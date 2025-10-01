Кузнецову хотят ввести в Зал славы! Она может попасть туда вместе с Федерером и дель Потро

Международный Зал теннисной славы в Ньюпорте назвал номинантов 2026 года. Претендентами на включение в элитный клуб стали россиянка Светлана Кузнецова, швейцарец Роджер Федерер и аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.

Ранее в Зал славы были включены три представителя России:



Марат Сафин (2016);

Евгений Кафельников (2019);

Мария Шарапова (2025).

У Кузнецовой есть все шансы составить им компанию и стать четвёртой в этом списке.

Кузнецова — чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 и US Open — 2009, бывшая вторая ракетка мира и обладательница 18 титулов WTA в одиночном разряде и ещё 16 — в парном. Мало кто из теннисисток в новейшей истории способен похвастать сопоставимыми достижениям.

Не существовало никаких сомнений в целесообразности номинирования Светланы в Зал славы, но пришлось соблюсти правило. Должно было пройти пять лет с момента завершения карьеры спортсменки. Последний матч в WTA-туре Кузнецова провела в июне 2021 года на Уимблдоне, так что теперь она соответствует критериям для включения в Зал славы в 2026-м.

Светлана Кузнецова Фото: Mike Hewitt/Getty Images

К слову, легендарный 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер находится в аналогичной ситуации. Его, как и Кузнецову, номинировали при первой же возможности. Роджер формально ушёл из тенниса на выставочном Кубке Лэйвера в 2022 году, однако его последний официальный матч в ATP-туре приходится на Уимблдон сезоном ранее.

У дель Потро не совсем похожий случай. Хуан-Мартин в последний раз выходил на корт в феврале 2022 года на турнире категории 250 в Буэнос-Айресе, но это было нечто вроде прощания. Фактически аргентинец из-за травм не играет на уровне ATP-тура с середины сезона-2019. Именно дель Потро пока выглядит аутсайдером гонки за включение в Зал славы. В этом году туда попали Мария Шарапова, а также легендарные игроки парного разряда Боб и Майк Брайаны. «Третьим лишним» оказался ещё один «парник» Даниэль Нестор, участь которого рискует повторить Хуан-Мартин.

Роджер Федерер и Хуан-Мартин дель Потро — претенденты на включение в Зал славы Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Голосовать за кандидатов будет комиссия из 140 журналистов, историков и членов Зала славы. Болельщики также скажут своё слово, однако оно не очень весомое. К результатам голосования комиссии будут добавлены процентные пункты – 3% за первое место, 2% за второе и 1% — за третье. Всего для включения в Зал славы нужно набрать 75%, подавляющую часть которых способны предоставить те самые авторитетные личности. Голосование уже стартовало и продлится до пятницы, 10 октября.

Можно не сомневаться, что Федерер точно будет введён в Зал славы в следующем году. Каковы шансы Кузнецовой? Очень хорошие. Уж точно повыше, чем у дель Потро, который, как упоминалось ранее, выглядит несколько лишним в компании Роджера и Светланы. Если сравнивать исключительно теннисные заслуги, то Кузнецова в женском туре добилась большего, чем аргентинец в мужском. В первую очередь это касается количества взятых «Шлемов» и максимальной позиции в мировом рейтинге за карьеру. Но лишь время покажет, пройдёт ли Кузнецова отбор. Со 100-процентной гарантией утверждать пока ничего не будем, а лишь пожелаем Светлане удачи в процессе голосования.