Онлайн-трансляция Мастерса в Шанхае 2025: Медведев, Рублёв, Хачанов, Синнер, расписание, сетки, результаты, где смотреть

Рублёв рвётся в третий круг «Мастерса» в Шанхае! Ещё сыграют Хачанов и Медведев. LIVE!
Арина Полуянова Даниил Сальников
,
Андрей Рублёв
На хардовом «тысячнике» в Китае в борьбу вступают сильнейшие. На кортах появятся и три россиянина.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на «Мастерсе» в Шанхае. На этих престижных соревнованиях в субботу завершатся встречи второго круга. На корты впервые выйдут и три россиянина – Карен Хачанов (девятый номер посева), Андрей Рублёв (13) и Даниил Медведев (16). Также свои стартовые матчи проведут представители топ-8 посева – немец Александр Зверев (3), австралиец Алекс де Минор (7), итальянцы Янник Синнер (2) и Лоренцо Музетти (8). На кону – не только престижный титул и хорошие призовые, но и борьба за попадание на Итоговый чемпионат ATP.

ATP Masters 1000. Шанхай. Сетка
Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 07:30 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Йосихито Нисиока
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 12:00 МСК
Далибор Сврчина
Чехия
Далибор Сврчина
Д. Сврчина
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 13:30 МСК
Даниэль Альтмайер
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Не начался
1 2 3
         
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 15:00 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Цзюнчэн Шан
Китай
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан
Расписание субботы
Live Даниил Сальников

За путёвки на Итоговый чемпионат ATP, который пройдёт в ноябре в Турине, спорит более 20 теннисистов. Среди них и три россиянина. Читайте подробности.

01:22 Даниил Сальников

Теннисный сезон выходит на финишную прямую. Вот как выглядит календарь турниров ноября.

01:11 Даниил Сальников

А накануне в борьбу успешно вступил Новак Джокович. Читайте подробности в нашем обзоре.

01:07 Даниил Сальников

Расписание субботы

В субботу вступают в борьбу все три россиянина, выступающих на турнире. Вот как оно выглядит.

