива Полины Яценко

— А на турниры ты ездишь с кем-то из наставников?

— Мой тренер по теннису не так часто может ездить на турниры. В этом году мы с ним были только в Египте и Грузии, потому что поехали вчетвером с этими девочками, всей группой. А так за прошлый год он не был со мной ни разу на турнире, у него не было возможности. И так как он главный тренер академии, он не может часто ездить.

Чаще всего я езжу с папой. Сейчас мы все немножечко переделали график, так что, может быть, тренер поедет со мной в октябре на какой-нибудь один турнир. На последних турнирах сейчас я была одна. И папа расстраивается, что пропускает самое интересное.

— И в Португалии тоже одна?

— Да.

— А есть ли у вас в академии психолог? Существует такая культура, что теннисисты занимаются ещё и с психологом?

— У нас в академии именно штатного психолога нет. Но был момент, когда мой тренер организовывал мне сеансы с белорусскими психологами, которые в другой школе спортивной работают. Я ездила к одному. Но это давно было, мне было 14 лет.

Потом он приглашал спортивного психолога к нам в академию, и мы работали. Это был как массовый урок для всех. Такое видение, как, например, играть, когда ведёшь, как не бояться выиграть, какие привычки должны быть на корте.

В своей личной практике я пыталась заниматься с психологами – как со спортивными, так и с обычными. Мне не совсем зашло. Я поняла, что внутри себя уже знаю ответ на какой-то вопрос. Соболенко как-то один раз хорошо сказала – и я придерживаюсь её мнения – что никто, кроме меня, мои проблемы не решит.

Так что послушать мнение со стороны, конечно, можно, но выбор всё равно за тобой, никто за тебя его не сделает.

— Ты рассказывала, что у тебя было что-то вроде выгорания…

— Да, в прошлом году, получается.

— Да, и я хотела подвести к тому, что у тебя в том году не было титулов. Это было связано с твоим эмоциональным состоянием, да?

— Я выиграла турнир в Казахстане [в августе 2023-го]. Первый, получается, турнир ITF W25. На тот момент это ещё был ITF W25. И меня как переклинило! Я думала, мне надо срочно его защитить. Мне надо срочно что-то сыграть, выиграть, чтобы защитить эти очки, вроде как Австралия недалеко по времени. И я заболела на полтора месяца.

В день рождения [10 декабря] в тот год вообще кошмар был. Я проиграла в третьем сете с 4:0 [в полуфинале турнира W25 в Монастире], и на следующий день у меня был день рождения. Я просто пять часов подряд, наверное, плакала. Проснулась – такой «пузырь».

Потом в начале 2024 года была в очень хорошей форме. Мы сделали хорошую базу. Я поехала на турнир в Монастир. Там заболела в финале, но обычно болею долго, поэтому мы с перепугу снялись сразу со всех турниров на месяц вперёд. А я выздоровела за пять дней. И у меня такая депрессия была, что всё пропустила, везде опоздала, уже никого не догоню. И как-то так немножко в негатив ушла: когда я и на соревнованиях играла, ехала с таким неправильным настроем – мол, да, еду, но уже и не надо.

И как-то так по накатанной это всё шло, весь этот негатив. Я считаю, что это всё бесы, и они вот этим питаются, и с этим надо обязательно бороться, потому что это так затягивает, сам не замечаешь. Потом и мир не мил, и вообще — это очень всё грустно.

Потом мы поехали на турниры в Китай. Мне лично было очень тяжело играть, ещё было лето, и как-то так всё не прямо супер получалось. И в тот момент я уже думала, что всё… Не хотела выходить на корт, потому что знала, что мне после будет плохо. И я сильно выгорела.

Я просила, говорю: «Можно, пожалуйста, не буду на турниры ездить? Мне нужна пауза». А тренер и папа мне говорили: «Полина, вот ты сейчас играешь? Отлично. Нам тебя тренировать не надо. Тебе только на турниры ездить и очки забирать». И немножко бессмысленно получалось, что я туда ездила, просто чтобы съездить, потому что морально к ним была не готова. Не знаю, как бы мы поступили сейчас, если бы такое случилось.

