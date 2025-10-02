На Итоговом чемпион может получить «на копейки» больше, чем на US Open. А сколько?

Организаторы турниров стремятся к тому, чтобы призовые для теннисистов неуклонно возрастали, если для этого имеются соответствующие финансовые возможности. Это же отличная реклама — мол, смотрите, наши участники с каждым годом зарабатывают всё больше и больше. При этом очевидно, что чем крупнее соревнование, тем тяжелее добиться роста призовых на ощутимую величину. На турнирах «Большого шлема» в одиночных сетках участвуют в общей сложности 256 теннисистов и теннисисток, а ведь есть ещё квалифаеры, парники, которым тоже нужно платить…

На другом полюсе находится Итоговый чемпионат — сегодня говорим об ATP. Одиночный турнир представлен 10 теннисистами: первая восьмёрка по итогам сезона плюс двое запасных, которые тоже получают определённую сумму, даже если не выходят на корт. В парном турнире по той же схеме заявлено 10 дуэтов. Таким образом, на Итоговом турнире в его нынешнем формате присутствуют 30 теннисистов. (Их может быть и меньше, если кто-то отберётся в обоих разрядах, но суть от этого не меняется.)

Год назад общий призовой фонд мужского Итогового составил рекордные для этого турнира $ 15,25 млн. Янник Синнер выиграл все пять матчей — три в группе и два в плей-офф — и заработал за это $ 4 881 100. На тот момент это было рекордом в мужском теннисе, однако теперь он побит. Карлос Алькарас за титул на US Open 2025 года получил ровно $ 5 млн — столько же, сколько Арина Соболенко, победительница женского турнира в Нью-Йорке. А на мужском Итоговом-2025 и этот показатель может быть перекрыт.

В ATP объявили об очередном увеличении призового фонда Итогового, который пройдёт в Турине с 9 по 16 ноября. Теперь он равен $ 15,5 млн, из которых $ 5 млн 71 тыс. достанутся чемпиону в одиночном разряде, если он сможет выиграть все пять матчей. Таким образом, победитель может заработать всего на $ 71 тыс. больше, чем Алькарас на US Open. Если же чемпион проиграет хотя бы один матч в группе, отметку в $ 5 млн преодолеть не удастся.

Призовые на Итоговом чемпионате ATP — 2025, $

Одиночный разряд Парный разряд (на двоих) Запасной 155 000 51 700 За участие 331 000 134 200 Победа в группе 396 500 96 600 Победа в полуфинале 1 183 500 178 500 Победа в финале 2 367 000 356 800 Непобеждённый чемпион 5 071 000 959 300

То, что парники зарабатывают гораздо меньше одиночников, — в этом нет ничего непривычного. Куда интереснее оценить, как именно изменился призовой фонд по сравнению с 2024 годом. Здесь даже нет смысла приводить сравнительную таблицу, поскольку изменились только два показателя — видимо, именно с прицелом на то, чтобы перекрыть рекорд US Open. В прошлом году победа в одиночном полуфинале Итогового оценивалась в $ 1 123 400, в этом — на $ 60 100 дороже. За победу в финале в 2024-м платили $ 2 237 200, а в этом сезоне дадут на $ 129 800 больше. То есть призовые подняли только участникам одиночного финала. Все остальные показатели остались без изменений. Да-да, на парниках увеличение призового фонда вообще никак не сказалось!

Для сравнения, на турнирах «Большого шлема» поступают более справедливо и при расчёте новых призовых стараются делать так, чтобы повышение ощутили на себе как можно больше участников. Как именно — отсылаем вас к нашим предыдущим материалам по Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдону и US Open.

Также интересно посмотреть, как изменялся общий призовой фонд Итогового чемпионата ATP с течением времени. В XXI веке выделяются резкий рост призовых после переезда из Шанхая в Лондон в 2009 году, пандемийное снижение в 2020-м, а затем выход на прежние позиции и новые рекорды.

Общий призовой фонд Итогового турнира ATP в XXI веке

Сезон Призовой фонд, $ млн Изменение, % 2001 3,7 0 2002 3,7 0 2003 3,7 0 2004 3,7 0 2005 3,7 0 2006 3,7 0 2007 3,8 +2,7 2008 3,8 0 2009 5 +31,6 2010 5,07 +1,4 2011 5,07 0 2012 5,5 +8,5 2013 6 +9 2014 6,5 +8,3 2015 7 +7,7 2016 7,5 +7,1 2017 8 +6,7 2018 8,5 +6,2 2019 9 +5,9 2020 5,7 -36,7 2021 7,25 +27,2 2022 14,75 +103,4 2023 15 +1,7 2024 15,25 +1,7 2025 15,5 +1,6

Что касается призовых для чемпиона, то они зависят от того, с какими показателями победитель прошёл групповой турнир. В тех случаях, когда теннисист одержал три победы на групповом этапе и, таким образом, прошёл весь турнир без поражений, сумма в левой колонке соответствует сумме в правой.

Призовые чемпиона Итогового турнира ATP (с 2009 года)