На хардовом супертурнире в столице Китая всё ближе развязка. На кортах появятся и четыре россиянина.

Хачанов и Рублёв бьются за парный титул Пекина! Ещё сыграют Мирра и Потапова. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на объединённом турнире WTA-1000 и ATP-500 в Пекине. На этих престижных соревнованиях в среду должны завершиться матчи четвёртого круга у женщин и состояться финалы у мужчин – в одиночке и паре. На корты среди прочих выйдут и две россиянки – Мирра Андреева (четвёртый номер посева) и Анастасия Потапова. Они сыграют с Сонай Картал и Линдой Носковой. Также в парном разряде за титул сразятся Андрей Рублёв и Карен Хачанов. А финал в одиночке разыграют Янник Синнер (1) и Лёнер Тьен.