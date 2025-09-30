Скидки
Теннис Статьи

Пекин-2025: Мирра Андреева и Сонай Картал, расклад перед матчем, рейтинг, сетка, результаты, расписание, статистика, где смотреть

«Маленькая дерзкая Мирра» — звезда Пекина. Поможет ли любовь фанатов выйти в 1/4 финала?
Анна Агапова
Мирра Андреева и Сонай Картал
Аудио-версия:
Комментарии
18-летняя россиянка уже выиграла 40 матчей за сезон. Впереди — поединок с Сонай Картал.

В столице Китая уже достиг экватора женский «тысячник». В рамках четвёртого круга мы увидим поединок пятой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой и представительницы Великобритании Сонай Картал, занимающей 81-ю строчку рейтинга. Рассказываем, чего ждать от предстоящей встречи и в какой форме к ней подошли спортсменки.

Мирра Андреева

18-летняя россиянка проводит сейчас лучший сезон в своей карьере. Она уже успела взять два «тысячника» — в Дубае и Индиан-Уэллсе, где в финале победила первую ракетку мира Арину Соболенко. На «Ролан Гаррос» и Уимблдоне Мирра дошла до четвертьфинала, на Открытом чемпионате Австралии выбыла в четвёртом круге, а на US Open — в третьем.

В прошлом году на турнире в Пекине россиянка вышла в четвертьфинал. В текущем сезоне у неё есть все шансы, чтобы превзойти это достижение. Начало уже было положено. Посеянная под четвёртым номером Мирра вступила в борьбу со второго круга. В соперницах у неё оказалась 31-летняя китаянка Чжу Линь, получившая уайлд-кард на домашний турнир. Андреева уверенно победила со счётом 6:2, 6:2 за 1 час 18 минут.

В следующем круге теннисистку ждала испанка Джессика Бузас Манейро (40-я ракетка мира). Но и здесь россиянка справилась без особых вопросов. Она выиграла матч, отдав всего пять геймов — 6:4, 6:1. Так Мирра одержала 40-ю победу в сезоне. А по количеству побед на «тысячниках» (и на эквивалентных им турнирах) до достижения 19 лет она сравнялась с семикратной чемпионкой ТБШ Винус Уильямс — у обеих по 38.

У Андреевой сложились особенные отношения с публикой в Пекине. Она признаётся, что болельщики в Китае — одни из лучших в мире: «Честно говоря, когда меня поддерживает столько людей, я никогда не чувствую давления. Ощущаю только дополнительную силу, которая со мной на корте. Спасибо вам, ребята, за поддержку. Всегда здорово играть перед вами. Вы одни из лучших болельщиков в мире, очень меня мотивируете. Спасибо», — отметила Мирра в интервью на корте после матча.

Интересно, что китайские болельщики даже дали ей уникальное прозвище, ведь теннисистка стала поистине любимицей публики. В переводе оно означает «Маленькая дерзкая Мирра». Андреева с улыбкой сказала, что ей понравилось. Кроме того, россиянку буквально завалили подарками: подарили пять популярных игрушек Лабубу, а ещё — фишку для казино с её фотографией по центру.

Сонай Картал

23-летняя британка не так давно выступает на уровне WTA, однако уже может похвастать одним титулом и несколькими победами над теннисистками из топ-30. В 2024 году она завоевала трофей WTA-250 в Монастире, а перед этим в первом круге Уимблдона сенсационно выиграла у румынки Сораны Кырсти (на тот момент 30-й ракетки мира), хотя сама находилась на 290-й строчке рейтинга. За следующее полгода Картал совершила большой прорыв — с 89-го места переместилась на рекордное для себя 44-е в июле 2025-го, но сейчас занимает 81-ю позицию.

Кроме того, в этом сезоне Сонай впервые в карьере добралась до четвёртого круга на ТБШ — на Уимблдоне, причём тогда на старте она в трёх сетах победила чемпионку «Ролан Гаррос» Елену Остапенко — 7:5, 2:6, 6:2.

Помимо этого, британка дважды обыгрывала Дарью Касаткину (20-е место в рейтинге) — на домашнем «пятисотнике» в Лондоне и на текущем турнире в Пекине. В Лондоне Касаткина уступила в трёхсетовом поединке — 1:6, 6:3, 3:6, а вот в столице Китая Картал хватило двух партий, одну из которых она забрала с «баранкой» — 6:3, 6:0.

На пути к четвёртому кругу «тысячника» в Пекине Сонай победила также американку Алисию Паркс — 6:3, 6:2 — и юную представительницу Австралии Майю Джойнт — 6:3, 6:2, которая в этом сезоне ярко ворвалась в топ-50.

С Миррой Андреевой теннисистка не встречалась ни разу. Поэтому россиянке нужно быть максимально сосредоточенной. К тому же британка недавно признавалась в интервью, что находится в хорошей физической форме. Однако Мирра может противопоставить этому агрессивный стиль игры и грамотные атаки. Над ними она сейчас работает со своим тренером. Более того, Андреевой нравится играть в Пекине — для неё здесь комфортные условия: медленные корты и тяжёлые мячи с высоким отскоком. Этими подробностями она поделилась на пресс-конференции после победы над китаянкой Чжу Линь во втором круге: «Мне нравится, когда мяч летит немного тяжелее. У тебя появляется больше времени, чтобы подумать и что-то создать на корте. Для меня эти условия великолепны. Я люблю играть в Китае».

WTA-1000. Пекин. Сетка

Турнир в Пекине завершится в воскресенье, 5 октября. За всеми событиями и успехами россиян следите на «Чемпионате».

Все новости

