Какая драма! Медведев снялся с почти выигранного полуфинала — его накрыли судороги

Сегодня, 30 сентября, на Открытом чемпионате Китая прошли мужские финалы. В «нижнем» полуфинале встретились чемпион US Open — 2021 Даниил Медведев, посеянный под восьмым номером, и 19-летний американец Лёнер Тьен, занимающий 52-ю строчку в рейтинге ATP. Медведев, располагающийся на 18-м месте в мировой классификации, в четвертьфинале уверенно обыграл своего старого знакомого Александра Зверева (6:3, 6:3), а Тьен прошёл Лоренцо Музетти, после того как итальянец снялся, уступая 0:3 в третьем сете.

Первая встреча Медведева с Тьеном закончилась печально для Даниила. Юный американец обыграл опытного соперника во втором круге Australian Open — 2025. Матч, закончившийся со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7), растянулся почти на пять часов и закончился в три часа ночи по местному времени.

«У меня хороший настрой. Но меня ждёт непростой соперник. Он может очень неплохо играть. Он молодой и выступает выше своего рейтинга. Здесь он одолел хороших игроков. Мы с ним тренировались до турнира, он там тоже круто играл. Мы провели непростой тренировочный сет. Я ожидаю тяжёлую борьбу и надеюсь, что смогу показать хороший теннис», — сказал Медведев после выхода в полуфинал Пекина.

Как и в четвертьфинале, Медведев выиграл жеребьёвку и выбрал подачу. В первом же гейме у россиянина возникли неприятности: Тьен неплохо принимал, и после его ударов Даниил ошибался. Американец тоже не был идеален, однако в обменах средней продолжительности превосходил соперника и с третьего брейк-пойнта взял его подачу. После этого Тьен подтвердил брейк — Медведев на приёме добрался до «ровно», но не более того.

Даниил стал чуть больше рисковать, однако, увы, и в третьем гейме упустил подачу. Он был близок к тому, чтобы отыграть тройной брейк-пойнт, но на последнем мяче смэшем с хафкорта по диагонали запулил в коридор.

Медведев оказался в сложной ситуации — 0:3 с двумя брейками. И постепенно, шаг за шагом восстановил равенство в счёте! Один брейк Даниил отыграл сразу же, потом принялся забирать и свои геймы. Украшением всей партии стал затяжной восьмой гейм, взятый россиянином с четвёртого брейк-пойнта. Оба теннисиста демонстрировали отличное движение по корту, принимали правильные решения в большинстве случаев, и исход отдельных розыгрышей решали мелочи.

В схожем ключе проходил и 10-й гейм, в котором у Медведева был даже сетбол на приёме. На этом важном мяче россиянину немного не хватило точности (аут по длине), и Тьен сравнял счёт — 5:5. Россиянин был явно против, чтобы сет заканчивался тай-брейком, и делом обозначил свои намерения. Даниил под ноль отподавал в 11-м гейме, а в 12-м дожал соперника, хотя тот начал с 30:0 на подаче. Американец не выдержал постоянного прессинга со стороны Медведева и не взял больше ни одного очка, закончив банальной двойной ошибкой — 7:5 в пользу россиянина за 1 час 8 минут.

Даниил Медведев Фото: Emmanuel Wong/Getty Images

В начале второй партии Медведев выглядел уверенно, несмотря на слабый процент попадания первой подачи — чуть более 50. Россиянин в своих геймах переигрывал соперника в обменах и обеспечил себе комфортное положение благодаря раннему брейку, который удалось подтвердить — 3:0.

Казалось, проблем у Даниила в этом сете не будет. Но во второй половине партии они всё же возникли, да ещё какие. В седьмом гейме он впервые в этом матче допустил двойную ошибку, не избежал ещё нескольких неточностей и потерял подачу. В следующем гейме Тьен наошибался, и Медведев сделал второй брейк, после чего ему предстояло подавать на матч при 5:3. Но и тут россиянин оказал ответную любезность, подарив несколько очков своими неточностями.

В начале 10-го гейма Медведев ошибся в розыгрыше из 37 ударов. Россиянин пожаловался на боль в левой руке, и к нему ненадолго выбежал физиотерапевт.

Тьен в этом гейме удачно отподавал и сравнял счёт — 5:5. В 11-м гейме Медведев ушёл с тройного брейк-пойнта, однако после «ровно» американец дожал его, после чего со второго сетбола подал на партию — 7:5 за 57 минут.

Перед решающим сетом Медведев ненадолго ушёл с корта. В начале партии у него начались судороги. Даниил уже не мог как следует двигаться по корту и только прихрамывал. Судья на вышке вынес россиянину предупреждение за нежелание бороться, тот вызвал супервайзера.

