На Итоговом чемпион может получить «на копейки» больше, чем на US Open. А сколько?

Организаторы турниров стремятся к тому, чтобы призовые для теннисистов неуклонно возрастали, если для этого имеются соответствующие финансовые возможности. Это же отличная реклама — мол, смотрите, наши участники с каждым годом зарабатывают всё больше и больше. При этом очевидно, что чем крупнее соревнование, тем тяжелее добиться роста призовых на ощутимую величину. На турнирах «Большого шлема» в одиночных сетках участвуют в общей сложности 256 теннисистов и теннисисток, а ведь есть ещё квалифаеры, парники, которым тоже нужно платить…
На другом полюсе находится Итоговый чемпионат — сегодня говорим об ATP. Одиночный турнир представлен 10 теннисистами: первая восьмёрка по итогам сезона плюс двое запасных, которые тоже получают определённую сумму, даже если не выходят на корт. В парном турнире по той же схеме заявлено 10 дуэтов. Таким образом, на Итоговом турнире в его нынешнем формате присутствуют 30 теннисистов. (Их может быть и меньше, если кто-то отберётся в обоих разрядах, но суть от этого не меняется.)
Год назад общий призовой фонд мужского Итогового составил рекордные для этого турнира $ 15,25 млн. Янник Синнер выиграл все пять матчей — три в группе и два в плей-офф — и заработал за это $ 4 881 100. На тот момент это было рекордом в мужском теннисе, однако теперь он побит. Карлос Алькарас за титул на US Open 2025 года получил ровно $ 5 млн — столько же, сколько Арина Соболенко, победительница женского турнира в Нью-Йорке. А на мужском Итоговом-2025 и этот показатель может быть перекрыт.
В ATP объявили об очередном увеличении призового фонда Итогового, который пройдёт в Турине с 9 по 16 ноября. Теперь он равен $ 15,5 млн, из которых $ 5 млн 71 тыс. достанутся чемпиону в одиночном разряде, если он сможет выиграть все пять матчей. Таким образом, победитель может заработать всего на $ 71 тыс. больше, чем Алькарас на US Open. Если же чемпион проиграет хотя бы один матч в группе, отметку в $ 5 млн преодолеть не удастся.
Призовые на Итоговом чемпионате ATP — 2025, $
|Одиночный разряд
|Парный разряд (на двоих)
|Запасной
|155 000
|51 700
|За участие
|331 000
|134 200
|Победа в группе
|396 500
|96 600
|Победа в полуфинале
|1 183 500
|178 500
|Победа в финале
|2 367 000
|356 800
|Непобеждённый чемпион
|5 071 000
|959 300
То, что парники зарабатывают гораздо меньше одиночников, — в этом нет ничего непривычного. Куда интереснее оценить, как именно изменился призовой фонд по сравнению с 2024 годом. Здесь даже нет смысла приводить сравнительную таблицу, поскольку изменились только два показателя — видимо, именно с прицелом на то, чтобы перекрыть рекорд US Open. В прошлом году победа в одиночном полуфинале Итогового оценивалась в $ 1 123 400, в этом — на $ 60 100 дороже. За победу в финале в 2024-м платили $ 2 237 200, а в этом сезоне дадут на $ 129 800 больше. То есть призовые подняли только участникам одиночного финала. Все остальные показатели остались без изменений. Да-да, на парниках увеличение призового фонда вообще никак не сказалось!
Для сравнения, на турнирах «Большого шлема» поступают более справедливо и при расчёте новых призовых стараются делать так, чтобы повышение ощутили на себе как можно больше участников. Как именно — отсылаем вас к нашим предыдущим материалам по Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдону и US Open.
Также интересно посмотреть, как изменялся общий призовой фонд Итогового чемпионата ATP с течением времени. В XXI веке выделяются резкий рост призовых после переезда из Шанхая в Лондон в 2009 году, пандемийное снижение в 2020-м, а затем выход на прежние позиции и новые рекорды.
Общий призовой фонд Итогового турнира ATP в XXI веке
|Сезон
|Призовой фонд, $ млн
|Изменение, %
|2001
|3,7
|0
|2002
|3,7
|0
|2003
|3,7
|0
|2004
|3,7
|0
|2005
|3,7
|0
|2006
|3,7
|0
|2007
|3,8
|+2,7
|2008
|3,8
|0
|2009
|5
|+31,6
|2010
|5,07
|+1,4
|2011
|5,07
|0
|2012
|5,5
|+8,5
|2013
|6
|+9
|2014
|6,5
|+8,3
|2015
|7
|+7,7
|2016
|7,5
|+7,1
|2017
|8
|+6,7
|2018
|8,5
|+6,2
|2019
|9
|+5,9
|2020
|5,7
|-36,7
|2021
|7,25
|+27,2
|2022
|14,75
|+103,4
|2023
|15
|+1,7
|2024
|15,25
|+1,7
|2025
|15,5
|+1,6
Что касается призовых для чемпиона, то они зависят от того, с какими показателями победитель прошёл групповой турнир. В тех случаях, когда теннисист одержал три победы на групповом этапе и, таким образом, прошёл весь турнир без поражений, сумма в левой колонке соответствует сумме в правой.
Призовые чемпиона Итогового турнира ATP (с 2009 года)
|Сезон
|Призовые непобеждённому чемпиону, $
|Чемпион
|Актуальные призовые, $
|2009
|1 630 000
|Николай Давыденко
|1 510 000
|2010
|1 630 000
|Роджер Федерер
|1 630 000
|2011
|1 630 000
|Роджер Федерер
|1 630 000
|2012
|1 760 000
|Новак Джокович
|1 760 000
|2013
|1 923 000
|Новак Джокович
|1 923 000
|2014
|2 075 000
|Новак Джокович
|2 075 000
|2015
|2 228 000
|Новак Джокович
|2 061 000
|2016
|2 391 000
|Энди Маррей
|2 391 000
|2017
|2 549 000
|Григор Димитров
|2 549 000
|2018
|2 712 000
|Александр Зверев
|2 509 000
|2019
|2 871 000
|Стефанос Циципас
|2 656 000
|2020
|1 564 000
|Даниил Медведев
|1 564 000
|2021
|2 316 000
|Александр Зверев
|2 143 000
|2022
|4 740 300
|Новак Джокович
|4 740 300
|2023
|4 801 500
|Новак Джокович
|4 411 500
|2024
|4 88 1100
|Янник Синнер
|4 881 100