Мирра в Пекине сенсационно проиграла 81-й ракетке. Та впервые одолела теннисистку топ-5

1 октября, на Открытом чемпионате Китая проходили заключительные встречи четвёртого круга в женской одиночной сетке. До этой стадии дошли две российские теннисистки, и обе они выступали сегодня. 59-я ракетка мира Анастасия Потапова играла с 20-летней чешкой Линдой Носковой, посеянной под 26-м номером.

Потапова в первых матчах на турнире не потеряла ни партии в матчах с Катержиной Синяковой, 21-й сеяной Викторией Мбоко и Зейнеп Сёнмез, а Носкова в третьем круге прошла олимпийскую чемпионку Чжэн Циньвэнь — 6:4, 3:6, 3:0 (отказ).

Ранее Потапова и Носкова дважды встречались на корте. В квалификации первого турнира в Аделаиде в 2023 году победила чешка – 6:3, 6:2, а в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025 сильнее оказалась россиянка – 5:7, 6:1, 7:5. Сегодня Анастасия вновь потерпела поражение.

Первый сет Потапова провела крайне неудачно с точки зрения действий на подаче. Процент попадания первой у неё составил всего 32, и с таким показателем сложно было на что-то рассчитывать. Анастасия позволила сопернице сделать три брейка подряд, а сама лишь раз взяла чужой гейм. В восьмом гейме Носкова подала на партию — 6:2 за 32 минуты.

Во втором сете Потапова прибавила, но для победы этого, увы, не хватило. Анастасия дважды отыгрывала отставание в брейк, а после девятого гейма, снова отдав подачу, из-за проблем с правым плечом запросила медицинский перерыв.

Медицинский перерыв Анастасии Потаповой Фото: Кадр из трансляции

Россиянка сражалась до конца, однако 10-й гейм стал последним. Носкова отыграла все четыре брейк-пойнта и со второго матчбола подала на матч — 6:2, 6:4 за 1 час 24 минуты.

Пятая ракетка мира Мирра Андреева (4) вышла на корт с британкой Сонай Картал, 81-м номером рейтинга WTA. Обе теннисистки не потеряли ни партии в предыдущих матчах на турнире. Андреева, имевшая bye в первом круге, выбила затем Чжу Линь и Джессику Бузас Манейро, а Картал одержала победы во встречах с Алисией Паркс, Дарьей Касаткиной — экс-россиянка получила «баранку» — и Майей Джойнт.

Перед матчем шансы оценивались как 79 на 21 в пользу Мирры, однако первый сет проходил в равной борьбе. Невысокая (163 см), но при этом крепкая британка с внушительной мускулатурой мощно подавала с хорошим процентом попадания первой (70%), и у Андреевой не всегда находился ответ на это. Даже в таких условиях россиянка, не раз радовавшая классным бэкхендом, могла взять подачу соперницы, но упустила двойной брейк-пойнт в третьем гейме.

Партия плавно катилась к тай-брейку, однако в 12-м гейме у Андреевой случился провал. Всё началось на первом мяче, на котором Картал невероятным ударом попала в угол корта за спину сопернице. Потом Мирра допустила двойную ошибку (уже третью в матче), сорвала ещё два удара и, не взяв ни одного очка, потеряла сет — 7:5 в пользу британки за 50 минут.

Сонай Картал Фото: Emmanuel Wong/Getty Images

Здорово, что юную россиянку не сломила неудачная концовка — вторую партию она начала с брейка, первого для себя в матче. Потерять перевес Андреева могла лишь однажды, в четвёртом гейме, но в критический момент включила бэкхенд и ушла с брейк-пойнта. Картал же этот сет провела в целом слабее предыдущего, собрав всего четыре активно выигранных очка. В седьмом гейме Мирра ещё раз взяла её подачу, а потом подала на партию — 6:2 за 37 минут.

