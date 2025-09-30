Скидки
Все новости
Главная Теннис Статьи

Онлайн-трансляция Пекина 2025: Медведев, Синнер, Рублёв, Хачанов, Алькарас, Фриц, де Минор, Тьен, расписание, сетки, где смотреть

Хачанов с Рублёвым рвутся в финал Пекина! Ещё сыграют Медведев и Синнер. LIVE!
Арина Полуянова Даниил Сальников
,
Карен Хачанов и Андрей Рублёв
Комментарии
На хардовом супертурнире в столице Китая всё ближе развязка. На кортах появятся и три россиянина.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на объединённом турнире WTA-1000 и ATP-500 в Пекине. На этих престижных соревнованиях во вторник должны начаться матчи четвёртого круга у женщин и полностью состояться полуфиналы у мужчин. На корты среди прочих выйдет и россиянин Даниил Медведев (восьмой номер посева), который померится силами с американцем Лёнером Тьеном. Другую пару составили итальянец Янник Синнер (1) и австралиец Алекс де Минор (8). Также за место в финале парного разряда сразятся Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

WTA 1000. Пекин. Сетка
ATP 500. Пекин. Сетка
ATP 500. Пекин. Пары. Сетка
ATP 500. Токио. Сетка
Пекин — парный разряд (м). 1/2 финала
30 сентября 2025, вторник. 07:00 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Бенжамен Бонзи
Франция
Бенжамен Бонзи
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Б. Бонзи Т. Грикспор
Пекин (м). 1/2 финала
30 сентября 2025, вторник. 09:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Пекин (м). 1/2 финала
30 сентября 2025, вторник. 12:00 МСК
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Токио (м). Финал
30 сентября 2025, вторник. 12:00 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Расписание вторника
Live Даниил Сальников

Очень важной победы добился Даниил Медведев над 3-й ракеткой мира Александром Зверевым. Читайте подробности в нашем обзоре.

01:06 Даниил Сальников

Расписание вторника

Во вторник на супертурнире в Пекине насыщенная программа. Сыграет очень много топовых теннисистов, в том числе и россияне.

