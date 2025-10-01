Хачанов и Рублёв бьются за парный титул Пекина! Ещё сыграют Мирра и Потапова. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на объединённом турнире WTA-1000 и ATP-500 в Пекине. На этих престижных соревнованиях в среду должны завершиться матчи четвёртого круга у женщин и состояться финалы у мужчин – в одиночке и паре. На корты среди прочих выйдут и две россиянки – Мирра Андреева (четвёртый номер посева) и Анастасия Потапова. Они сыграют с Сонай Картал и Линдой Носковой. Также в парном разряде за титул сразятся Андрей Рублёв и Карен Хачанов. А финал в одиночке разыграют Янник Синнер (1) и Лёнер Тьен.
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
Неудачей завершился накануне полуфинал Даниила Медведева с Лёнером Тьеном. Россиянин вёл 7:5, 5:3, но не сумел довести поединок до конца и проиграл 8 геймов подряд, после чего снялся. Подробности читайте в нашем обзоре.
Игровой день накануне растянулся на много часов. Читайте подробности в нашем лайве.
Расписание среды
В среду на супертурнире в Пекине насыщенная программа. Сыграет очень много топовых теннисистов, в том числе и россияне.
- 1 октября 2025
-
00:56
-
00:32
-
00:12
- 30 сентября 2025
-
23:51
-
23:40
-
23:19
-
22:53
-
22:35
-
22:21
-
21:57
-
21:51
-
21:21
-
21:07
-
20:45
-
20:31
-
19:52
-
19:40
-
19:28
-
19:20
-
18:54
-
18:37
-
18:14
-
18:11
-
17:55
-
17:47
-
17:47
-
17:36
-
17:24
-
17:14
-
16:55
-
16:44
-
16:29
-
16:25
-
16:13
-
16:00