Медведев: «Ты хочешь, чтобы я снялся?»

Судья: «Я хочу, чтобы ты играл в теннис».

Медведев: «Я надеюсь, что через пару минут меня отпустят судороги».

Борьбы в этом сете как таковой не было. Тьен забирал гейм за геймом, пользуясь физическими проблемами Медведева. После 0:4 россиянин снялся, а его соперник вышел в финал — 5:7, 7:5, 4:0 (отказ).

Тьен в возрасте 19 лет 9 месяцев стал третьим самым молодым финалистом турнира ATP в этом сезоне. Моложе были Якуб Меншик (19 лет 6 месяцев) в Майами и Жоао Фонсека (18 лет 5 месяцев) в Буэнос-Айресе. Лёнер впервые в карьере выступит в финале на уровне ATP. Благодаря сегодняшней победе он впервые станет 36-й ракеткой мира (а если победит в финале, то заберётся на 32-ю строчку, гарантирующую посев на «Шлемах»).

Тренером американца является его знаменитый соотечественник Майкл Чанг, который, напомним, до сих пор остаётся самым молодым чемпионом ТБШ в мужском одиночном разряде. Вероятно, его рекорд ещё очень и очень долго не будет побит. «Ролан Гаррос» 1989 года Чанг выиграл в возрасте 17 лет 3 месяцев.

За титул Тьен сразится со второй ракеткой мира Янником Синнером. Итальянец победил в полуфинале Алекса де Минора — 6:3, 4:6, 6:2 за 2 часа 22 минуты. Австралиец впервые за пять лет смог взять сет у четырёхкратного чемпиона ТБШ, но всё же потерпел 11-е поражение в 11 матчах с ним.

Кроме того, Синнер стал пятым игроком в истории, который не менее девяти раз подряд вышел в финал на хардовых турнирах.

В парном турнире в Пекине прошли полуфинальные матчи. Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу в противостоянии с Бенжаменом Бонзи и Таллоном Грикспором. Россияне начали с брейка, которого хватило для победы в первом сете. Упустить перевес Хачанов и Рублёв могли разве что в восьмом гейме, когда выиграли решающее очко на подаче. 10-й гейм Карен и Андрей взяли под ноль — 6:4. Во второй партии они ещё быстрее добились успеха, выиграв пять геймов из первых шести. Подавая на матч, Хачанов и Рублёв ушли с двойного брейк-пойнта — 6:4, 6:2 за 1 час 2 минуты.

Хачанов и Рублёв вышли в пятый совместный финал в карьере. Из предыдущих четырёх они выиграли один — на «Мастерсе» в Мадриде в 2023 году. За титул Пекина Карен и Андрей сразятся с финном Харри Хелиоваарой и британцем Генри Паттеном, третьими сеяными.

А на другом «пятисотнике», который проходит в Токио, состоялся финал. Первая ракетка мира Карлос Алькарас играл с американцем Тейлором Фрицем. Испанец вёл в личном противостоянии со счётом 3-1, но последний матч, состоявшийся на Кубке Лэйвера, выиграл американец.

Алькарас не без проблем взял первый сет, уже во втором гейме отыграв брейк-пойнт. Потом, правда, брейк-пойнты были только у испанца, и после брейка в девятом гейме Карлос подал на сет — 6:4 за 48 минут. При этом по ходу партии он успел ещё и с судьёй повздорить. Арбитр выписал предупреждение за затяжку времени на подаче, и во время одного из переходов Алькарас высказал своё недовольство по этому поводу: «Ты считаешь нормальным, что я заканчиваю розыгрыш у сетки и даже не успеваю взять мяч, чтобы подать? Очевидно, ты никогда в жизни не играл в теннис!»

Карлос Алькарас спорит с судьёй Фото: Кадр из трансляции

Между партиями Фриц из-за проблем с левой ногой брал медицинский перерыв. Алькарас быстро оторвался в счёте (5:1), с первой попытки не подал на матч, однако в 10-м гейме справился с задачей — 6:4, 6:4 за 1 час 32 минуты. Испанец завоевал восьмой титул в сезоне — по этому показателю он безоговорочный лидер — и 24-й в карьере. В этом году Карлос одержал уже 67 побед, 13 из которых — над представителями первой десятки.

В среду, 1 октября, на женском «тысячнике», который тоже проходит в Пекине, состоятся заключительные матчи четвёртого раунда. Выйти в 1/4 финала попробуют Мирра Андреева и Анастасия Потапова, а их соперницами будут Сонай Картал и Линда Носкова соответственно.

Мужской финал Пекина с участием Тьена и Синнера состоится в среду, 1 октября, женский — в воскресенье, 5 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».