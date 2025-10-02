Собрали ключевые достижения теннисистки, её первый комментарий и реакцию важных для этой истории людей.

«Это как «Оскар». У Светланы Кузнецовой есть всё, чтобы попасть в Зал теннисной славы

Второй год подряд случается большое для российского тенниса событие: вновь нашего спортсмена номинируют на попадание в Зал теннисной славы! В 2025-м этот шанс получила Мария Шарапова, а в 2026-м – Светлана Кузнецова.

Пока идёт голосование болельщиков – оно продлится до 10 октября. Для отбора теннисисту – Светлане Кузнецовой, а также номинированным вместе с ней Роджеру Федереру и Хуан-Мартину дель Потро – нужно набрать 75% голосов от экспертов и теннисных зрителей.

Проголосовать за включение россиянки Светланы Кузнецовой в Зал славы тенниса в 2026 году можно по ссылке при подтверждении электронного адреса.

Сама Светлана в социальных сетях отреагировала на такое знаменательное событие.

«Друзья, писать этот пост для меня невероятно волнительно. Я несколько раз начинала заново, потому что слова кажутся слишком простыми для таких эмоций. Но я постараюсь.

Сегодня тот самый день. Меня номинировали в Международный зал теннисной славы!

Я безмерно счастлива и благодарна за эту высочайшую оценку моих многолетних трудов. Всей моей жизни, которую я целиком и полностью отдала корту.

В моей карьере было столько незабываемых моментов: победы на турнирах «Большого шлема», триумфы на Кубке Федерации в составе сборной и титулы на престижнейших турнирах серии Masters — в Майами, Пекине, Штутгарте… А сегодня моё имя номинировано на самую престижную награду в мире тенниса. В ЗАЛ СЛАВЫ! Та маленькая девчонка из Ленинграда, которая была безмерно счастлива, выигрывая скромное первенство Санкт-Петербурга, не могла даже мечтать о таком. Для нас, теннисистов, это как Нобелевская премия или «Оскар». Награда, которая достаётся только легендам.

Спасибо, что оценили мой труд. Значит, всё было не зря!»

На номинирование Кузнецовой отреагировал и Алексей Селиваненко, член комитета Зала теннисной славы.

«Сам факт номинирования на включение в Международный зал теннисной славы всегда почётен. Светлана на протяжении всей своей яркой карьеры была одной из наиболее заметных и уважаемых теннисисток – как на корте, так и за его пределами.

Очевидно, что среди номинантов на включение в 2026 году Роджер неоспоримый фаворит. Ну а выбор второго претендента всегда субъективен. Все кандидаты достойны и со временем наверняка будут включены. Вопрос скорее в очерёдности по времени», — сказал Селиваненко в беседе с «Чемпионатом».

Светлана Кузнецова Фото: Feng Li/Getty Images

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков оценил шансы Кузнецовой попасть в Зал славы.

«Светлана Кузнецова заслуженно номинирована на включение в Международный зал теннисной славы. Она же выиграла два турнира «Большого шлема». Это очень хорошее решение, ведь Кафельников и Сафин уже там. В связи с текущей ситуацией сложно сказать, включат её туда или нет. Но она в течение нескольких лет находилась в топ-10, много сделала для спорта и посвятила себя тренерству. Я считаю, что она достойна включения в Зал славы, однако решение не за мной», — сказал Чесноков в беседе с «Чемпионатом».

На сегодняшний день в Зал теннисной славы включены трое россиян: Мария Шарапова (в 2025 году), Евгений Кафельников (2019) и Марат Сафин (2016).

И у Кузнецовой есть все шансы присоединиться к этому элитному клубу. Вот главные достижения Светланы в карьере: