Потерял 100 мест после девяти поражений подряд. С кем сразится Рублёв на старте Шанхая

Набирает обороты «Мастерс» в Шанхае. Со второго круга на нём начинает свой путь россиянин Андрей Рублёв. Сейчас он занимает 14-е место в рейтинге ATP и посеян на турнире под 13-м номером. Соперником россиянина будет 30-летний японец Йосихито Нисиока, находящийся на 173-й строчке.

Андрей, как и все сеяные в Шанхае, пропустил стартовый круг, а вот Нисиоке, чтобы сыграть на турнире, пришлось пробиваться через квалификацию. В первом круге он победил соотечественника Рио Ногути со счётом 6:3, 6:2, во втором — австралийца Александара Вукича — 6:3, 6:3. А в основной сетке Йосихито стартовал с матча с казахстанским теннисистом Александром Шевченко, которого разгромил, отдав всего три гейма, — 6:1, 6:2.

Что мы знаем о сопернике Рублёва

Нисиока — победитель трёх турниров категории ATP-250 в одиночном разряде: в Шэньчжэне (2018), Сеуле (2022) и Атланте (2024). Наивысшая его точка в рейтинге — 24-е место, которого он достиг в июне 2023 года после того, как два раза подряд вышел в четвёртый круг на турнирах «Большого шлема» — на Australian Open – 2023 и на «Ролан Гаррос» – 2023.

Сейчас теннисист располагается на 173-й строчке, самой низкой для него за последние семь лет. Йосихито переживает непростой период — до квалификации на «Мастерс» в Шанхае у него была серия из девяти поражений. Из 20 сыгранных сетов, спортсмен забрал всего два. Чёрная полоса началась на «пятисотнике» в Вашингтоне в июле 2025-го. Тогда японец во втором круге уступил итальянцу Флавио Коболли со счётом 2:6, 6:7, хотя ещё в 2022 году играл в финале этого турнира. После матча с Коболли Нисиока покинул топ-100 (был 78-м), а позже опустился и до 173-го места.

Йосихито несколько раз за карьеру побеждал теннисистов из топ-10. Впервые он в 2019 году обыграл японца Кея Нисикори (седьмая ракетка мира на тот момент) на «Мастерсе» в Цинциннати — 7:6, 6:4, а затем в финальном раунде Кубка Дэвиса одолел француза Гаэля Монфиса — 7:5, 6:2. Следующие сенсации произошли в 2022 году — тогда Нисиоке проиграли Каспер Рууд (7) и Андрей Рублёв (8).

Все четыре раза японец оказывался сильнее на харде. Такое совпадение неслучайно. Хард — любимое покрытие спортсмена. На нём он взял и три своих титула на уровне ATP.

Если говорить о выступлениях Йосихито в Шанхае, то последние два года он не проходил дальше второго круга. В 2024-м выбыл в первом, снявшись по ходу матча с китайцем И Чжоу, а в 2023-м его с «баранкой» обыграл норвежец Каспер Рууд — 7:5, 6:0 во втором круге.

История встреч

Андрей Рублёв и Йосихито Нисиока провели между собой пять очных матчей, три из которых остались за россиянином. В последний раз они играли в 2023 году на «тысячнике» в Париже. Рублёв победил в двух сетах со счётом 6:4, 6:3.

Андрей Рублёв и Йосихито Нисиока Фото: WILL OLIVER/EPA/ТАСС

Соперники неплохо изучили друг друга за это время. Нисиока после победы над Андреем в Вашингтоне в 2022-м отметил, что пытается играть против него агрессивно и активно атаковать: «Перед началом матча чувствовал себя очень уставшим и понимал, что не могу сделать то же самое, что и против Эванса и Хачанова. Я пытался добавить агрессии, потому что знал, что Андрей будет играть со мной агрессивно. Мне нужно было добавить этот компонент в свою игру».

Личные встречи Рублёва и Нисиоки (3-2)

Турнир Результат 1 Сидней-2019, второй круг 6:3, 6:1 в пользу Нисиоки 2 ATP Cup – 2019, групповой этап 6:1, 6:3 в пользу Рублёва 3 Вашингтон-2022, 1/2 финала 6:3, 6:4 в пользу Нисиоки 4 Мадрид-2023, третий круг 6:2, 7:5 в пользу Рублёва 5 Париж-2023, второй круг 6:4, 6:3 в пользу Рублёва 6 Шанхай-2025, второй круг ?

Велика вероятность, что в Шанхае японец тоже начнёт в высоком темпе, стараясь взять реванш за последнее поражение и сравнять счёт в личных встречах. Йосихито известен также точностью ударов и умением адаптироваться к сопернику. Кроме того, он хорошо двигается и может доставать сложные мячи, что делает его довольно опасным оппонентом.

Удастся ли Рублёву справиться с ним и выйти в следующий круг турнира в Шанхае? Узнаем об этом, когда теннисисты выйдут на корт в субботу, 4 октября.

«Мастерс» в Шанхае завершится в воскресенье, 12 октября. За всеми событиями и успехами россиян следите на «Чемпионате».