В решающем сете, как и в первой партии, большого преимущества ни у кого не было. Картал ни в чём не уступала Андреевой, несмотря на то что соперница в рейтинге находится гораздо выше. Более того, единственный брейк-пойнт на этом отрезке был как раз у британки, однако россиянка отыгралась за счёт подачи; в то же время Мирра забирала свои геймы с меньшими потерями, чем Сонай — свои.

В 11-м гейме Андреевой буквально пары миллиметров не хватило до брейка. Картал на брейк-пойнте на втором мяче играла осторожно, вдруг перешла в атаку — и попала в линию. Британка удержала подачу, а в следующем гейме добилась победы в матче. На первом матчболе Сонай закинула свечу вышедшей к сетке сопернице, но не попала в корт, а на втором Мирра ошиблась. Победа Картал – 7:5, 2:6, 7:5 за 2 часа 27 минут.

Сонай впервые нанесла поражение теннисистке из первой пятёрки, так что пока это её крупнейшая победа в карьере. В сетке Пекина наших не осталось — Мирра и другие теннисистки, закончившие выступления в столице Китая, теперь готовятся к «тысячнику» в Ухане, который пройдёт с 6 по 12 октября.

В четвертьфинале Картал вышла как раз на Носкову, обидчицу Потаповой.

Также в Пекине состоялся финал мужского «пятисотника», в котором вторая ракетка мира Янник Синнер (1) играл с 19-летним американцем Лёнером Тьеном, выбившим в полуфинале Даниила Медведева.

Предстартовые расклады говорили явно не в пользу Тьена, 52-й ракетки мира. Он проводил первый финал на уровне ATP, и сенсации не случилось. Синнер побил оппонента по всем статьям — 6:2, 6:2 за 1 час 14 минут. Первый сет итальянец выиграл, не подарив Тьену ни одного брейк-пойнта, а во второй партии отыграл оба и также дважды взял его подачу. За весь матч Янник 10 раз подал навылет, допустив лишь одну двойную ошибку, а у Лёнера не оказалось ни одного эйса при шести двойных. Синнер завоевал третий титул в сезоне и 21-й – в карьере.

«Лёнер, поздравляю тебя и твою команду, вы проводите отличный год. Желаю тебе хорошего его завершения — и надеюсь ещё делить с тобой корт. И спасибо моей команде за работу и поддержку. Спасибо всем, кто не был со мной здесь, но смотрел матч по телевизору. Продолжаем работать. Посмотрим, как сложится концовка этого сезона. И вернусь в Пекин через год», — сказал Синнер после матча.

«Это была замечательная неделя. Мне здесь очень понравилось. Всё было замечательно, с тех пор как я приехал в Китай. Я здесь впервые. Пытаюсь всё впитать. Пока что всё просто потрясающе. Я очень рад. Все так гостеприимны. Я очень благодарен всем вам. Поздравляю Янника с отличной неделей и очередным титулом. Было здорово разделить с тобой сегодня корт. Удачи в оставшейся части сезона», — сказал Тьен.

А в парном финале Пекина Карен Хачанов и Андрей Рублёв сражались с финном Харри Хелиёваарой и британцем Генри Паттеном, третьими сеяными. Россияне шли на второй совместный титул (после «Мастерса» в Мадриде в 2023 году), но в итоге остановились в шаге от трофея.

Первый сет остался за Хачановым и Рублёвым. У них был отличный процент попадания первой подачи (79%) и на первом мяче россияне отдали лишь одно очко из 19. Благодаря брейку, сделанному на решающем очке (при 40:40) в седьмом гейме, Карен и Андрей в 10-м гейме подали на партию — 6:4.

Однако второй сет россияне проиграли. После 3:3 Карен и Андрей отдали три гейма подряд. В восьмом гейме они, подавая, не смогли взять решающее очко, а потом их соперники подали на партию — и опять на решающем очке. На тай-брейке до 10 очков, который играется вместо третьего сета, Хелиёваара и Паттен также были чуть сильнее и завоевали трофей — 4:6, 6:3, [10:8].

Всё внимание по-прежнему на Китай, где в первой половине октября пройдёт «Мастерс» в Шанхае — соревнования в основной сетке уже начались.