Полина Яценко с отцом после победы в Казахстане в сезоне-2023 Фото: Из личного архива Полины Яценко

— А что помогло выбраться из этого состояния?

— Я очень сильно переживала и боялась вот этого турнира в Казахстане [через год, в 2024-м]. Я так хотела его защитить, как-то использовать то, что у меня появился рейтинг, чтобы как-то закрепиться. И когда поняла, что то, чего боялась больше всего, случилось, я осознала, что уже бояться нечего, падать некуда.

А жизнь, она, оказывается, дальше продолжается. Поняла, что обратного пути нет. Ну, работаем дальше, заново, с чистого листа. И, как оказалось, когда ты наводишь в голове порядок, на корте тоже начинает порядок наводиться, и, оказывается, очки не так сложно завоёвывать.

Я потихонечку просто стала обращать внимание на более правильные вещи, устанавливать себе другие ориентиры. Перестала драматизировать, всё отпустила, успокоилась. Каприз закончился. Я пережила и начала делать то, что нужно.

— Так здорово, что получается самой, даже без психологов, к этому прийти. Это редкость. А с чем ты связываешь успехи, которые к тебе приходят в последнее время?

— С правильным настроем и работой. Мне сильно помог мой тренер по ОФП, очень благодарна ему, потому что после той работы, которую с ним провели, я физически очень хорошо себя чувствую на корте. Знаю, что могу три часа играть и выдержу. И когда понимаешь, что у тебя есть определённый запас, это придаёт уверенности. Если что, я точно перебегаю. Сейчас просто подумаю, что мне нужно делать тактически, и знаю, что я это сделаю, потому что выдержу.

И, конечно, поддержка со стороны семьи. Они моя стена и опора. И то, что моя команда в меня верит. Они пережили со мной все эти времена, выдержали меня. И я знаю, что, как бы оно ни было, мы справимся и будем двигаться дальше, потому что мы через это уже один раз прошли — а значит, и ещё раз пройдём.

— Ты сама смотришь теннис?

— Обожаю. Я всегда слежу за всеми вообще турнирами, которые есть.

— Ты такой фанат тенниса, да?

— Да, вместе с родными. Теннис — это дело всей моей семьи. Сестра покупает мне билеты, она, считай, мой менеджер. Папа – он как тренер. Ездит со мной, разминается. Помогает очень сильно мама, всеми молитвами мира молится. Когда домой приезжаю, она за мной так ухаживает, что это придаёт много сил и здоровья. Мы как единый механизм, команда. У меня и папа играет на любительском уровне, сестра в детстве занималась, поэтому нам всем интересно. И я очень люблю «Большие шлемы». Смотрю не только финалы, полуфиналы, а все матчи интересующих игроков, которые мне по стилю нравятся.

Полина Яценко с сестрой Фото: Из личного архива Полины Яценко

— А это какие игроки? За кем следишь, кто интересен?

— Мне безумно нравится игра Джоковича, естественно. У него есть чему поучиться, мягко говоря. Ведущие игроки сейчас: Соболенко, Анисимова, Швёнтек, Гауфф. На них хочется смотреть, потому что у них такой эффектный, хороший теннис, который работает, и поэтому я с удовольствием смотрю всех. Ещё наших теннисистов: Рублёва, Хачанова, Медведева. Девочек тоже: Мирру, Диану. Мне действительно интересно всех смотреть.

— Как ты сама охарактеризуешь свой стиль тенниса?

— Очень хороший вопрос. Я вообще думала, что у меня контратакующий стиль, пока тренер не сказал, что у меня «стиль, как зеркало». Я с ним конкретно не согласна. Мне кажется, он просто со мной давно не ездил. Но я придерживаюсь мнения, что у меня больше контратакующий стиль. Не скажу, что играю с двух ударов. Не скажу, что играю мягко. И держу темп, могу прибавить, если нужно, но всё равно через розыгрыш… Надеюсь, это никак не поможет моим соперникам (смеётся).

— А с кем бы ты могла себя сравнить по стилю?

