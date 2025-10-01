Скидки
Теннис Статьи

Онлайн-трансляция Пекина 2025: Мирра Андреева, Потапова, Синнер, Носкова, Рублёв, Хачанов, Тьен, расписание, сетки, где смотреть

Хачанов и Рублёв бьются за парный титул Пекина! Ещё сыграют Мирра и Потапова. LIVE!
Арина Полуянова Даниил Сальников
,
Онлайн-трансляция Пекина-2025
Комментарии
На хардовом супертурнире в столице Китая всё ближе развязка. На кортах появятся и четыре россиянина.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на объединённом турнире WTA-1000 и ATP-500 в Пекине. На этих престижных соревнованиях в среду должны завершиться матчи четвёртого круга у женщин и состояться финалы у мужчин – в одиночке и паре. На корты среди прочих выйдут и две россиянки – Мирра Андреева (четвёртый номер посева) и Анастасия Потапова. Они сыграют с Сонай Картал и Линдой Носковой. Также в парном разряде за титул сразятся Андрей Рублёв и Карен Хачанов. А финал в одиночке разыграют Янник Синнер (1) и Лёнер Тьен.

WTA 1000. Пекин. Сетка
ATP 500. Пекин. Сетка
ATP 500. Пекин. Пары. Сетка
Пекин — парный разряд (м). Финал
01 октября 2025, среда. 06:30 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Харри Хелиёваара
Финляндия
Харри Хелиёваара
Генри Паттен
Великобритания
Генри Паттен
Х. Хелиёваара Г. Паттен
Пекин (м). Финал
01 октября 2025, среда. 09:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Пекин (ж). 4-й круг
01 октября 2025, среда. 09:30 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
         
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Пекин (ж). 4-й круг
01 октября 2025, среда. 11:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Сонай Картал
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал
Расписание среды
Live Даниил Сальников

Неудачей завершился накануне полуфинал Даниила Медведева с Лёнером Тьеном. Россиянин вёл 7:5, 5:3, но не сумел довести поединок до конца и проиграл 8 геймов подряд, после чего снялся. Подробности читайте в нашем обзоре.

01:06 Даниил Сальников

Игровой день накануне растянулся на много часов. Читайте подробности в нашем лайве.

01:05 Даниил Сальников

Расписание среды

В среду на супертурнире в Пекине насыщенная программа. Сыграет очень много топовых теннисистов, в том числе и россияне.

Комментарии
