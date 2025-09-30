«Кто ты такой, чтобы решать за меня?» Разбор скандала в матче Даниила Медведева в Пекине

18-я ракетка мира Даниил Медведев на отказе уступил американцу Лёнеру Тьену (7:5, 5:7, 0:4) в полуфинале «пятисотника» в Пекине. В девятом гейме второго сета Даниил подавал на матч, но позволил Тьену сделать брейк и вырвать победу в сете.

Уже тогда Медведев испытывал боли в руке и судороги, в связи с чем вызывал на корт врача. Проблемы россиянина на старте третьего сета лишь усугубились. Тьен легко переигрывал соперника, который не мог выступать в полную силу.

Медведев старался оставаться на корте, даже когда ему досаждали судороги. Всё-таки существовала вероятность, что они в какой-то момент пройдут. Однако судья на вышке из Египта Адель Нур такую стратегию Даниила не оценил и выдал ему предупреждение за нежелание бороться во втором гейме третьего сета на подаче Тьена.

Медведев сразу же вступил в словесный конфликт с рефери. Даниил вызвал на корт супервайзера: «Если я скажу что-то плохое, меня дисквалифицируют, но что я должен сказать этому парню? Не надо ничего сейчас говорить, не надо, я сейчас с ним общаюсь». Супервайзер ответил, что он тоже не знает и что они могут уточнить у судьи на вышке, почему он выдал предупреждение.

Даниил Медведев вызывал на корт врача из-за болей во время матча с Лёнером Тьеном Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Адель Нур сказал следующее: «Я вижу, что он чувствует себя не очень хорошо». Медведев разозлился: «Почему ты говоришь?» Судья продолжал свою реплику: «Я знаю, что он плохо себя чувствует, но он не двинулся на приёме». Даниила это взбесило ещё больше: «То есть ты бы предпочёл, чтобы я снялся? Скажи на камеру – ты предпочитаешь, чтобы игроки снимались?». Нур возразил: «Мы должны показывать это хорошо».

Медведев: «Ладно, может, после того, как я поговорю с тобой 10 минут, я начну достаточно стараться. Я стараюсь изо всех сил, так какого чёрта я «недостаточно стараюсь»? Я вам говорю, что стараюсь изо всех сил – а кто ты такой, чтобы решать за меня? Кто ты такой? Как тебя зовут? Окей, почему ты решаешь, достаточно ли я стараюсь?»

После попытки супервайзера разрядить ситуацию Даниил вновь вскипел: «Я не буду продолжать… Если я хочу сделать что-то плохое, то я не могу – меня дисквалифицируют. Почему каждый судья в мире пытается меня запугать? После US Open я стараюсь хорошо себя вести, а этот парень вот так поступает. И я должен хорошо себя вести? Почему вы пытаетесь меня запугать?»

Даниил затем вернулся в игру, отдал гейм на подаче Тьена и ещё какое-то время оставался на корте, однако судороги не прошли, и при 0:4 ему пришлось сняться. Максимально обидный поворот для Медведева, но после матча теннисист отреагировал на него достаточно спокойно.

«Что случилось во второй половине второго сета – начали сказываться психология или судороги? Скорее психологическое. Так бывает сейчас, такой период был непростой, однако шаг за шагом всё становится лучше. Сегодня до конца мозги не позволили доиграть, и потом пошли судороги, поэтому бывает. Ничего. В следующий раз, надеюсь, такого не будет. Самочувствие сейчас уже в порядке? Средне, но лучше, чем было на корте. Хотя ходить могу. Однако в раздевалке первые пять минут после матча тяжело было. Сейчас сойдёт.

Странное решение судьи. Потому что, если переводить дословно, это звучит как «правило лучшего усилия». То есть ты должен прикладывать своё лучшее усилие, когда [находишься] на корте. Я прикладывал максимально лучшее. Не мог ходить, поэтому мне было тяжело сдвигаться с места. Тогда поменяйте название правила. Как ему и сказал на корте – прикладывал свои лучшие усилия. Не знаю, на US Open было то же самое: не очень себя вёл весь матч, но там и так был матчбол. А какие-то решения против меня – зачем? Если бы он дал [Бенжамену] Бонзи пробить ещё раз со второй подачи, я бы, скорее всего, ошибся и матча бы не было дальше. И тут то же самое: зачем этим заниматься, не знаю», — приводит слова Медведева Sports.ru.

Лёнер Тьен второй раз в сезоне победил Медведева – ранее он выбил его во втором круге Australian Open. 19-летний американец впервые вышел в финал турнира ATP, где сразится со второй ракеткой мира Янником Синнером. Тьен поднимется на рекордное в карьере 36-е место в рейтинге, а в случае победы над Синнером станет 32-й ракеткой мира.

Лёнер после матча поддержал Медведева.

«Поправляйся скорее, Даниил», — написал на камере американец.

Лёнер Тьен поддержал Даниила Медведева после травмы в Пекине Фото: Кадр из трансляции

Реакция Тьена была нормальной в сложившейся ситуации. Медведев заслуживал поддержки, которую ему предоставило теннисное сообщество, посчитавшее предупреждение за нежелание бороться абсолютно лишним решением рефери.

«Жаль Медведева, которому пришлось сняться в третьем сете матча с Тьеном, потому что он едва мог двигаться. Судья на вышке вынес ему предупреждение за отказ от участия в поединке. Лицо россиянина говорит само за себя. Несмотря на снятие с соревнований из-за судорог, неделя для Медведева выдалась очень удачной. Есть основания верить в его возвращение», — написал в соцсетях испанский журналист Хосе Морон.

«Абсолютно драматичная сцена в Пекине. Медведев снимается с матча, в котором вёл 7:5, 5:3. Ещё одно разочарование для Даниила в этом непростом сезоне», — отметил обозреватель Жозе Моргаду.

«Неудачный финиш для Медведева. Желаем Даниилу скорейшего выздоровления!» — написал аккаунт Tennis Channel.