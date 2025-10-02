«Это как «Оскар». У Светланы Кузнецовой есть всё, чтобы попасть в Зал теннисной славы

Второй год подряд случается большое для российского тенниса событие: вновь нашего спортсмена номинируют на попадание в Зал теннисной славы! В 2025-м этот шанс получила Мария Шарапова, а в 2026-м – Светлана Кузнецова.
Пока идёт голосование болельщиков – оно продлится до 10 октября. Для отбора теннисисту – Светлане Кузнецовой, а также номинированным вместе с ней Роджеру Федереру и Хуан-Мартину дель Потро – нужно набрать 75% голосов от экспертов и теннисных зрителей.
Сама Светлана в социальных сетях отреагировала на такое знаменательное событие.
«Друзья, писать этот пост для меня невероятно волнительно. Я несколько раз начинала заново, потому что слова кажутся слишком простыми для таких эмоций. Но я постараюсь.
Сегодня тот самый день. Меня номинировали в Международный зал теннисной славы!
Я безмерно счастлива и благодарна за эту высочайшую оценку моих многолетних трудов. Всей моей жизни, которую я целиком и полностью отдала корту.
В моей карьере было столько незабываемых моментов: победы на турнирах «Большого шлема», триумфы на Кубке Федерации в составе сборной и титулы на престижнейших турнирах серии Masters — в Майами, Пекине, Штутгарте… А сегодня моё имя номинировано на самую престижную награду в мире тенниса. В ЗАЛ СЛАВЫ! Та маленькая девчонка из Ленинграда, которая была безмерно счастлива, выигрывая скромное первенство Санкт-Петербурга, не могла даже мечтать о таком. Для нас, теннисистов, это как Нобелевская премия или «Оскар». Награда, которая достаётся только легендам.
Спасибо, что оценили мой труд. Значит, всё было не зря!»
На номинирование Кузнецовой отреагировал и Алексей Селиваненко, член комитета Зала теннисной славы.
«Сам факт номинирования на включение в Международный зал теннисной славы всегда почётен. Светлана на протяжении всей своей яркой карьеры была одной из наиболее заметных и уважаемых теннисисток – как на корте, так и за его пределами.
Очевидно, что среди номинантов на включение в 2026 году Роджер неоспоримый фаворит. Ну а выбор второго претендента всегда субъективен. Все кандидаты достойны и со временем наверняка будут включены. Вопрос скорее в очерёдности по времени», — сказал Селиваненко в беседе с «Чемпионатом».
Светлана Кузнецова
Фото: Feng Li/Getty Images
Бывший российский теннисист Андрей Чесноков оценил шансы Кузнецовой попасть в Зал славы.
«Светлана Кузнецова заслуженно номинирована на включение в Международный зал теннисной славы. Она же выиграла два турнира «Большого шлема». Это очень хорошее решение, ведь Кафельников и Сафин уже там. В связи с текущей ситуацией сложно сказать, включат её туда или нет. Но она в течение нескольких лет находилась в топ-10, много сделала для спорта и посвятила себя тренерству. Я считаю, что она достойна включения в Зал славы, однако решение не за мной», — сказал Чесноков в беседе с «Чемпионатом».
На сегодняшний день в Зал теннисной славы включены трое россиян: Мария Шарапова (в 2025 году), Евгений Кафельников (2019) и Марат Сафин (2016).
И у Кузнецовой есть все шансы присоединиться к этому элитному клубу. Вот главные достижения Светланы в карьере:
- бывшая вторая ракетка мира в одиночке и третья – в паре;
- провела 208 недель в топ-10 одиночного рейтинга;
- чемпионка четырёх турниров «Большого Шлема»: двух – в одиночке (US Open – 2004, «Ролан Гаррос» – 2009) и двух – в паре на Australian Open (с Алисией Молик в 2005-м и с Верой Звонарёвой в 2012-м);
- играла в финалах всех парных «Шлемов»;
- победительница 34 турниров WTA: 18 – в одиночке и 16 – в паре.
- трижды участвовала в Олимпийских играх (2004, 2008, 2016), лучший результат – третий круг в Рио-де-Жанейро;
- трёхкратная победительница Кубка Федерации в составе сборной России (2004, 2007, 2008).