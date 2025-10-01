Синнер может стать 1-м перед «Мастерсом» в Париже. Что ему нужно, чтобы обойти Алькараса?

На этой неделе два сильнейших теннисиста в мире, Карлос Алькарас и Янник Синнер, синхронно завоевали титулы на «пятисотниках» в Азии. Итальянец покорил Пекин, в финале которого в 2023-м впервые в карьере победил Даниила Медведева (до того россиянин вёл 6-0 по личным встречам), а в 2024-м проиграл титульный матч как раз Алькарасу за три с лишним часа. Карлос же на этот раз отправился в Токио, где ранее не выступал, и достаточно уверенно пришёл там к победе, отдав лишь один сет – Касперу Рууду в полуфинале.

Однако после триумфа Алькараса в Японии стало известно, что он не полетит на «Мастерс» в Шанхае. Синнер, которому предстоит защищать там титул, пропускать турнир не намерен. Карлос объяснил свой отказ проблемами со здоровьем, не уточнив, о чём именно речь. Да, он подвернул ногу в первом же матче в Токио, однако не только доиграл этот поединок, но и одержал после этого ещё четыре победы за пять дней, так что вряд ли то повреждение настолько серьёзно.

Возможно, в какой-то степени это лишь предлог, поскольку на пресс-конференции после победы в Японии Алькарас пожаловался на плотное расписание и слишком большое количество обязательных турниров в календаре. Карлос возьмёт паузу на пару недель, а 16 или 17 октября выйдет на корт в Саудовской Аравии в рамках выставочного турнира Six Kings Slam. Видимо, Алькарас нравится местным шейхам больше, чем Янник Синнер, выигравший это соревнование в прошлом году, поскольку испанцу дали bye на старте, то есть выход в полуфинал без игры, а итальянцу – нет. Второй bye получил Новак Джокович (в 2024-м они были у Джоковича и Рафаэля Надаля). Чемпион этого турнира получит $ 6 млн, а остальные пять участников – по $ 1,5 млн. Рейтинговые очки там, конечно, не предусмотрены.

А мы перейдём как раз к рейтингу. Поскольку Синнер защищает в Шанхае титул, прибавить очки по итогам «Мастерса» он не сможет – в лучшем для него случае останется при своих. Сейчас у Янника 10 950 очков, а у Карлоса – 11 540. Испанец теряет 200 очков за прошлогодний четвертьфинал, то есть у него останется 11 340 очков. Соответственно, разрыв по итогам Шанхая будет составлять минимум 390 очков (а максимум – 1380, если итальянец вдруг проиграет первый же матч).

Карлос Алькарас Фото: Из личного архива Карлоса Алькараса

Сразу после Six Kings Slam (этот выставочный турнир проходит на одной неделе с тремя соревнованиями ATP-250) состоятся «пятисотники» в Вене и Базеле. На австрийский старт заявлен в том числе Синнер, а вот Алькарас заявку на участие в турнирах той недели не подавал. Таким образом, если Карлос не попросит предоставить ему уайлд-кард в Базель или Вену, возможные титулы Янника в Шанхае и Вене вернут его на первую строчку рейтинга – тогда он окажется на 110 очков впереди испанца.

Впрочем, если это и произойдёт, то лишь на одну неделю. Сразу после Вены и Базеля начинается «Мастерс» в Париже, после которого Карлос в любом случае будет первым. Почему так? В прошлом году Синнер после Шанхая сыграл только на Итоговом чемпионате ATP, зато набрал там максимум очков – 1500. Алькарас тогда приехал на парижский «Мастерс», но там выступил ещё хуже, чем в Шанхае, уступив Уго Умберу уже в третьем круге и заработав всего 100 очков. На Итоговом же он не вышел из группы, получив 200 очков за одну победу (над Андреем Рублёвым).

И здесь есть нюанс — очки за Итоговый турнир вычитаются сразу после «Мастерса» в Париже. Именно поэтому при любом раскладе в Турин, где сейчас проводится Итоговый, Карлос поедет в ранге первой ракетки мира. Даже если он не наберёт ни одного очка, то 110 (максимально возможное преимущество Янника после Вены) + 100 (очки испанца за Париж-2024) + 200 (его очки за Турин-2024) + 1000 (возможные очки Синнера за победу в Париже) = 1410, а у Янника «сгорят» 1500 очков за Итоговый.

Минимум очков у Синнера после Минимум очков у Алькараса после Максимум очков у Синнера после Максимум очков у Алькараса после Шанхая – 9960 Шанхая – 11 340 Шанхая – 10 950 Шанхая – 11 340 Вены – 9960 Вены/Базеля – 11 340 Вены – 11 450 Вены/Базеля – 11 840 Парижа – 8460 Парижа – 11 040 Парижа – 10 950 Парижа – 12 540

Конечно, вопрос о том, кто завершит сезон первой ракеткой, ещё не решён – если Синнер будет побеждать везде, а Алькарас толком ничего не покажет, то Янник его обгонит. Однако в Чемпионской гонке Карлос впереди аж на 2590 очков, и именно столько итальянцу нужно отыграть, чтобы быть первым по итогам года. При этом максимум очков, который он может набрать на оставшихся турнирах – 4000 (по 1000 в Шанхае и в Париже, 500 в Вене и 1500 – в Турине).

Янник Синнер Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Отметим, что в случае победы в Шанхае Янник опередит Даниила Медведева по количеству титулов на харде. Выиграв Пекин, он уже оказался впереди россиянина по общему количеству трофеев на всех покрытиях (21 против 20), а на харде у них сейчас равенство – по 18. Даниил взял ещё по одному турниру на траве и грунте, а у Янника есть один грунтовый титул и два травяных. У Карлоса же 24 трофея, но распределение гораздо более равномерное: девять на харде, 11 на грунте и четыре – на траве. При этом в зале, где пройдёт концовка сезона, Алькарас пока что выиграл лишь один турнир – Роттердам-2025.