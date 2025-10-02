Медведев, Джокович и Рублёв — уже на «Мастерсе» в Шанхае. Расписание турниров октября

Азиатская серия в самом разгаре, и обостряется борьба за попадание в Итоговую восьмёрку, которая в этом году, как и в прошлом, у женщин пройдёт в Эр-Рияде, а у мужчин – в Турине. Девушки доигрывают «тысячник» в Пекине, после чего состоится аналогичный турнир в Ухане и ещё пара «пятисотников». У мужчин только что стартовал «Мастерс» в Шанхае, после чего весь тур переберётся на европейский хард под крышу. Посмотрим, кто из ведущих теннисистов сыграет на каких турнирах.

ATP Masters 1000. Шанхай (Китай). 1-12 октября

Хард, открытые корты.

Топ-участники: Янник Синнер (первая ракетка мира на дату заявки на турнир), Александр Зверев (3), Тейлор Фриц (4), Бен Шелтон (6), Новак Джокович (7), Алекс де Минор (8), Карен Хачанов (9), Лоренцо Музетти (10), Даниил Медведев (13), Андрей Рублёв (15).

Полный заявочный лист.

«Мастерс» в Шанхае появился в календаре в 2009 году, получив лицензию у Гамбурга. Первым чемпионом тогда стал россиянин Николай Давыденко. Четыре раза отличился Новак Джокович (2012, 2013, 2015, 2018), трижды – Энди Маррей (2010, 2011, 2016), ещё два раза – Роджер Федерер (2014, 2017). Последним доковидным чемпионом в 2019-м стал ещё один представитель России – Даниил Медведев. После трёхлетнего перерыва турнир выиграли Хуберт Хуркач (2023) и Янник Синнер (2024). После поражения в полуфинале US Open на турнир приехал Новак Джокович. В сетку попали и три россиянина – Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, причём в статусе сеяных. Они начнут борьбу со второго круга.

WTA-1000. Ухань (Китай). 6-12 октября

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Арина Соболенко (1), Ига Швёнтек (2), Кори Гауфф (3), Аманда Анисимова (4), Мирра Андреева (5), Джессика Пегула (7), Жасмин Паолини (8), Чжэн Циньвэнь (9), Екатерина Александрова (11), Диана Шнайдер (19), Людмила Самсонова (21), Вероника Кудерметова (26), Анна Калинская (32).

Полный заявочный лист.

«Тысячник» в Ухане – рекордсмен по ковидной паузе. Она длилась четыре года, и только в 2024 году турнир вернулся в календарь. Соревнования появились в 2014 году. Два раза тут отличились Петра Квитова (2014, 2016), а трижды – Арина Соболенко (2018, 2019, 2024). Это последний серьёзный турнир в женской календаре, после чего практически будут видны контуры состава на Итоговую восьмёрку, которая с 2024 года разыгрывается в Эр-Рияде. Пока среди претенденток присутствуют и несколько россиянок, но им для успеха нужно приложить усилия в оставшиеся недели октября.

ATP-250. Брюссель (Бельгия). 13-19 октября

Хард, помещение.

Топ-участники: Лоренцо Музетти (9), Феликс Оже-Альяссим (13), Иржи Легечка (16), Алехандро Давидович-Фокина (20), Фрэнсис Тиафо (29), Джованни Мпетчи-Перрикар (36), Хауме Мунар (37), Себастьян Баэс (41).

Полный заявочный лист.

Турнир в Брюсселе в этом году переехал из другого бельгийского города Антверпена, где он проводился с 2016 года. Это одно из редких соревнований, которое не отменялось в 2020 году из-за ковида. Тут отличались такие именитые теннисисты, как Жо-Вильфрид Цонга (2017), Энди Маррей (2019), Янник Синнер (2021), Александр Бублик (2023). А заявку нынешнего розыгрыша возглавили Лоренцо Музетти и чемпион-2022 Феликс Оже-Альяссим.

ATP-250. Стокгольм (Швеция). 13-19 октября

Хард, помещение.

Топ-участники: Каспер Рууд (12), Томми Пол (15), Уго Умбер (24), Денис Шаповалов (26), Григор Димитров (28), Таллон Грикспор (31), Кэмерон Норри (24), Александр Мюллер (38).

