Все новости
Главная Теннис Статьи

Призовые ATP за сезон-2024: сколько бонусов заработали Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Синнер, Алькарас, почему у Джоковича 0

Медведев и Рублёв получат $ 3,6 млн бонусов. А игроки ещё жалуются на долгие «Мастерсы»!
Александр Насонов
Призовые ATP за сезон-2024
Аудио-версия:
Комментарии
В ATP подсчитали дополнительные призовые игрокам за сезон-2024. Андрей — на третьем месте.

Размер призовых, которые теннисисты зарабатывают на турнирах, не является секретом. Все данные находятся в открытом доступе, а на официальном сайте ATP всегда можно посмотреть, кто сколько заработал за турнир, за сезон, за карьеру. А вот на различные бонусы, которые получают сильнейшие игроки, зачастую не обращают внимания.

В ATP наконец-то подсчитали, какие бонусы и в каком размере причитаются теннисистам, выступавшим на «Мастерсах» в сезоне-2024. Первый бонусный пул в размере $ 18,3 млн распределили между всеми 186 игроками, проведшими в прошлом году хотя бы один турнир категории ATP-1000. Каждый игрок получил определённую сумму в точном соответствии с результатами. Двое теннисистов заработали более $ 1 млн бонусов. Это Янник Синнер ($ 1 333 770) и Александр Зверев ($ 1 228 472), выигравшие в минувшем сезоне по два «Мастерса». Итальянец взял Цинциннати и Шанхай, немец — Рим и Париж.

На третьей строчке расположился Андрей Рублёв, чемпион Мадрида-2024. Также Рублёв в прошлом году добрался до финала Монреаля. Бонусы Андрея составили $ 698 474. А Даниил Медведев, финалист Индиан-Уэллса-2024, разделил пятое и шестое места со Стефаносом Циципасом. Оба получили по $ 589 667.

«Распределение в размере $ 18,3 млн в 2,7 раза превышает показатель 2023 года. Распределение прибыли, впервые введённое в 2022 году, является ключевым принципом стратегического плана ATP OneVision, который включает в себя согласование финансовых интересов игроков и турниров и предоставление обеим сторонам равной доли в успехе этого вида спорта», — отмечается в сообщении пресс-службы ATP.

Новак Джокович и Янник Синнер — финалист и чемпион «Мастерса» в Шанхае-2024

Новак Джокович и Янник Синнер — финалист и чемпион «Мастерса» в Шанхае-2024

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Есть и ещё один бонусный пул, при подсчёте которого прибыль, заработанная на «Мастерсах» и Итоговом чемпионате ATP, поровну делится между игроками и организаторами. Однако в распределении участвуют не все теннисисты, а лишь топ-30 избранных. Этот пул по итогам минувшего сезона составил $ 20,5 млн. И тут наибольшую сумму получил не Синнер ($ 2 494 266), а Зверев ($ 2 521 392).

Почему? Потому что в этой колонке учитываются не только результаты теннисистов, но и то, сколько «Мастерсов» они провели. Александр в 2024-м добросовестно отыграл все девять «тысячников», а вот Янник пропустил Рим и Париж. Отсюда и его отставание.

Особенно ярко это видно на примере Рублёва ($ 1 467 689) и Карлоса Алькараса ($ 511 106). Россиянин, как и Зверев, отыграл всю так называемую супердевятку, а испанец пропустил Монте-Карло, Рим и Канаду. И заработал в соответствующей колонке почти в три раза меньше.

Наиболее жёстко обошлись с Новаком Джоковичем. Ему вообще не причитается ни единого цента из $ 20,5 млн, даром что серб принимал участие в финале Шанхая. В 2024-м Джокович посетил лишь четыре «Мастерса» из девяти. Помимо китайского «Мастерса», это Индиан-Уэллс, Монте-Карло и Рим.

Дополнительные призовые теннисистам в сезоне-2024, $

Указаны топ-12 (отсортированы по сумме), россияне и чемпионы ТБШ.

ТеннисистПервый бонусВторой бонусСумма
Янник Синнер1 333 7702 494 2663 828 036
Александр Зверев1 228 4722 521 3923 749 864
Андрей Рублёв698 4741 467 6892 166 163
Тейлор Фриц417 6811 251 2481 668 929
Даниил Медведев589 667909 2671 498 934
Стефанос Циципас589 667769 5561 359 223
Хольгер Руне529 998634 5681 164 566
Карлос Алькарас600 197511 1061 111 303
Каспер Рууд417 681683 2381 100 919
Григор Димитров480 859576 4501 057 309
Алексей Попырин466 820404 190871 010
Карен Хачанов358 012372 718730 730
Новак Джокович403 641403 641
Роман Сафиуллин84 23884 238
Рафаэль Надаль45 62945 629
Павел Котов38 60938 609
Энди Маррей28 07928 079
Аслан Карацев17 55017 550
Стэн Вавринка14 04014 040
Марин Чилич70207020
Доминик Тим35103510

Как видим, Рублёв заработал бонусами $ 2 166 163 и занял третье место по сумме, Медведев — $ 1 498 934. Более $ 3,6 млн на двоих — неплохая прибавка!

Интересно, будут ли теннисисты и дальше жаловаться на увеличение количества двухнедельных «Мастерсов»? Коротких, по сути, осталось всего два, а именно Монте-Карло и Париж. В ATP прямым текстом говорят, что чем длиннее турниры, тем больше бонусы, на которые могут рассчитывать спортсмены. «12-дневные турниры — больше денег для большего числа игроков», — отмечается в сообщении организации в соцсети X.

Тот же Джокович на пресс-конференции в Шанхае заявил, что он против расширения «Мастерсов». «Я лично выступал против расширения «Мастерсов» по дням. С самого начала был против. Даже когда я был президентом Совета игроков, я это говорил. Считаю, для игроков это не очень хорошо.

С одной стороны, в моём возрасте дополнительные дни между матчами полезны. Но в целом для большинства игроков это лишь отнимает свободные дни в календаре. Поэтому я не поддерживал эту идею. Я понимаю выгоду турниров, однако как игрок никогда это не приветствовал. Так что я сочувствую тем, кто сейчас жалуется. Они, видимо, начинают понимать, что это не так здорово», — говорил он.

Однако Новака-то можно понять. В конце концов, ему 38 лет, он выиграл всё, что только можно, заработал за карьеру $ 190 194 053 призовых (без учёта текущего «Мастерса» в Шанхае) и, как принято говорить после Олимпиады-2024, «прошёл теннис». А остальные игроки что скажут?

Комментарии
