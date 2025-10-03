Рублёв, Медведев и Хачанов продолжают гонку на Итоговый. Многое решится в Шанхае

Набирает ход азиатская серия турниров – предпоследний этап в мужской гонке за попадание на Итоговый чемпионат в Турине. Только что завершились «пятисотники» в Пекине и Токио, которые существенно не повлияли на расклады, поскольку титулы поделили между собой два теннисиста, уже попавшие на Итоговую восьмёрку досрочно – Карлос Алькарас и Янник Синнер. Остальные шесть мест пока вакантны, и на них претендует более двух десятков теннисистов, среди которых и три россиянина – Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Даниил Медведев. Расскажем подробнее о положении дел в этой борьбе.

Кто попадает на Итоговый?

Критерием для отбора на Итоговый чемпионат ATP (или ATP Finals) служит положение в Чемпионской гонке сезона, которая к концу года стремительно приближается к рейтингу 52 недель ATP. На турнир попадают семь сильнейших теннисистов в Чемпионкой гонке ATP, а восьмое место зарезервировано за чемпионом ТБШ с наивысшим рейтингом, если он занимает места с восьмого по 20-е. Это оговорка срабатывала всего несколько раз – для Горана Иванишевича в 2001-м, Альберта Косты – в 2002-м, Гастона Гаудио – в 2004-м и Марина Чилича – в 2014-м. В нынешнем году все «Шлемы» поделили Янник Синнер и Карлос Алькарас, которые уже и так по рейтингу попали на Итоговый. По правилам, в подобном случае восьмая путёвка достаётся теннисисту, занимающему восьмое место в Гонке.

Как считаются очки?

Правила подсчёта очков немного запутаны, но если разобраться, то в целом логика довольно понятная. Учитываются 19 лучших результатов за сезон, включая все возможные категории — «Большой шлем», «Мастерсы», ATP-500, ATP-250, «челленджеры» и даже «фьючерсы», проходящие под эгидой ITF. То есть теоретические шансы попасть на Итоговый турнир ATP есть у всех, даже у тех, кто начинает сезон за пределами первой десятки, сотни и даже топ-200. Например, у Александра Бублика, ведущего сейчас борьбу за попадание в Турин, есть в активе 175 очков за победу на майском «челленджере» Piemonte Open, который разыгрывался… в Турине. Теннисист из Казахстана был тогда 76-й ракеткой мира, а сейчас прочно обосновался в топ-20.

Правда, есть оговорки, касающиеся того, какие именно результаты попадают в эти 19 лучших. Для удобства разделим их по пунктам:

Пункт 1. В 19 «лучших» результатов обязательно входят все четыре ТБШ, даже если на них получился чуть ли не провал. Яркий пример в 2025 году – Даниил Медведев. У него на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open случились поражения в первом круге, за что он получил по 10 очков, и был один выход во второй круг – на Australian Open (50). Таким образом, за четыре «Шлема» он набрал только 80 очков. Для сравнения, Янник Синнер за эти четыре мэйджора набрал 6600 очков. И важный момент. Поскольку эта категория турниров обязательная, то даже если теннисист пропустил какой-то розыгрыш, как Каспер Рууд – Уимблдон, то всё равно этот слот с нулём очков для него уже остаётся занятым.

Пункт 2. Из 15 оставшихся слотов сразу восемь приходится на «Мастерсы». Это Индиан-Уэллс, Майами, Мадрид, Рим, Торонто/Монреаль, Цинциннати, Шанхай и Париж. Они тоже обязательные, и если кто-то пропускает какой-то «тысячник», то 0 очков за него тоже «замораживаются», как и в Пункте 1.

Пункт 3. В семь оставшихся слотов зачисляются лучшие результаты из всех оставшихся турниров — на ещё одном «Мастерсе» в Монте-Карло, который является необязательным, на всех соревнованиях категории ATP-500, ATP-250, «челленджерах» и «фьючерсах».

Пункт 4. И, наконец, приятный бонус. Теннисист может заместить три худших результата из Пункта 2 следующими результатами (восьмым, девятым и 10-м) на ATP-500 и ATP-250, если они выше. Эта замена не касается «замороженных» результатов за пропущенный «Мастерс». Этот пункт помогает держаться в претендентах теннисистам, которые не очень успешно выступают на мэйджорах, но в целом стабильны на других турнирах. Например, Феликс Оже-Альяссим. Он пропустил Рим, за что заморозился слот с нулём очков, а также неудачно выступил в Индиан-Уэллсе и Мадриде – по 10 очков за поражение в первом матче. Эти результаты он заменил 50 очками за второй круг на «пятисотнике» в Галле и 55 очками за United Cup. Как говорится: мелочь, а приятно.