Полный заявочный лист.

Турнир в Стокгольме появился в 1969 году. С момента образования «Мастерс-серии» в 1990 году это соревнование пять сезонов входило в Супедевятку. По четыре титула в столице Швеции завоевали Джон Макинрой и Борис Беккер, трижды первенствовали Томас Энквист и Томаш Бердых. Доходили тут до финала и россияне – Евгений Кафельников (2000) и Павел Котов (2023). В прошлогоднем финале Томми Пол обыграл Григора Димитрова. Оба теннисиста заявлены и в этом году. А возглавил список участников норвежец Каспер Рууд.

ATP-250. Алма-Ата (Казахстан). 13-19 октября

Хард, помещение.

Топ-участники: Карен Хачанов (10), Даниил Медведев (18), Александр Бублик (19), Флавио Коболли (25), Лучано Дардери (30), Алекс Михельсен (32), Брэндон Накашима (33), Габриэль Диалло (35).

Полный заявочный лист.

Турнир в Казахстане появился в ATP-туре в ковидном 2020-м году и прижился в календаре. В 2022-м он на один розыгрыш сумел получить лицензию категории 500, и тогда чемпионом стал Новак Джокович, обыгравший в финале Стефаноса Циципаса. В 2024 году соревнования переехали из Астаны в Алма-Ату. И чемпионом на новом месте стал россиянин Карен Хачанов. Он заявлен и в этом году, как Даниил Медведев и Александр Бублик.

WTA-500. Нинбо (Китай). 13-19 октября

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Аманда Анисимова (4), Мирра Андреева (5), Джессика Пегула (7), Жасмин Паолини (8), Чжэн Циньвэнь (9), Елена Рыбакина (10), Екатерина Александрова (11), Клара Таусон (12), Диана Шнайдер (19), Людмила Самсонова (21).

Полный заявочный лист.

Турнир в Нинбо с 2010 года относился к категории ITF-100, в 2013-м поднял свой статус до «челленджера» WTA-125. В 2015-2022 соревнования вообще не проводились, а в 2023-м появились в WTA-туре. Тогда в финале Онс Жабер одолела россиянку Диану Шнайдер. В следующем сезоне турнир увеличил свой статус до категории 500, и финал тогда получился чисто российским – Дарья Касаткина, ныне выступающая под флагом Австралии, обыграла юную Мирру Андрееву. В нынешнем розыгрыше, помимо Мирры и Дианы, также заявлены Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.

WTA-250. Осака (Япония). 13-19 октября

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Наоми Осака (14), Элисе Мертенс (22), Лейла Фернандес (28), Линда Носкова (29), Ива Йович (36), Жаклин Кристиан (41), Ольга Данилович (42), Лоис Буассон (49).

Полный заявочный лист.

Турнир Japan Open появился в Осаке в 2009 году, переместившись туда из Токио (проводился с 1970-го по 2008-й), потом он снова переехал в Токио (2015-2017), затем – в Хиросиму (2018-2019), потом был трёхлетний перерыв из-за ковида и финансового кризиса, а в 2023-м снова вернулся в Осаку. Дважды тут отличалась россиянка Мария Шарапова (2003, 2004), а рекордсменкой по количеству титулов является японка Кимико Датэ – четыре. Чемпионкой-2024 стала голландка Сюзан Ламенс, обыгравшая в финале австралийку Кимберли Биррелл. Список участниц нынешнего розыгрыша возглавили Наоми Осака и Элисе Мертенс.

ATP-500. Базель (Швейцария). 20-26 октября

Хард, помещение.

Топ-участники: Тейлор Фриц (5), Бен Шелтон (6), Хольгер Руне (11), Каспер Рууд (12), Феликс Оже-Альяссим (13), Иржи Легечка (16), Якуб Меншик (19), Алехандро Давидович-Фокина (20).

Полный заявочный лист.

Турнир в Базеле проводится с 1970 года. Рекордсменом по количеству титулов здесь является Роджер Федерер. Он 10 раз завоевал почётный трофей и ещё пять раз играл в финале. После двухлетнего перерыва из-за ковида в Базеле дважды отличился канадец Феликсу Оже-Альяссим (2022, 2023). Действующим чемпионом является француз Джованни Мпетчи Перрикар. Заявку нынешнего розыгрыша возглавили Тейлор Фриц и Бен Шелтон.

