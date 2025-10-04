Рублёв рвётся в третий круг «Мастерса» в Шанхае! Ещё сыграют Хачанов и Медведев. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на «Мастерсе» в Шанхае. На этих престижных соревнованиях в субботу завершатся встречи второго круга. На корты впервые выйдут и три россиянина – Карен Хачанов (девятый номер посева), Андрей Рублёв (13) и Даниил Медведев (16). Также свои стартовые матчи проведут представители топ-8 посева – немец Александр Зверев (3), австралиец Алекс де Минор (7), итальянцы Янник Синнер (2) и Лоренцо Музетти (8). На кону – не только престижный титул и хорошие призовые, но и борьба за попадание на Итоговый чемпионат ATP.
За путёвки на Итоговый чемпионат ATP, который пройдёт в ноябре в Турине, спорит более 20 теннисистов. Среди них и три россиянина. Читайте подробности.
Теннисный сезон выходит на финишную прямую. Вот как выглядит календарь турниров ноября.
А накануне в борьбу успешно вступил Новак Джокович. Читайте подробности в нашем обзоре.
Расписание субботы
В субботу вступают в борьбу все три россиянина, выступающих на турнире. Вот как оно выглядит.