Как дела в Чемпионской гонке?

Теперь, когда с теорией стало всё более-менее понятно, самое время посмотреть на положение дел в Чемпионской гонке ATP от последней даты. Оговоримся, что «пятисотник» в Пекине закончился 1 октября, однако обновление рейтингов продолжает привязываться к понедельникам (задним числом), то есть в данном случае это 29 сентября. Пара лидеров – Карлоса Алькараса и Янника Синнера – уже отобралась на Итоговый, поэтому вносить в нашу табличку не будем. Всё-таки гонка для них уже закончилась. Из россиян ближе всего к заветной Восьмёрке находится Андрей Рублёв (на 12-м месте), неподалёку расположились и Карен Хачанов (15-й) с Даниилом Медведевым (21-й). Шансы для них тоже не потеряны.

Добавим в таблицу вспомогательные столбцы, чтобы удобнее было ориентироваться – кому из теннисистов легче будет добрать недостающие баллы, а кому придётся новыми хорошими результатами вытеснять уже набранные, но похуже. Это столбцы с двумя худшими результатами (19-й и 18-й), которые можно вытеснить, удачно сыграв на «пятисотниках» или турнирах ATP-250 из Пунктов 2 и 3 (см. прошлую главу).

Положение в Чемпионской гонке ATP на 29 сентября:

№ +/- Теннисист Очки Шанхай Сумма 19-й 18-й 3 Зверев 4230 10 4240 50 50 4 Джокович 4140 50 4230 0 0 5 Фриц 3785 50 3735 50 50 6 Шелтон 3710 10 3720 0 10 7 де Минор 3345 10 3355 10 10 8 Музетти 3335 10 3345 - - 9 Дрейпер 2990 - 2990 - - 10 Оже-Альяссим 2705 10 2715 50 55 11 Рууд 2485 10 2495 0 10 12 Рублёв 2410 10 2420 10 10 13 Бублик 2370 10 2380 25 50 14 Руне 2290 50 2340 0 10 15 Хачанов 2210 10 2220 0 10 16 Давидович-Фокина 2180 10 2190 25 50 17 Меншик 2130 10 2140 30 50 18 Пол 2100 - 2100 - - 19 Легечка 2060 10 2070 10 10 20 1 Ф. Серундоло 1935 50 1985 50 50 21 -1 Медведев 1960 10 1970 50 50

Начнём с «Мастерса» в Шанхае, где разыгрывается 1000 рейтинговых очков, что может существенно повлиять на положение в Гонке. На турнир не приехали Джек Дрейпер и Томми Пол. В рамках второго круга уже проиграли Бен Шелтон, Каспер Рууд и Александр Бублик, и теперь они будут только следить, как преследователи догоняют и обгоняют их. Первые победы одержали Новак Джокович, Тейлор Фриц, Хольгер Руне и Франсиско Серундоло. Причём последний даже на время опередил Даниила Медведева. Остальные теннисисты проведут свои стартовые матчи в субботу.

Какие турниры остались?

Теперь ответим на важный вопрос – сколько осталось турниров и сколько на них можно собрать баллов со всеми оговорками про сгорающие худшие из 19 результатов? Вот какие соревнования ещё пройдут до окончания регулярного сезона:

ATP Masters 1000 в Шанхае – с 1 по 12 октября;

ATP-250 в Брюсселе, Стокгольме и Алма-Ате – с 13 по 19 октября;

ATP-500 в Базеле и Вене – с 20 по 26 октября;

ATP Masters 1000 в Париже – с 27 октября по 2 ноября;

ATP-250 в Афинах и Метце – со 2 по 8 ноября;

Итоговый турнир в Турине пройдёт с воскресенья, 9 ноября по воскресенье, 16 ноября, так что два последних соревнования категории ATP-250 вряд ли кто из реальных претендентов на Восьмёрку сильнейших будет играть. Иначе туда он приедет просто выжатым.

Однако и четыре турнира подряд до этого сыграть, а тем более выиграть будет очень непросто. И всё-таки если такой супертеннисист найдётся, то максимально он сможет набрать на отрезке от Шанхая до Парижа 2750 очков (два «тысячника», один «пятисотник» и один категории 250). Но это со всеми оговорками про вычеты «лишних» баллов из столбцов «19-й» и «18-й». Так что даже у Даниила Медведева, а тем более у Карена Хачанова и Андрея Рублёва остаются шансы попасть в Турин. Осталось начать побеждать.