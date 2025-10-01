«Это больше, чем ментальные проблемы». Интервью с Сервара после 10 лет работы с Медведевым

Сегодня, 1 октября, Даниил Медведев мог играть в финале турнира в Пекине с Янником Синнером. Российский теннисист подавал на матч в полуфинале с Лёнером Тьеном, но в итоге снялся в третьем сете из-за судорог.

Экс первая ракетка мира продолжает поиск себя и своего лучшего тенниса. Помогает ему теперь в этом новый тренерский штаб в лице Томаса Юханссона и Рохана Гётцке. Они пришли на смену Жилю Сервара, который проработал с Медведевым 10 лет и сделал из теннисиста с неправильной техникой чемпиона турнира «Большого шлема» и первую ракетку мира.

Мы поговорили с Жилем и обсудили причины резкого кризиса Медведева в этом сезоне, психологию и будущее теннисиста.

— Жиль, прошёл месяц после расставания с Даниилом. Что-то изменилось в ваших мыслях за этот месяц?

— То же самое, что сказал месяц назад, ха-ха. Это было потрясающее время. Я действительно желаю ему самого лучшего, как и себе. Жизнь продолжается после 10 лет потрясающих отношений, переживаний, приключений и успеха. Я благодарен богу и жизни, что у меня появился шанс быть важным человеком в жизни Даниила, стать частью его побед. Это начало чего-то нового для нас обоих.

— С того момента, как решили прекратить сотрудничество, был хоть один день, когда вы пожалели об этом?

— Нет, это было на 100% верное решение и для меня, и для него. Если начинаешь сомневаться, это не даёт возможности двигаться дальше. Это был лучший момент для нас обоих, чтобы в теннисе пойти другими путями. Иначе мы могли бы застрять в прошлом. А застревать нельзя ― это очень важно. Для наших карьер было необходимо ощутить свободу от наших отношений и переживаний. Но, повторюсь, мы прошли через многое, и для меня это честь.

Даниил Медведев и Жиль Сервара Фото: Andy Cheung/Getty Images

— Какие мысли были в вашей голове, когда вы вели этот разговор с Медведевым о прекращении сотрудничества после US Open?

— Первая мысль была ясной — это был микс счастья и грусти. Грусть из-за того, что наше приключение закончилось. А счастье потому, что я испытал облегчение. Мы остановились в нужный момент.

***

— В декабре 2024 года мы делали с вами интервью, в котором вы сказали: «Чувствую, что добьёмся чего-то большого в 2025-м». Перед Australian Open сам Даниил тоже назвал предсезонку лучшей в карьере. А в итоге мы получили худший за много лет сезон. Почему?

— Отлично помню и то интервью, и то ощущение после предсезонки. Я думал: «Вау, мы реально отлично поработали». И по-прежнему считаю, что та подготовка была отличной и одной из лучших. Тогда в команде ещё был Жиль Симон. Мне показалось, что мы наконец-то нашли правильный баланс между нами. Почему ничего не получилось? Невозможно контролировать всё. Невозможно контролировать разум и те вещи, которые сидят внутри нас. У меня нет ответа на твой вопрос — это невозможно. Это был тяжёлый сезон для самого Даниила. Мы не смогли изменить эту энергию и динамику. Как тренер я чувствовал, что отдаю всё, что моя энергия не изменилась, что мы делаем хорошую работу. Но причины такого сезона находятся за пределами тренировок, за пределами корта. Это те вещи, с которыми может справиться только сам Даня. И я знаю, что он этим занимается. Он по-прежнему хочет развиваться, хочет выбраться из этой ситуации. Я желаю ему с этим справиться и уверен, что он справится.

— Сразу после завершения работы с Даниилом вы сказали, что вам пришлось восстанавливать теннис Медведева из-за работы с Жилем Симоном, что при нём началась стагнация. Что имели в виду?

— Каждый раз, когда добавляешь кого-то в свою команду, ты должен найти баланс между командой и игроком, найти нужную энергию, потому что она меняется. Отношения в команде тоже меняются. Команда сразу приобретает другое лицо. И с этим не так легко справиться. Всё это сказалось.

Но я воспринял это как вызов. Думал только о том, как улучшить результаты Даниила, как сделать свою работу лучше. Так было и в этом сезоне, когда я задумался, что нам надо прекратить работу. Потому что после турнира в Галле я был очень воодушевлён. Думал, что нас ждёт чудесный Уимблдон, что мы сумели изменить динамику. Однако потом случился вылет с Уимблдона, поражение от Муте в Вашингтоне, и я подумал: «Дерьмо! Мы были на правильном пути…» Ведь Даниил реально вложил много сил во все эти матчи, которые должен был выиграть, но не дожал. И после этого я впервые задумался, что нам нужно что-то менять в отношениях друг с другом.

— Но если всё-таки вернуться к Симону. Его приглашение в команду было ошибкой?

— С одной стороны, это могло принести хорошие вещи, дать толчок для развития. В этом и была цель этого сотрудничества. С другой – это принесло непростые вещи в команду, и динамика была нарушена. Но я не считаю, что нам не стоило этого делать. Это не было ошибкой. Приглашение Симона не стало главной причиной этого непростого сезона.

Даниил Медведев и Жиль Сервара Фото: Jean Catuffe/Getty Images

— В этом сезоне Медведев не закрыл много игр, в которых подавал на победу в матче. Это психология и менталка?

