Рублёв, Медведев и Хачанов продолжают гонку на Итоговый. Многое решится в Шанхае

Набирает ход азиатская серия турниров – предпоследний этап в мужской гонке за попадание на Итоговый чемпионат в Турине. Только что завершились «пятисотники» в Пекине и Токио, которые существенно не повлияли на расклады, поскольку титулы поделили между собой два теннисиста, уже попавшие на Итоговую восьмёрку досрочно – Карлос Алькарас и Янник Синнер. Остальные шесть мест пока вакантны, и на них претендует более двух десятков теннисистов, среди которых и три россиянина – Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Даниил Медведев. Расскажем подробнее о положении дел в этой борьбе.
Кто попадает на Итоговый?
Критерием для отбора на Итоговый чемпионат ATP (или ATP Finals) служит положение в Чемпионской гонке сезона, которая к концу года стремительно приближается к рейтингу 52 недель ATP. На турнир попадают семь сильнейших теннисистов в Чемпионкой гонке ATP, а восьмое место зарезервировано за чемпионом ТБШ с наивысшим рейтингом, если он занимает места с восьмого по 20-е. Это оговорка срабатывала всего несколько раз – для Горана Иванишевича в 2001-м, Альберта Косты – в 2002-м, Гастона Гаудио – в 2004-м и Марина Чилича – в 2014-м. В нынешнем году все «Шлемы» поделили Янник Синнер и Карлос Алькарас, которые уже и так по рейтингу попали на Итоговый. По правилам, в подобном случае восьмая путёвка достаётся теннисисту, занимающему восьмое место в Гонке.
Как считаются очки?
Правила подсчёта очков немного запутаны, но если разобраться, то в целом логика довольно понятная. Учитываются 19 лучших результатов за сезон, включая все возможные категории — «Большой шлем», «Мастерсы», ATP-500, ATP-250, «челленджеры» и даже «фьючерсы», проходящие под эгидой ITF. То есть теоретические шансы попасть на Итоговый турнир ATP есть у всех, даже у тех, кто начинает сезон за пределами первой десятки, сотни и даже топ-200. Например, у Александра Бублика, ведущего сейчас борьбу за попадание в Турин, есть в активе 175 очков за победу на майском «челленджере» Piemonte Open, который разыгрывался… в Турине. Теннисист из Казахстана был тогда 76-й ракеткой мира, а сейчас прочно обосновался в топ-20.
Правда, есть оговорки, касающиеся того, какие именно результаты попадают в эти 19 лучших. Для удобства разделим их по пунктам:
Пункт 1. В 19 «лучших» результатов обязательно входят все четыре ТБШ, даже если на них получился чуть ли не провал. Яркий пример в 2025 году – Даниил Медведев. У него на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open случились поражения в первом круге, за что он получил по 10 очков, и был один выход во второй круг – на Australian Open (50). Таким образом, за четыре «Шлема» он набрал только 80 очков. Для сравнения, Янник Синнер за эти четыре мэйджора набрал 6600 очков. И важный момент. Поскольку эта категория турниров обязательная, то даже если теннисист пропустил какой-то розыгрыш, как Каспер Рууд – Уимблдон, то всё равно этот слот с нулём очков для него уже остаётся занятым.
Пункт 2. Из 15 оставшихся слотов сразу восемь приходится на «Мастерсы». Это Индиан-Уэллс, Майами, Мадрид, Рим, Торонто/Монреаль, Цинциннати, Шанхай и Париж. Они тоже обязательные, и если кто-то пропускает какой-то «тысячник», то 0 очков за него тоже «замораживаются», как и в Пункте 1.
Пункт 3. В семь оставшихся слотов зачисляются лучшие результаты из всех оставшихся турниров — на ещё одном «Мастерсе» в Монте-Карло, который является необязательным, на всех соревнованиях категории ATP-500, ATP-250, «челленджерах» и «фьючерсах».
Пункт 4. И, наконец, приятный бонус. Теннисист может заместить три худших результата из Пункта 2 следующими результатами (восьмым, девятым и 10-м) на ATP-500 и ATP-250, если они выше. Эта замена не касается «замороженных» результатов за пропущенный «Мастерс». Этот пункт помогает держаться в претендентах теннисистам, которые не очень успешно выступают на мэйджорах, но в целом стабильны на других турнирах. Например, Феликс Оже-Альяссим. Он пропустил Рим, за что заморозился слот с нулём очков, а также неудачно выступил в Индиан-Уэллсе и Мадриде – по 10 очков за поражение в первом матче. Эти результаты он заменил 50 очками за второй круг на «пятисотнике» в Галле и 55 очками за United Cup. Как говорится: мелочь, а приятно.
Как дела в Чемпионской гонке?