ATP-500. Вена (Австрия). 20-26 октября

Хард, помещение.

Топ-участники: Янник Синнер (2), Александр Зверев (3), Алекс де Минор (8), Лоренцо Музетти (9), Карен Хачанов (10), Андрей Рублёв (14), Томми Пол (15), Александр Бублик (16), Даниил Медведев (18).

Полный заявочный лист.

Турнир в Вене разыгрывается с 1974-го. Он несколько раз менял свою категорию между 250 и 500. Последний раз статус «пятисотника» соревнование получило в 2015 году. Рекордсменом по количеству титулов тут является американец Брайан Готтфрид – четыре. Отличались тут и такие звёзды, как Горан Иванишевич, Андре Агасси, Борис Беккер, Пит Сампрас, Роджер Федерер, Новак Джокович и Энди Маррей. Чемпионами также становились россияне Андрей Рублёв (2020) и Даниил Медведев (2022). В 2023-м итальянец Янник Синнер обыграл в финале всё того же Медведева, а в 2024-м британец Джек Дрейпер оказался сильнее Карена Хачанова. В нынешнем розыгрыше заявлены и Синнер, и Хачанов, и Медведев, и Андрей Рублёв.

WTA-500. Токио (Япония). 20-26 октября

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Джессика Пегула (7), Жасмин Паолини (8), Чжэн Циньвэнь (9), Елена Рыбакина (10), Екатерина Александрова (11), Клара Таусон (12), Наоми Осака (14), Элисе Мертенс (22), Диана Шнайдер (19).

Полный заявочный лист.

Турнир Pan Pacific Open проводится с 1973 года практически постоянно в Токио. Лишь на один сезон он переехал в Осаку (2019), и тогда по забавному совпадению чемпионкой стала японка Наоми Осака. С 1993-го турнир стал относиться к наивысшей категории I, а с 2014-го передал эту лицензию Уханю, понизив свой статус до аналога WTA-500. Рекордсменкой по количеству титулов тут является швейцарка Мартина Хингис – пять. Отличались в Токио и россиянки – Мария Шарапова (2005, 2009), Елена Дементьева (2006), Динара Сафина (2008), Надежда Петрова (2012), Людмила Самсонова (2022) и Вероника Кудерметова (2023).

WTA-250. Гуанчжоу (Китай). 20-26 октября

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Татьяна Мария (44), Магдалена Френх (46), Энн Ли (47), Джессика Бузас Манейро (48), Александра Эала (58), Алисия Паркс (60), Катержина Синякова (62), Юлия Путинцева (63), Полина Кудерметова (76), Анастасия Захарова (87), Камилла Рахимова (89).

Полный заявочный лист.

Турнир в Гуанчжоу появился в календаре WTA-тура в 2004-м. Первой чемпионкой стала легенда китайского тенниса Ли На. Отличались тут также россиянки Анна Чакветадзе (2006), Вера Звонарёва (2008), финалисткой была Алла Кудрявцева (2010). В финале-2024 сербка Ольга Данилович одолела американку Кэролайн Доулхайд. На нынешний розыгрыш заявлены три представительницы России – Полина Кудерметова, Анастасия Захарова и Камилла Рахимова (89).

ATP Masters 1000. Париж (Франция). 27 октября — 2 ноября

Хард, помещение.

Топ-участники: Карлос Алькарас (1), Янник Синнер (2), Александр Зверев (3), Тейлор Фриц (4), Новак Джокович (5), Бен Шелтон (6), Алекс де Минор (7), Лоренцо Музетти (9), Карен Хачанов (10), Андрей Рублёв (14), Даниил Медведев (18).

Полный заявочный лист.

«Мастерс» в Париже появился в календаре ATP-тура в 1969 году. Рекордсменом по количеству титулов тут является Новак Джокович – семь. Несколько раз в столице Франции отличались и россияне – Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006), Карен Хачанов (2018), Даниил Медведев (2020). До финала также доходили Евгений Кафельников (1996, 2001), те же Сафин (1999) и Медведев (2021). В нынешнем году в заявке значатся три россиянина – Медведев, Хачанов и Андрей Рублёв.