— Менталка включает в себя слишком много вещей, поэтому очень тяжело ответить на этот вопрос. Я бы сказал, что это что-то невидимое, что не даёт Даниилу играть в свой лучший теннис прямо сейчас. То, о чём ты говоришь, происходило слишком часто в этом году. И оказало большое влияние на текущий сезон. Ведь мы знаем, что Медведев может найти свою лучшую форму в любой момент, если он уверен в себе. В такие моменты он находит магию. Поэтому, если бы он закрыл тот матч с Тьеном в Австралии, мы вполне могли увидеть его в финале турнира. То же самое было с Муте в Вашингтоне, с Бонзи на Уимблдоне и на US Open. Да даже сейчас на турнирах в Ханчжоу и Пекине.

Я бы не называл это ментальной проблемой. Это что-то большее. Я бы сказал, что это человеческий фактор. Даниил столкнулся с проблемами, которые касаются характера, а не являются теннисными. Только он может понять — с чем именно. Даниил сейчас похож на человека, который взбирается на гору, а перед ним препятствие в виде пожара. И нужно как-то преодолеть этот пожар, чтобы достичь вершины. Так и Медведеву нужно с этим справиться, чтобы снова стать тем, кем он был.

— Это не депрессия?

— Нет, я не хочу бросаться такими словами. Это просто жизнь. Мы все через это проходим и в итоге становимся сильнее. Уверен, Даниил тоже с этим справится. Он поменял команду. Это новый этап для него. Я уверен, что вместе они найдут новую энергию, чтобы достичь всего, чего он уже достигал. Буду очень сильно болеть за него, за новую команду. Мне хочется верить, что он справится со всеми проблемами, а время покажет, будет ли так. Но у меня есть уверенность, что будет.

Даниил Медведев Фото: Lintao Zhang/Getty Images

— Откуда она?

— Я знаю и вижу, что Даниил по-прежнему мотивирован. Он правда хочет вернуться на свой уровень, хочет снова бороться за «Шлемы» и выигрывать их. Я уверен, что он найдёт выход из этого лабиринта. В любой момент Даниил может снова превратиться в метеорит, как это было в Роттердаме в 2023-м, где мы тоже столкнулись с очень тяжёлым моментом (Даниил выиграл тогда в финале у Янника Синнера — 5:7, 6:2, 6:2. — Прим. «Чемпионата»).

— Если бы была возможность изменить что-нибудь в работе в течение этого сезона, вы бы что-то изменили?

— Не думаю. В этом году мы перепробовали почти всё. Я бы ничего не менял. Мы правда старались. И Даниил, и я. Если бы была возможность, я бы вернулся в конец 2023 года. Вот там бы я кое-что поменял. Может быть, два года назад мне стоило кое-что изменить в своём подходе к тренерству, стать лучше. Это могло бы помочь, а могло бы и не помочь. Но я думаю об этом время от времени.

***

— Вы помогали Даниилу с выбором нового тренера?

— Мы много это обсуждали. Я высказал ему свои мысли. Думаю, он сделал классный выбор, назначив Томаса Юханссона. Томас ― хороший тренер и человек. Он многое знает о теннисе и тренерской доле. Я желаю им всего наилучшего.

— Что новый штаб может привнести в игру Медведева?

— С самого начала мы работали над тем, чтобы Даниил был смелым и наглым, когда ему это нужно. И сейчас это нужно в его игру вернуть. Он не должен сомневаться в своих ударах, идти вперёд, не бояться. Это соревнование с самим собой. Даниил не должен много думать о последующем ударе, потому что это вызывает сомнения.

— 10 лет вы работали с Даниилом. Как оба изменились за это время?

— Время пролетело очень быстро. В 2018-м он выиграл свой первый турнир, а потом несколько месяцев не выигрывал ничего. Следом мы привлекли Франциску в качестве психолога, и это очень помогло Даниилу вырасти и по-человечески, и по-теннисному. Мы поймали правильную динамику, он вошёл в топ-20. Тогда он начал выигрывать каждый матч, который мог выиграть. И я понял, что Даниил может любое давление превратить в плюс для себя. Я такого никогда не видел в своей жизни и действительно поверил, что вместе мы сможем достичь великих вещей. И что самое важное, он сам перестал сомневаться в этом.

Конечно, моя жизнь изменилась. Но сам я почти не изменился. Я всегда считал, что самое важное ― полностью раскрыть свой потенциал. Моя цель ― достичь этого как тренер и всегда помогать достичь того же игроку.

— Назовёте главные счастливые моменты, которые вы пережили с Даниилом, и главные разочарования?

— Если говорить о самом грустном моменте, то это поражение от Синнера в финале Australian Open – 2024. Всё тоже могло быть иначе. Как и в матче с Рафой за два года до этого.

Что касается счастья, то каждый раз, когда мы вместе были на корте, это было наслаждение. Да, это не всегда было легко, как ты понимаешь, ха-ха. Например, этим летом было тяжело, но я всё равно наслаждался. Для меня было кайфом общаться с ним каждый день, обсуждать теннис и жизнь. Мы не тренировались, мы жили на корте. Почти каждый день приносил мне позитивные эмоции.

Хорошо запомнил матч с Крайиновичем на Australian Open в 2021 году, когда я покинул стадион. Это было непросто, один из тяжелейших моментов в наших отношениях. Когда покидал корт, я сказал: «Я верю в тебя, верю, что ты выиграешь, ты сможешь». Если бы он проиграл тот матч, всё могло бы пойти по другому пути. Но нам удалось победить, хоть и было очень нервно (Медведев тогда выиграл со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:0. — Прим. «Чемпионата»).

И, конечно, победа на US Open [в 2021 году]. Это были сумасшедшие эмоции. Если быть честным, я пришёл из ниоткуда, если оглядываться на мою карьеру и жизнь. Обо мне никто не знал. Помню, когда Даниил победил Новака Джоковича в Нью-Йорке, я посмотрел на небо и подумал: «Неважно, что было, что случится в будущем – мы это сделали». Нечто особенное, что я запомню на всю жизнь.