Джокович в Шанхае победно вернулся после US Open. В 20-й раз обыграл хорватского чемпиона

Новак вышел в третий круг китайского «Мастерса». А Хачанов и Рублёв ушли с матчбола и пробились во второй круг в паре.

В первой половине октября в Шанхае проходит турнир категории «Мастерс». Соревнование в этом китайском городе появилось в календаре в 2009 году, когда Итоговый чемпионат ATP переехал в Лондон. Первым чемпионом Шанхая стал Николай Давыденко, победивший в финале Рафаэля Надаля (7:6 (7:3), 6:3), в 2019 году титул завоевал Даниил Медведев, одолевший Александра Зверева (6:4, 6:1), а в прошлогоднем финале Янник Синнер победил Новака Джоковича (7:6 (7:4), 6:3).

В этот раз на турнир приехали не все сильнейшие. Первая десятка недосчиталась двоих представителей: лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас после титула на «пятисотнике» в Токио решил взять паузу, а восьмая ракетка мира Джек Дрейпер ещё месяц назад объявил о досрочном завершении сезона из-за травмы руки. От России в Шанхай заявились Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Даниил Медведев. Все они попали в посев и потому не играли в первом круге. Алькарас, к слову, снялся уже после жеребьёвки, и потому в сетке возник перекос — нижняя половина с Синнером, Джоковичем и Тейлором Фрицем выглядит явно тяжелее. А на место Карлоса попал француз Корентен Муте, получивший непривычный 33-й номер посева.

Сегодня, 3 октября, в Шанхае начались матчи второго круга. Главным событием третьего дня стала игра с участием Новака Джоковича, 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема». 38-летний серб уже крайне избирательно подходит к составлению личного расписания и выступает даже не на всех «Мастерсах». После поражения в полуфинале US Open от Карлоса Алькараса Джокович не провёл ни одного турнира. Однако в Шанхай Новак всё же приехал. В прошлом десятилетии он четырежды выигрывал этот турнир.

Перед турниром Джокович дал большую пресс-конференцию, на которой признался, что обожает играть в Китае, купаясь в любви болельщиков. Первый титул в Шанхае Новак завоевал ещё в 2008 году, когда там в последний раз проходил Итоговый чемпионат.

«Во все годы это был удивительный турнир для меня. Как вы упомянули, в 2008 году я выиграл свой первый турнир здесь. Помимо «Шлема», который взял в том году, это был мой самый большой трофей. Я находился на седьмом небе от счастья.

С тех пор я получаю невероятную поддержку в Китае — как в Пекине, так и в Шанхае. Мне просто нравится возвращаться и играть здесь перед зрителями, которые всегда дарят мне потрясающую энергию, отличную атмосферу. Каждая тренировка здесь ощущается как матч — с таким числом людей, которые приходят, кричат, показывают свою поддержку, любовь и страсть к тому, чем я занимаюсь.

Я чувствую себя здесь очень желанным гостем. Честно говоря, именно это главная причина, почему решил сюда приехать. Мне просто хорошо здесь играть, чувствую себя как дома. Наверное, нигде в мире, кроме моей страны, не получаю такой поддержки», — сказал Новак.

Новак Джокович Фото: Hu Chengwei/Getty Images

Также серб выразил надежду, что ему удастся взять реванш у Синнера за прошлогоднее поражение в финале. «Я бы с удовольствием сыграл с Янником. Это означало бы, что я дошёл до полуфинала (смеётся), а это было бы отлично. Посмотрим. В последнее время он побеждал в большинстве наших встреч. В прошлом году мы играли в финале здесь, это был хороший матч. Надеюсь, у меня будет ещё шанс», — добавил Джокович.

Соперником Новака был другой ветеран Марин Чилич, чемпион US Open 2014 года. Джокович и Чилич родились в тогда ещё единой Югославии, а на соревнованиях представляют Сербию и Хорватию соответственно. В первом круге Чилич прошёл грузинского квалифаера Николоза Басилашвили — 6:3, 7:6 (7:5). В личных встречах у Новака было гигантское преимущество перед Марином: 19-2! Был он фаворитом и в отчётном противостоянии.

В первом сете Чилич ни в чём не уступал Джоковичу, более того, у хорвата были все шансы забрать партию. На протяжении большей части сета оба игрока уверенно держали подачу, а в 11-м гейме Марин смог поднажать на приёме и выбрался на брейк-пойнты. Но Новак не дрогнул и не дал сопернику реализовать эти шансы, а на тай-брейке переиграл неожиданно расклеившегося оппонента, не взявшего ни одного своего мяча, — 7:6 (7:2) за 1 час 8 минут.

Во второй партии Джокович включил подачу (73% попадания первой и восемь эйсов), и после брейка, сделанного в третьем гейме, Новаку оставалось лишь довершить начатое; ну и Чилич стал хуже двигаться. Первые четыре гейма на своей подаче серб взял под ноль — в любом случае потрясающий показатель.

