Хачанов с Рублёвым рвутся в финал Пекина! Ещё сыграют Медведев и Синнер. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на объединённом турнире WTA-1000 и ATP-500 в Пекине. На этих престижных соревнованиях во вторник должны начаться матчи четвёртого круга у женщин и полностью состояться полуфиналы у мужчин. На корты среди прочих выйдет и россиянин Даниил Медведев (восьмой номер посева), который померится силами с американцем Лёнером Тьеном. Другую пару составили итальянец Янник Синнер (1) и австралиец Алекс де Минор (8). Также за место в финале парного разряда сразятся Андрей Рублёв и Карен Хачанов.
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
Очень важной победы добился Даниил Медведев над 3-й ракеткой мира Александром Зверевым. Читайте подробности в нашем обзоре.
Игровой день накануне растянулся на много часов. Читайте подробности в нашем лайве.
Расписание вторника
Во вторник на супертурнире в Пекине насыщенная программа. Сыграет очень много топовых теннисистов, в том числе и россияне.
- 30 сентября 2025
-
01:00
-
00:54
-
00:44
- 29 сентября 2025
-
23:59
-
23:51
-
23:40
-
23:30
-
22:57
-
21:53
-
21:15
-
20:59
-
20:50
-
20:45
-
19:51
-
19:47
-
19:36
-
18:56
-
18:48
-
18:39
-
17:55
-
17:51
-
17:45
-
17:14
-
16:56
-
16:40
-
16:24
-
16:12
-
16:09
-
15:55
-
15:55
-
15:51
-
15:40
-
15:40
-
15:32
-
15:13