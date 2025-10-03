Медведев и Рублёв получат $ 3,6 млн бонусов. А игроки ещё жалуются на долгие «Мастерсы»!

Размер призовых, которые теннисисты зарабатывают на турнирах, не является секретом. Все данные находятся в открытом доступе, а на официальном сайте ATP всегда можно посмотреть, кто сколько заработал за турнир, за сезон, за карьеру. А вот на различные бонусы, которые получают сильнейшие игроки, зачастую не обращают внимания.

В ATP наконец-то подсчитали, какие бонусы и в каком размере причитаются теннисистам, выступавшим на «Мастерсах» в сезоне-2024. Первый бонусный пул в размере $ 18,3 млн распределили между всеми 186 игроками, проведшими в прошлом году хотя бы один турнир категории ATP-1000. Каждый игрок получил определённую сумму в точном соответствии с результатами. Двое теннисистов заработали более $ 1 млн бонусов. Это Янник Синнер ($ 1 333 770) и Александр Зверев ($ 1 228 472), выигравшие в минувшем сезоне по два «Мастерса». Итальянец взял Цинциннати и Шанхай, немец — Рим и Париж.

На третьей строчке расположился Андрей Рублёв, чемпион Мадрида-2024. Также Рублёв в прошлом году добрался до финала Монреаля. Бонусы Андрея составили $ 698 474. А Даниил Медведев, финалист Индиан-Уэллса-2024, разделил пятое и шестое места со Стефаносом Циципасом. Оба получили по $ 589 667.

«Распределение в размере $ 18,3 млн в 2,7 раза превышает показатель 2023 года. Распределение прибыли, впервые введённое в 2022 году, является ключевым принципом стратегического плана ATP OneVision, который включает в себя согласование финансовых интересов игроков и турниров и предоставление обеим сторонам равной доли в успехе этого вида спорта», — отмечается в сообщении пресс-службы ATP.

Новак Джокович и Янник Синнер — финалист и чемпион «Мастерса» в Шанхае-2024 Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Есть и ещё один бонусный пул, при подсчёте которого прибыль, заработанная на «Мастерсах» и Итоговом чемпионате ATP, поровну делится между игроками и организаторами. Однако в распределении участвуют не все теннисисты, а лишь топ-30 избранных. Этот пул по итогам минувшего сезона составил $ 20,5 млн. И тут наибольшую сумму получил не Синнер ($ 2 494 266), а Зверев ($ 2 521 392).

Почему? Потому что в этой колонке учитываются не только результаты теннисистов, но и то, сколько «Мастерсов» они провели. Александр в 2024-м добросовестно отыграл все девять «тысячников», а вот Янник пропустил Рим и Париж. Отсюда и его отставание.

Особенно ярко это видно на примере Рублёва ($ 1 467 689) и Карлоса Алькараса ($ 511 106). Россиянин, как и Зверев, отыграл всю так называемую супердевятку, а испанец пропустил Монте-Карло, Рим и Канаду. И заработал в соответствующей колонке почти в три раза меньше.

Наиболее жёстко обошлись с Новаком Джоковичем. Ему вообще не причитается ни единого цента из $ 20,5 млн, даром что серб принимал участие в финале Шанхая. В 2024-м Джокович посетил лишь четыре «Мастерса» из девяти. Помимо китайского «Мастерса», это Индиан-Уэллс, Монте-Карло и Рим.

Дополнительные призовые теннисистам в сезоне-2024, $

Указаны топ-12 (отсортированы по сумме), россияне и чемпионы ТБШ.

Теннисист Первый бонус Второй бонус Сумма Янник Синнер 1 333 770 2 494 266 3 828 036 Александр Зверев 1 228 472 2 521 392 3 749 864 Андрей Рублёв 698 474 1 467 689 2 166 163 Тейлор Фриц 417 681 1 251 248 1 668 929 Даниил Медведев 589 667 909 267 1 498 934 Стефанос Циципас 589 667 769 556 1 359 223 Хольгер Руне 529 998 634 568 1 164 566 Карлос Алькарас 600 197 511 106 1 111 303 Каспер Рууд 417 681 683 238 1 100 919 Григор Димитров 480 859 576 450 1 057 309 Алексей Попырин 466 820 404 190 871 010 Карен Хачанов 358 012 372 718 730 730 Новак Джокович 403 641 — 403 641 Роман Сафиуллин 84 238 — 84 238 Рафаэль Надаль 45 629 — 45 629 Павел Котов 38 609 — 38 609 Энди Маррей 28 079 — 28 079 Аслан Карацев 17 550 — 17 550 Стэн Вавринка 14 040 — 14 040 Марин Чилич 7020 — 7020 Доминик Тим 3510 — 3510

Как видим, Рублёв заработал бонусами $ 2 166 163 и занял третье место по сумме, Медведев — $ 1 498 934. Более $ 3,6 млн на двоих — неплохая прибавка!

Интересно, будут ли теннисисты и дальше жаловаться на увеличение количества двухнедельных «Мастерсов»? Коротких, по сути, осталось всего два, а именно Монте-Карло и Париж. В ATP прямым текстом говорят, что чем длиннее турниры, тем больше бонусы, на которые могут рассчитывать спортсмены. «12-дневные турниры — больше денег для большего числа игроков», — отмечается в сообщении организации в соцсети X.

Тот же Джокович на пресс-конференции в Шанхае заявил, что он против расширения «Мастерсов». «Я лично выступал против расширения «Мастерсов» по дням. С самого начала был против. Даже когда я был президентом Совета игроков, я это говорил. Считаю, для игроков это не очень хорошо.

С одной стороны, в моём возрасте дополнительные дни между матчами полезны. Но в целом для большинства игроков это лишь отнимает свободные дни в календаре. Поэтому я не поддерживал эту идею. Я понимаю выгоду турниров, однако как игрок никогда это не приветствовал. Так что я сочувствую тем, кто сейчас жалуется. Они, видимо, начинают понимать, что это не так здорово», — говорил он.

Однако Новака-то можно понять. В конце концов, ему 38 лет, он выиграл всё, что только можно, заработал за карьеру $ 190 194 053 призовых (без учёта текущего «Мастерса» в Шанхае) и, как принято говорить после Олимпиады-2024, «прошёл теннис». А остальные игроки что скажут?