И вот при этом Новак, подавая на матч, сам себе придумал проблемы! По ходу 10-го гейма Джокович не раз раздражённо обменивался репликами со своей ложей. После одного из таких моментов судья выписал ему предупреждение за затяжку времени перед подачей. Однако всё же сербский чемпион смог обуздать свои нервы, отыграл оба брейк-пойнта и реализовал первый же матчбол — 7:6 (7:2), 6:4 за 1 час 55 минут. Теперь у него 20-2 в личных встречах с Чиличем.

В третьем круге Джокович сразится со 159-й ракеткой мира Янником Ханфманом. Немецкий квалифаер после волевой победы (2:6, 6:3, 6:1) над Лоренцо Сонего в первом круге неожиданно одолел и 25-го сеяного Фрэнсиса Тиафо. У американца было преимущество в сет и брейк, но, ведя 7:6, 2:1, он взял лишь один гейм из оставшихся 12 и потерпел уже пятое поражение подряд — 6:7 (9:11), 6:2, 6:1 в пользу Ханфмана.

Были на турнире и другие неожиданные результаты. Бен Шелтон (6) неудачно вернулся на корт после травмы. На US Open американец не смог закончить матч из-за повреждения плеча и с тех пор не играл. В Шанхае Шелтона победил бывший седьмой номер рейтинга ATP Давид Гоффен, который идёт 83-м в классификации, — 6:2, 6:4 за 1 час 18 минут. Бен не сделал ни одного брейка, а сам трижды отдал подачу.

Александр Бублик (14) провёл матч с квалифаером из Монако Валентеном Вашеро, 202-й ракеткой мира. В первом гейме Бублик отыграл двойной брейк-пойнт, и после этого болельщикам казахстанского теннисиста больше не пришлось переживать за судьбу партии. Александр проводил розыгрыши на должном уровне, хотя продуктивность первой подачи оставляла желать лучшего (55%), в восьмом гейме добился брейка, после чего подал на сет — 6:3 за 32 минуты.

Вторую партию Бублик проиграл. Вашеро забрал сет благодаря единственному брейку, сделанному в четвёртом гейме. В одном из следующих геймов Александр, подавая с руки, на первом мяче попал в сетку, а на втором удачно исполнил элемент, и его соперник не успел к мячу. Но перелома в ход игры это не внесло. После девятого гейма монегаск сравнял счёт по сетам — 6:3 за 37 минут.

В решающей партии Вашеро дожал Бублика и оформил сенсационную победу. Первые четыре гейма под ноль выиграли подающие, после чего Валентен сделал ключевой брейк. Александр нервничал и так и не смог остановить соперника, хотя не сдавался до последнего. В 10-м гейме теннисист из Монако стремился побыстрее заканчивать розыгрыши, упустил двойной матчбол, затем ещё два, но с пятого, отыграв перед этим брейк-пойнт, всё-таки закончил встречу — 3:6, 6:3, 6:4 за 1 час 51 минуту.

Интересно, что организаторы творчески подошли к составлению расписания, несмотря на то что так называемого performance bye на турнире не предусмотрено.

Теннисисты, прошедшие всю дистанцию на «пятисотнике» в Пекине, то есть чемпион Янник Синнер и финалист Лёнер Тьен, получили дополнительный день отдыха. Синнер, как и все остальные игроки из нижней половины сетки, должен был играть сегодня, однако начнёт турнир завтра. В матче второго круга соперником Янника будет Даниэль Альтмайер.

А Тьен стал единственным участником первого круга, чей матч вынесли аж на третий игровой день. Сегодня 19-летний американец одержал волевую победу во встрече с Миомиром Кецмановичем. Первые три гейма завершились брейками, и Тьен в стартовом сете не сумел отыграть образовавшееся отставание. В оставшихся двух партиях, напротив, брейки делал только Лёнер и победил 4:6, 6:3, 6:4 за 2 часа 7 минут. Во втором круге он вместо Алькараса получил Муте.

Наконец, Андрей Рублёв (13), как и Синнер, также стартует на день позже, чем все остальные игроки в его половине сетки. Соперником Рублёва будет японский квалифаер Йосихито Нисиока.

А сегодня Андрей и его товарищ Карен Хачанов выступили в парном разряде. Единственные представители России в соответствующей сетке в первом круге играли с чехом Адамом Павлашеком и бразильцем Фернандо Ромболи.

В первом сете Хачанов и Рублёв отставали 2:5, но потом ушли с двойного сетбола и отыгрались, а на тай-брейке дожали соперников — 7:6 (7:4). Во второй партии россияне уступили 2:6, а на тай-брейке до 10 очков, который играется вместо решающего сета, отыграли матчбол, вскоре после чего сами реализовали четвёртый матчбол — 7:6 (7:4), 2:6, [13:11]. Во втором круге Карена и Андрея ожидает встреча с Андре Горанссоном из Швеции и американцем Алексом Михельсеном.

Турнир ATP-1000 в Шанхае завершится 12 октября. За всеми событиями предпоследнего «Мастерса» в сезоне-2025 следите на «Чемпионате».