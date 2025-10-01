Мирра и Диана впервые отобрались на Итоговый! Будет на турнире и ещё россиянка

Конец сезона всё ближе, а это означает, что постепенно проясняется состав участниц Итогового чемпионата WTA, который пройдёт в Эр-Рияде с 1 по 8 ноября. Мирра Андреева, первая ракетка России в одиночном рейтинге, пока не обеспечила себе место на турнире, хотя у неё есть неплохие шансы сделать это в ближайшие недели. В одиночной гонке, учитывающей результаты с начала сезона-2025, 18-летняя Андреева идёт седьмой.

Зато уже известно, что Мирра и её напарница Диана Шнайдер сыграют в парной сетке на турнире в столице Саудовской Аравии. Российский дуэт неудачно выступил на «тысячнике», который в эти дни проходит в Пекине. Андреева-младшая и Шнайдер, посеянные под пятым номером, в первом же круге выбыли из сетки. Несмотря на это, они квалифицировались на Итоговый турнир — впервые в карьере. Это стало ясно после того, как американка Айша Мухаммад и Деми Схурс, также сражающиеся за места в итоговой восьмёрке, проиграли во втором круге Присцилле Хон и Каролине Муховой. Мирра и Диана идут пятыми в гонке и из восьмёрки уже не выпадут.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер — участницы Итогового-2025 Фото: x.com/WTA

До лета 2024 года Андреева и Шнайдер никогда не играли вместе в паре. Несмотря на это, россиянки с листа взяли серебро Олимпиады в Париже. Рейтинговых очков за второе место на Играх они не получили, но в разрезе сезона-2025 это не имеет значения, так как баллы в любом случае уже сгорели бы.

В этом году Мирра и Диана завоевали два совместных титула. В марте они победили в Майами, получив за это 1000 очков — в соответствии с категорией супертурнира. А в январе стали лучшими на «пятисотнике» в Брисбене. До финалов «Шлемов» наш тандем пока не добирался, однако в целом девушки стабильно выступали на мэйджорах. За полуфиналы Australian Open и «Ролан Гаррос» Андреева и Шнайдер заработали по 780 очков, за 1/4 финала US Open — 430, за третий круг (то есть 1/8 финала) Уимблдона — 240.

Таким образом, на Итоговом чемпионате WTA в этом году выступят как минимум три россиянки. Помимо Мирры и Дианы, это Вероника Кудерметова, первая ракетка страны в парном разряде. Кудерметова и её бельгийская напарница Элисе Мертенс отобрались на Итоговый чуть раньше, в сентябре. Определённые шансы квалифицироваться есть и у Александры Пановой, выступающей с китаянкой Го Ханьюй. А вот у других наших соотечественниц остаются лишь умозрительные шансы. После Пекина до Итогового можно заработать максимум 2250 очков, да и то такая сумма наберётся только в случае четырёх титулов подряд.

Календарь WTA в сезоне-2025

Чемпионская гонка WTA. Парный разряд. Положение на 1 октября

Курсивом выделены пары, уже отобравшиеся на турнир.

1. Сара Эррани/Жасмин Паолини (обе — Италия) — 6340 очков

2. Тэйлор Таунсенд (США)/Катержина Синякова (Чехия) — 6290

3. Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) — 5388

4. Элисе Мертенс (Бельгия)/Вероника Кудерметова (Россия) — 4968

5. Диана Шнайдер/Мирра Андреева (обе — Россия) — 4661

6. Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Елена Остапенко (Латвия) — 4116

7. Айша Мухаммад (США)/Деми Схурс (Нидерланды) — 3538

8. Тимя Бабош (Венгрия)/Луиза Стефани (Бразилия) — 3315

9. Александра Панова (Россия)/Го Ханьюй (Китай) — 2701

...15. Сорана Кырстя (Румыния)/Анна Калинская (Россия) — 1460

...17. Ирина Хромачёва (Россия)/Анна Данилина (Казахстан) — 1319

...20. Николь Меликар-Мартинес (США)/Людмила Самсонова (Россия) — 1203

Напомним, в прошлом году Кудерметова-старшая также играла на Итоговом в паре, но тогда Вероника и Чань Хаочин (Китайский Тайбэй) уступили в полуфинале. А до этого россиянки дважды подряд брали престижный трофей: в 2022-м сильнейшими стали Кудерметова и Мертенс, а в 2023-м — Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд, которым тогда было 39 и 35 лет соответственно.

Все российские чемпионки Итогового турнира