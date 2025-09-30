На хардовом супертурнире в столице Китая всё ближе развязка. На кортах появятся и три россиянина.

Хачанов с Рублёвым рвутся в финал Пекина! Ещё сыграют Медведев и Синнер. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на объединённом турнире WTA-1000 и ATP-500 в Пекине. На этих престижных соревнованиях во вторник должны начаться матчи четвёртого круга у женщин и полностью состояться полуфиналы у мужчин. На корты среди прочих выйдет и россиянин Даниил Медведев (восьмой номер посева), который померится силами с американцем Лёнером Тьеном. Другую пару составили итальянец Янник Синнер (1) и австралиец Алекс де Минор (8). Также за место в финале парного разряда сразятся Андрей Рублёв и Карен Хачанов.