Теперь, когда с теорией стало всё более-менее понятно, самое время посмотреть на положение дел в Чемпионской гонке ATP от последней даты. Оговоримся, что «пятисотник» в Пекине закончился 1 октября, однако обновление рейтингов продолжает привязываться к понедельникам (задним числом), то есть в данном случае это 29 сентября. Пара лидеров – Карлоса Алькараса и Янника Синнера – уже отобралась на Итоговый, поэтому вносить в нашу табличку не будем. Всё-таки гонка для них уже закончилась. Из россиян ближе всего к заветной Восьмёрке находится Андрей Рублёв (на 12-м месте), неподалёку расположились и Карен Хачанов (15-й) с Даниилом Медведевым (21-й). Шансы для них тоже не потеряны.
Добавим в таблицу вспомогательные столбцы, чтобы удобнее было ориентироваться – кому из теннисистов легче будет добрать недостающие баллы, а кому придётся новыми хорошими результатами вытеснять уже набранные, но похуже. Это столбцы с двумя худшими результатами (19-й и 18-й), которые можно вытеснить, удачно сыграв на «пятисотниках» или турнирах ATP-250 из Пунктов 2 и 3 (см. прошлую главу).
Положение в Чемпионской гонке ATP на 29 сентября:
|№
|+/-
|Теннисист
|Очки
|Шанхай
|Сумма
|19-й
|18-й
|3
|Зверев
|4230
|10
|4240
|50
|50
|4
|Джокович
|4140
|50
|4230
|0
|0
|5
|Фриц
|3785
|50
|3735
|50
|50
|6
|Шелтон
|3710
|10
|3720
|0
|10
|7
|де Минор
|3345
|10
|3355
|10
|10
|8
|Музетти
|3335
|10
|3345
|-
|-
|9
|Дрейпер
|2990
|-
|2990
|-
|-
|10
|Оже-Альяссим
|2705
|10
|2715
|50
|55
|11
|Рууд
|2485
|10
|2495
|0
|10
|12
|Рублёв
|2410
|10
|2420
|10
|10
|13
|Бублик
|2370
|10
|2380
|25
|50
|14
|Руне
|2290
|50
|2340
|0
|10
|15
|Хачанов
|2210
|10
|2220
|0
|10
|16
|Давидович-Фокина
|2180
|10
|2190
|25
|50
|17
|Меншик
|2130
|10
|2140
|30
|50
|18
|Пол
|2100
|-
|2100
|-
|-
|19
|Легечка
|2060
|10
|2070
|10
|10
|20
|1
|Ф. Серундоло
|1935
|50
|1985
|50
|50
|21
|-1
|Медведев
|1960
|10
|1970
|50
|50
Начнём с «Мастерса» в Шанхае, где разыгрывается 1000 рейтинговых очков, что может существенно повлиять на положение в Гонке. На турнир не приехали Джек Дрейпер и Томми Пол. В рамках второго круга уже проиграли Бен Шелтон, Каспер Рууд и Александр Бублик, и теперь они будут только следить, как преследователи догоняют и обгоняют их. Первые победы одержали Новак Джокович, Тейлор Фриц, Хольгер Руне и Франсиско Серундоло. Причём последний даже на время опередил Даниила Медведева. Остальные теннисисты проведут свои стартовые матчи в субботу.
Какие турниры остались?
Теперь ответим на важный вопрос – сколько осталось турниров и сколько на них можно собрать баллов со всеми оговорками про сгорающие худшие из 19 результатов? Вот какие соревнования ещё пройдут до окончания регулярного сезона:
- ATP Masters 1000 в Шанхае – с 1 по 12 октября;
- ATP-250 в Брюсселе, Стокгольме и Алма-Ате – с 13 по 19 октября;
- ATP-500 в Базеле и Вене – с 20 по 26 октября;
- ATP Masters 1000 в Париже – с 27 октября по 2 ноября;
- ATP-250 в Афинах и Метце – со 2 по 8 ноября;
Итоговый турнир в Турине пройдёт с воскресенья, 9 ноября по воскресенье, 16 ноября, так что два последних соревнования категории ATP-250 вряд ли кто из реальных претендентов на Восьмёрку сильнейших будет играть. Иначе туда он приедет просто выжатым.
Однако и четыре турнира подряд до этого сыграть, а тем более выиграть будет очень непросто. И всё-таки если такой супертеннисист найдётся, то максимально он сможет набрать на отрезке от Шанхая до Парижа 2750 очков (два «тысячника», один «пятисотник» и один категории 250). Но это со всеми оговорками про вычеты «лишних» баллов из столбцов «19-й» и «18-й». Так что даже у Даниила Медведева, а тем более у Карена Хачанова и Андрея Рублёва остаются шансы попасть в Турин. Осталось начать побеждать.