Итоговый чемпионат ATP 2025 в Турине: рекордный призовой фонд, сколько заработает чемпион, за финал, полуфинал, победу в группе

На Итоговом чемпион может получить «на копейки» больше, чем на US Open. А сколько?
Александр Насонов
Итоговый чемпионат ATP — 2025 в Турине
Аудио-версия:
Чтобы превзойти $ 5 млн Алькараса и Соболенко, нужно выиграть все пять матчей.

Организаторы турниров стремятся к тому, чтобы призовые для теннисистов неуклонно возрастали, если для этого имеются соответствующие финансовые возможности. Это же отличная реклама — мол, смотрите, наши участники с каждым годом зарабатывают всё больше и больше. При этом очевидно, что чем крупнее соревнование, тем тяжелее добиться роста призовых на ощутимую величину. На турнирах «Большого шлема» в одиночных сетках участвуют в общей сложности 256 теннисистов и теннисисток, а ведь есть ещё квалифаеры, парники, которым тоже нужно платить…

На другом полюсе находится Итоговый чемпионат — сегодня говорим об ATP. Одиночный турнир представлен 10 теннисистами: первая восьмёрка по итогам сезона плюс двое запасных, которые тоже получают определённую сумму, даже если не выходят на корт. В парном турнире по той же схеме заявлено 10 дуэтов. Таким образом, на Итоговом турнире в его нынешнем формате присутствуют 30 теннисистов. (Их может быть и меньше, если кто-то отберётся в обоих разрядах, но суть от этого не меняется.)

Почему на Итоговом игроки рубятся как в последний раз — какие безумные бонусы они получают

Год назад общий призовой фонд мужского Итогового составил рекордные для этого турнира $ 15,25 млн. Янник Синнер выиграл все пять матчей — три в группе и два в плей-офф — и заработал за это $ 4 881 100. На тот момент это было рекордом в мужском теннисе, однако теперь он побит. Карлос Алькарас за титул на US Open 2025 года получил ровно $ 5 млн — столько же, сколько Арина Соболенко, победительница женского турнира в Нью-Йорке. А на мужском Итоговом-2025 и этот показатель может быть перекрыт.

В ATP объявили об очередном увеличении призового фонда Итогового, который пройдёт в Турине с 9 по 16 ноября. Теперь он равен $ 15,5 млн, из которых $ 5 млн 71 тыс. достанутся чемпиону в одиночном разряде, если он сможет выиграть все пять матчей. Таким образом, победитель может заработать всего на $ 71 тыс. больше, чем Алькарас на US Open. Если же чемпион проиграет хотя бы один матч в группе, отметку в $ 5 млн преодолеть не удастся.

Призовые на Итоговом чемпионате ATP — 2025, $

Одиночный разрядПарный разряд (на двоих)
Запасной155 00051 700
За участие331 000134 200
Победа в группе396 50096 600
Победа в полуфинале1 183 500178 500
Победа в финале2 367 000356 800
Непобеждённый чемпион5 071 000959 300

То, что парники зарабатывают гораздо меньше одиночников, — в этом нет ничего непривычного. Куда интереснее оценить, как именно изменился призовой фонд по сравнению с 2024 годом. Здесь даже нет смысла приводить сравнительную таблицу, поскольку изменились только два показателя — видимо, именно с прицелом на то, чтобы перекрыть рекорд US Open. В прошлом году победа в одиночном полуфинале Итогового оценивалась в $ 1 123 400, в этом — на $ 60 100 дороже. За победу в финале в 2024-м платили $ 2 237 200, а в этом сезоне дадут на $ 129 800 больше. То есть призовые подняли только участникам одиночного финала. Все остальные показатели остались без изменений. Да-да, на парниках увеличение призового фонда вообще никак не сказалось!

Для сравнения, на турнирах «Большого шлема» поступают более справедливо и при расчёте новых призовых стараются делать так, чтобы повышение ощутили на себе как можно больше участников. Как именно — отсылаем вас к нашим предыдущим материалам по Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдону и US Open.

Также интересно посмотреть, как изменялся общий призовой фонд Итогового чемпионата ATP с течением времени. В XXI веке выделяются резкий рост призовых после переезда из Шанхая в Лондон в 2009 году, пандемийное снижение в 2020-м, а затем выход на прежние позиции и новые рекорды.

Общий призовой фонд Итогового турнира ATP в XXI веке

СезонПризовой фонд, $ млнИзменение, %
20013,70
20023,70
20033,70
20043,70
20053,70
20063,70
20073,8+2,7
20083,80
20095+31,6
20105,07+1,4
20115,070
20125,5+8,5
20136+9
20146,5+8,3
20157+7,7
20167,5+7,1
20178+6,7
20188,5+6,2
20199+5,9
20205,7-36,7
20217,25+27,2
202214,75+103,4
202315+1,7
202415,25+1,7
202515,5+1,6

Что касается призовых для чемпиона, то они зависят от того, с какими показателями победитель прошёл групповой турнир. В тех случаях, когда теннисист одержал три победы на групповом этапе и, таким образом, прошёл весь турнир без поражений, сумма в левой колонке соответствует сумме в правой.

Призовые чемпиона Итогового турнира ATP (с 2009 года)

СезонПризовые непобеждённому чемпиону, $ЧемпионАктуальные призовые, $
20091 630 000Николай Давыденко1 510 000
20101 630 000Роджер Федерер1 630 000
20111 630 000Роджер Федерер1 630 000
20121 760 000Новак Джокович1 760 000
20131 923 000Новак Джокович1 923 000
20142 075 000Новак Джокович2 075 000
20152 228 000Новак Джокович2 061 000
20162 391 000Энди Маррей2 391 000
20172 549 000Григор Димитров2 549 000
20182 712 000Александр Зверев2 509 000
20192 871 000Стефанос Циципас2 656 000
20201 564 000Даниил Медведев1 564 000
20212 316 000Александр Зверев2 143 000
20224 740 300Новак Джокович4 740 300
20234 801 500Новак Джокович4 411 500
20244 88 1100Янник Синнер4 881 100