— Не знаю, честно. Я бы не сказала, что у меня какая-то техника супериндивидуальная, как замах справа у Маяр Шериф или как хватка у Карена Хачанова. У меня такая классическая женская хватка, немного перекрученная – немножко, как у Мирры, немножко, как у Швёнтек, но не настолько. У Гауфф тоже немножко перекрученная.

К кому бы я себя определила — сама не знаю. В целом и не очень хотела бы, потому что кто-то тоже в интервью говорил: «Хочу, чтобы дети хотели играть, как я». И я тоже хочу, чтобы была собой.

— А за кем следила в детстве? Наше поколение, мне кажется, на 100% выросло на Шараповой.

— Да-да! Маша Шарапова, Серена Уильямс – за них обеих болела. Мне было без разницы, кто выиграет, я уже была счастлива. У меня в детстве были теннисные журналы, я вырезала фотографии, в свой теннисный дневник вклеивала, как они справа играют, пыталась вот так визуализировать. Так что, да, у меня было много фотографий.

— Среди топ-теннисисток все довольно закрытые, фокусируются только на своей команде, мало дружат внутри тура. Как с этим обстоят дела у тех, кто только на пути к топ-100? Есть ли дружба и дружишь ли сама с кем-то?

— Ну, это актуально не только в теннисе, но и в жизни. Не так просто найти настоящего друга, своего человека. А в женской дружбе это вообще очень проблематично. И тяжело, если вы друг друга воспринимаете как соперниц. Я, например, не отношусь так к своим друзьям – с ними не соперничаю. То есть у меня свои цели и задачи, и я не воспринимаю их как какую-то преграду. Поэтому, если друзья что-то выигрывают, я за них искренне радуюсь, потому что знаю, чего стоит эта победа.

У меня с этим нет проблем, потому что я в меру открыта. Если ко мне подойдут, что-то попросят – постараюсь как-то посодействовать. Но так как я уже, наверное, прошла какой-то возраст, поняла, что много открываться не нужно. У меня есть близкие, семья, друзья, и я сосредоточена на них. Но я человек не закрытый. Если потренироваться или ещё что-то — без проблем, с удовольствием.

— То есть твои друзья не из теннисной среды?

— Дружба – такое просто слово для меня личное. Много знакомых. У меня действительно много хороших знакомых девчонок. Американка Кэрол Ли – мы недавно были в Португалии, пару месяцев назад играли. Очень сдружились, хорошая девочка. Но не могу назвать её своим лучшим другом, потому что и общались мало, и виделись мало, и у нас ещё нет никакого совместного опыта, прохождения каких-то трудностей. Но я к ней очень хорошо отношусь, с уважением. И буду очень рада её видеть. Поэтому сказать, кто мой друг, сложно. Из тенниса, наверное, и нет прямо такого лучшего друга. Очень много хороших знакомых. Мне кажется, я могу на этом вопросе погореть, чтобы никого не обидеть (смеётся).

— А какие у тебя сейчас планы и цели на оставшийся сезон?

— Я не загадываю, потому что, как обычно получается — ты планируешь, а выходит совсем по-другому. Поэтому ты предполагаешь — бог располагает. Планирую сыграть до конца сезона столько турниров, сколько получится. Конечно, сделаю всё, чтобы максимально реализовать себя на этих турнирах, добиться максимальных результатов. Как оно дальше пойдёт — не знаю, но хотелось бы, конечно, проявить себя полностью, чтобы могла с чистой совестью сказать: «Вот, я сделала всё, у меня к себе претензий нет».

А каких-то целей, например, попасть в основную сетку Австралии до конца года или выиграть ещё WTA-125 – мы такого не ставили, потому что это лишнее давление. Даже когда, например, побеждаю и завтра предстоит снова играть, я в этот вечер никогда не обсуждаю ничего ни с тренером, ни с родителями. Сегодня я отдыхаю, а уже на следующий день буду настраиваться и думать, что мне нужно делать. Понимаю: если не выполню все цели, которые перед собой ставлю, то расстроюсь. Берём пример с прошлого года. Точно планирую вернуться на турниры в середине октября. Но конкретного плана пока нет.