На хардовом «тысячнике» в Китае в борьбу вступают сильнейшие. На кортах появятся и три россиянина.

Рублёв рвётся в третий круг «Мастерса» в Шанхае! Ещё сыграют Хачанов и Медведев. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на «Мастерсе» в Шанхае. На этих престижных соревнованиях в субботу завершатся встречи второго круга. На корты впервые выйдут и три россиянина – Карен Хачанов (девятый номер посева), Андрей Рублёв (13) и Даниил Медведев (16). Также свои стартовые матчи проведут представители топ-8 посева – немец Александр Зверев (3), австралиец Алекс де Минор (7), итальянцы Янник Синнер (2) и Лоренцо Музетти (8). На кону – не только престижный титул и хорошие призовые, но и борьба за попадание на Итоговый чемпионат ATP.